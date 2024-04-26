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В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
ФСБ задержала сотрудницу центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю, ее обвиняют в превышении должностных полномочий,... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T12:40
2024-04-26T12:42
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
закон и право
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. ФСБ задержала сотрудницу центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю, ее обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным силовиков, начальник отдела контрольно-надзорной деятельности центра ГИМС в сентябре 2023 года выполнила незаконное указание руководителей центра и проставила кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами оценку "зачтено". При этом фактически экзамен он не сдавал. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Севастополя избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. "В отношении руководителей ГИМС – начальника центра и исполняющего обязанности его заместителя – в ноябре 2023 года возбуждено уголовное дело по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ. Всем членам преступной группы грозит от трех до десяти лет лишения свободы", - добавили в УФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряЭкс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размереОфицер Росгвардии получил срок из-за неэффективной защиты Крымского моста
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РИА Новости Крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), гу мчс россии по севастополю, новости крыма, севастополь
В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

В Севастополе на два месяца арестовали сотрудницу инспекции по маломерным судам

12:40 26.04.2024 (обновлено: 12:42 26.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. ФСБ задержала сотрудницу центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю, ее обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Задержана член преступной группы из числа сотрудников центра ГИМС ГУ МЧС России по городу Севастополю, которая обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору из личной заинтересованности", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, начальник отдела контрольно-надзорной деятельности центра ГИМС в сентябре 2023 года выполнила незаконное указание руководителей центра и проставила кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами оценку "зачтено". При этом фактически экзамен он не сдавал.
В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Севастополя избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
"В отношении руководителей ГИМС – начальника центра и исполняющего обязанности его заместителя – в ноябре 2023 года возбуждено уголовное дело по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ. Всем членам преступной группы грозит от трех до десяти лет лишения свободы", - добавили в УФСБ.
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УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗакон и правоГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России)ГУ МЧС России по СевастополюНовости КрымаСевастополь
 
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