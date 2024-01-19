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Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере
Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере
Бывший первый замглавы Евпатории осужден на 11 лет за коррупцию и должностные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T09:26
2024-01-19T09:26
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взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Бывший первый замглавы Евпатории осужден на 11 лет за коррупцию и должностные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю.В ноябре 2022 года он был задержан в ходе проводимых сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю спецмероприятий.Суд признал собранные Главком СК доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему первому замглавы администрации Евпатории в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. И приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на шесть лет.Ранее Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил срок за передачу крупной взяткиВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейНезаконные работы на Приморском бульваре Севастополя: ущерб 25 миллионов
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евпатория, крымский следком, новости крыма, взятка, деньги, суд, приговор
Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере

Бывший первый замглавы Евпатории осужден на 11 лет за взятку в особо крупном размере

09:26 19.01.2024
 
© МВД РоссииРуки в наручниках
Руки в наручниках
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Бывший первый замглавы Евпатории осужден на 11 лет за коррупцию и должностные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что весной 2018 года бывший первый замглавы получил взятку в виде объекта капстроительства за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления об его аренде без торгов", – сказано в сообщении.

В ноябре 2022 года он был задержан в ходе проводимых сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю спецмероприятий.
Суд признал собранные Главком СК доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему первому замглавы администрации Евпатории в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. И приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на шесть лет.
Ранее Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета.
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ЕвпаторияКрымский СледкомНовости КрымаВзяткаДеньгиСудПриговор
 
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