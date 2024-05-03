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Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей
Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей
Бывшую начальницу производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты будут судить по обвинению в получении взятки за покровительство... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T11:58
2024-05-03T11:58
2024-05-03T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Бывшую начальницу производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты будут судить по обвинению в получении взятки за покровительство строительной фирме. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Деньги экс-чиновница получила "за общее покровительство, корректировку актов выполненных работ, оказание влияния на других должностных лиц администрации и ускорение оплаты", уточнили в ведомстве.Факт преступления выявили оперативные сотрудники МВД России по Крыму. Обвиняемая признала свою вину. Следствие также дало оценку действиям взяткодателя.Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве.В конце марта вступил в силу приговор в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения города. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и халатность, повлекшую крупный ущерб для бюджета.В марте правоохранители Крыма задержали инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взяткиНезаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
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ялта, взятка, крымский следком, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, крым
Экс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей
Экс-глава отдела капстроя Ялты предстанет перед судом за взятку в 400 тысяч рублей – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Бывшую начальницу производственно-технического отдела управления капстроя администрации Ялты будут судить по обвинению в получении взятки за покровительство строительной фирме. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"С августа 2022 по март 2023 года действующая на тот момент сотрудница незаконно получила от представителя подрядной организации по муниципальным контрактам при реконструкции детских садов 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Деньги экс-чиновница получила "за общее покровительство, корректировку актов выполненных работ, оказание влияния на других должностных лиц администрации и ускорение оплаты", уточнили в ведомстве.
Факт преступления выявили оперативные сотрудники МВД России по Крыму. Обвиняемая признала свою вину. Следствие также дало оценку действиям взяткодателя.
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве.
В конце марта вступил в силу приговор
в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения города. Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и халатность, повлекшую крупный ущерб для бюджета.
В марте правоохранители Крыма задержали
инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей.
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