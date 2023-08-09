https://crimea.ria.ru/20230809/glava-gosekspertizy-podal-v-otstavku-posle-skandala-s-goszakupkoy-1130637531.html

Глава госэкспертизы подал в отставку после скандала с госзакупкой

Глава госэкспертизы подал в отставку после скандала с госзакупкой - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Глава госэкспертизы подал в отставку после скандала с госзакупкой

Руководитель Севастопольской экспертизы ушел в отставку по собственному желанию, за ним последуют все, кто готовил для него решение о госзакупке французского... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T17:46

2023-08-09T17:46

2023-08-09T17:46

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происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Руководитель Севастопольской экспертизы ушел в отставку по собственному желанию, за ним последуют все, кто готовил для него решение о госзакупке французского Citroën с начальной стоимостью свыше 12 млн рублей для нужд ведомства. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее 9 августа стало известно, что "Государственная экспертиза города Севастополя" инициировала госзакупку французского автомобиля Citroën с начальной стоимостью свыше 12 млн рублей. Губернатор города Михаил Развожаев назвал произошедшее "либо провокацией, либо деградацией", отметив, что закупка уже отменена, а должностное лицо, принявшее соответствующее решение будет уволено. Теперь он сообщил, что отставка главы госэкспертизы принята.Губернатор подчеркнул, что сегодня у бюджета огромные потребности в средствах, которые необходимы на нужды специальной военной операции. И если у госструктур возникает прибыль от коммерческих услуг, то ее следует сдать в городскую казну: "Мы найдем куда ее потратить", - отметил он."Я не понимаю, как это у нас некоторые товарищи как будто в скафандре ходят. Неделю, мне кажется, обсуждается проблематика поддержки отечественного автомобилестроение. Но даже дело-то не в этом. Нельзя сказать, что у нас сейчас бюджет переполнен. Понятно, что без автотранспорта работать невозможно – выезжать на те же объекты на экспертизы, тут все ясно. Но очевидно же, что при закупке нужно руководствоваться методом здравого смысла, оценки адекватной обстановки и так далее", – прокомментировал он скандальную историю.Губернатор выразил надежду, что произошедшая "дичь" и то, чем она закончилась, "станет уроком для всех остальных севастопольских чиновников".Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею руководства "АвтоВАЗа" отрегулировать законодательство и "пересадить" чиновников исключительно на отечественные автомобили.Читайте также на РИА новости Крым:Путин пересаживает чиновников на российские авто: что выбирают депутаты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, происшествия, севастополь, крым, новости