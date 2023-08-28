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Два года и два млн в казну: экс-главе Евпатории вынесли приговор

Два года и два млн в казну: экс-главе Евпатории вынесли приговор - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Два года и два млн в казну: экс-главе Евпатории вынесли приговор

Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T14:25

2023-08-28T14:25

2023-08-28T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования – председателя Евпаторийского горсовета. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Действия осужденной квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. По итогам рассмотрения дела суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бывшая чиновница лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок."Взыскано с осужденной в пользу муниципального образования Евпатория в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 2 млн 347 тысяч рублей. До исполнения приговора в части гражданского иска сохранен арест на имущество осужденной", - уточнили в ведомстве.До вступления приговора в законную силу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор суда в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:"Возбуждено уголовное дело" – спикер Госсовета Крыма о главе ЕвпаторииХаритоненко покидает все посты - источникГлава госэкспертизы в Севастополе подал в отставку после скандала

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крым, евпатория, закон и право, происшествия, общество, новости крыма, евпаторийский городской суд