Рейтинг@Mail.ru
Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240503/eks-chinovnitsu-administratsii-yalty-budut-sudit-za-vzyatku-v-400-tys-rubley-1137010013.html
Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей
Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей
Бывшую начальницу производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты будут судить по обвинению в получении взятки за покровительство... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T11:58
2024-05-03T11:58
ялта
взятка
крымский следком
прокуратура республики крым
закон и право
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Бывшую начальницу производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты будут судить по обвинению в получении взятки за покровительство строительной фирме. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Деньги экс-чиновница получила "за общее покровительство, корректировку актов выполненных работ, оказание влияния на других должностных лиц администрации и ускорение оплаты", уточнили в ведомстве.Факт преступления выявили оперативные сотрудники МВД России по Крыму. Обвиняемая признала свою вину. Следствие также дало оценку действиям взяткодателя.Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве.В конце марта вступил в силу приговор в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения города. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и халатность, повлекшую крупный ущерб для бюджета.В марте правоохранители Крыма задержали инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взяткиНезаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, взятка, крымский следком, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, крым
Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей

Экс-глава отдела капстроя Ялты предстанет перед судом за взятку в 400 тысяч рублей – СК

11:58 03.05.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Бывшую начальницу производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты будут судить по обвинению в получении взятки за покровительство строительной фирме. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"С августа 2022 по март 2023 года действующая на тот момент сотрудница незаконно получила от представителя подрядной организации по муниципальным контрактам при реконструкции детских садов 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Деньги экс-чиновница получила "за общее покровительство, корректировку актов выполненных работ, оказание влияния на других должностных лиц администрации и ускорение оплаты", уточнили в ведомстве.
Факт преступления выявили оперативные сотрудники МВД России по Крыму. Обвиняемая признала свою вину. Следствие также дало оценку действиям взяткодателя.
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве.
В конце марта вступил в силу приговор в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения города. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и халатность, повлекшую крупный ущерб для бюджета.
В марте правоохранители Крыма задержали инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки
Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в Севастополе
В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
 
ЯлтаВзяткаКрымский СледкомПрокуратура Республики КрымЗакон и правоНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Более 70 единиц техники примут участие в параде Победы в Москве
13:08Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров
12:55РФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года
12:49Шойгу назвал потери ВСУ
12:20Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в Ленобласти
12:16Призывал к терроризму со своего балкона: в Крыму мужчина получил срок
12:12Водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе
11:58Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей
11:28Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
11:19Выпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО
10:57В Шебекино пожар на газовом объекте после атаки ВСУ
10:53В Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищников
10:33Открытие Ханского дворца в Крыму снова переносится
10:27Ипотека для самозанятых и ИП: как ее оформить и какие есть нюансы
10:07В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент
09:44Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы
09:36Новая атака БПЛА на село в Белгородской области – есть пострадавший
09:02Как работает Керченская переправа в пятницу
08:58Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек, десятки пропавших
08:38Как досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура
Лента новостейМолния