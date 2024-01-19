https://crimea.ria.ru/20240119/eks-zamglavy-evpatorii-poluchil-11-let-za-vzyatku-v-osobo-krupnom-razmere-1134308096.html

Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере

Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере

Бывший первый замглавы Евпатории осужден на 11 лет за коррупцию и должностные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T09:26

2024-01-19T09:26

2024-01-19T09:26

евпатория

крымский следком

новости крыма

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приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Бывший первый замглавы Евпатории осужден на 11 лет за коррупцию и должностные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю.В ноябре 2022 года он был задержан в ходе проводимых сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю спецмероприятий.Суд признал собранные Главком СК доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему первому замглавы администрации Евпатории в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. И приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на шесть лет.Ранее Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил срок за передачу крупной взяткиВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейНезаконные работы на Приморском бульваре Севастополя: ущерб 25 миллионов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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