https://crimea.ria.ru/20240426/v-sevastopole-fsb-zaderzhala-sotrudnitsu-inspektsii-po-malomernym-sudam-1136880152.html

В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам - РИА Новости Крым, 26.04.2024

В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

ФСБ задержала сотрудницу центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю, ее обвиняют в превышении должностных полномочий,... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T12:40

2024-04-26T12:40

2024-04-26T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. ФСБ задержала сотрудницу центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Севастополю, ее обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным силовиков, начальник отдела контрольно-надзорной деятельности центра ГИМС в сентябре 2023 года выполнила незаконное указание руководителей центра и проставила кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами оценку "зачтено". При этом фактически экзамен он не сдавал. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Севастополя избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. "В отношении руководителей ГИМС – начальника центра и исполняющего обязанности его заместителя – в ноябре 2023 года возбуждено уголовное дело по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ. Всем членам преступной группы грозит от трех до десяти лет лишения свободы", - добавили в УФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряЭкс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размереОфицер Росгвардии получил срок из-за неэффективной защиты Крымского моста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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