https://crimea.ria.ru/20240503/eks-chinovnitsu-administratsii-yalty-budut-sudit-za-vzyatku-v-400-tys-rubley-1137010013.html

Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей

Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей

Бывшую начальницу производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты будут судить по обвинению в получении взятки за покровительство... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T11:58

2024-05-03T11:58

2024-05-03T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Бывшую начальницу производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты будут судить по обвинению в получении взятки за покровительство строительной фирме. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Деньги экс-чиновница получила "за общее покровительство, корректировку актов выполненных работ, оказание влияния на других должностных лиц администрации и ускорение оплаты", уточнили в ведомстве.Факт преступления выявили оперативные сотрудники МВД России по Крыму. Обвиняемая признала свою вину. Следствие также дало оценку действиям взяткодателя.Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве.В конце марта вступил в силу приговор в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения города. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и халатность, повлекшую крупный ущерб для бюджета.В марте правоохранители Крыма задержали инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взяткиНезаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, взятка, крымский следком, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, крым