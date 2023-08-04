https://crimea.ria.ru/20230804/putin-peresazhivaet-chinovnikov-na-rossiyskie-avto-chto-vybirayut-deputaty-1130524589.html
Путин пересаживает чиновников на российские авто: что выбирают депутаты
Путин пересаживает чиновников на российские авто: что выбирают депутаты - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Путин пересаживает чиновников на российские авто: что выбирают депутаты
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "АвтоВАЗа" Максима Соколова отрегулировать отечественное законодательство так, чтобы... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T06:32
2023-08-04T06:32
2023-08-04T06:32
эксклюзивы риа новости крым
транспорт
владимир путин (политик)
импортозамещение
автомобиль
"автоваз"
"москвич"
государственная дума рф
екатерина алтабаева
виталий милонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "АвтоВАЗа" Максима Соколова отрегулировать отечественное законодательство так, чтобы госструктуры и чиновники могли пользоваться исключительно отечественными автомобилями. Что об этом думают люди во власти – узнал корреспондент РИА Новости Крым.Надо вести себя скромнееПо мнению депутата Госдумы Виталия Милонова ("Единая Россия"), это "очень важный сигнал от президента ко всем депутатам без исключения: "Надо вести себя скромнее".Сам Милонов, по его словам, пересядет "на что угодно" от отечественного автопрома: "машин у нас стало очень много, хоть часть из них и лицензионные модели: собираются, но не у нас придуманы, но и они уже стали нашими"."Для меня это все совершенно не проблема. У меня есть LADA Vesta и китайская машина. Еще есть LADA Granta – я целый год на ней проездил на Донбасс. У меня нет Mercedes и BMW, а в Maybach я даже не сидел внутри. И служебного автомобиля у меня нет. Если есть необходимость – мне его предоставляют. Чем мы пользуемся – это скромные, старенькие уже Ford Mondeo. И я с удовольствием пересел бы на "Москвич". Абсолютно искренне, 100%", – заявил Милонов отметив, что еще не расстался с мечтой купить себе "Москвич".Отечественный внедорожник – наше всеС большим пиететом о "Москвиче" отзывается и его молодой коллега, депутат от ЛДПР Василий Власов. По словам парламентария, это тот самый автомобиль, ради которого он охотно расстанется с Ford из автопарка Госдумы, учитывая, что российские дороги местами далеки от совершенства, особенно в регионах."Я бы с удовольствием ездил на автомобиле "Москвич 3" просто потому, что у него высокий клиренс и хорошая подвеска. Меня какая-то там престижность не интересует, больше – его внедорожные качества и проходимость. Допустим, по Петербургу перемещаться на таком джипчике было бы намного удобнее. Потому что не во всех улочках и не во всех регионах есть возможность проехать на седане: страна большая, дороги не везде хорошие – извечная проблема России остается", – сказал Власов.Он также напомнил, что сам выступал с инициативой отдать предпочтение отечественному авто еще пять лет назад."Тогда только вышла модель LADA Vesta Signature, и я предлагал, чтобы чиновники пересаживались на нее. Эту инициативу поддержал губернатор Самарской области, потому что "Лады" производятся там. Но не поддержал коллега из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потому что на автомобилях компании Ford (производится на заводе во Всеволожске под Санкт-Петербургом – ред.) ездили и до сих пор ездят депутаты", – заметил он.По мнению Власова, решение президента "правильное абсолютно – давно пора", поскольку автомобили отечественного производства в сегодняшних экономических условиях намного проще и дешевле. А еще потому, что это вопрос престижа страны, и старт тренду уже дали первые лица государства, пересев на "Аурусы" (российские автомобили класса люкс Aurus: Au – "золото" и rus – от Russia).Чиновники готовы – готов ли "АвтоВАЗ"?Восторга относительно "Аурусов" не разделяет коммунист Андрей Ющенко. По его словам, этот выбор высшего эшелона, как минимум, вряд ли демонстрирует скромность."У нас высшие чиновники и министры пересели на отечественный автомобиль Aurus, который при самом скромном подсчете стоит колоссальных денег - 40 миллионов. И является ли он отечественным - тоже вопрос. Может быть лучше восемь машин по 2 миллиона, можно и наших", – заметил Ющенко.Парламентарий говорит, что относится "отлично к отечественному производителю, но отечественный производитель плохо относится к потребителю". Ющенко называет "АвтоВАЗ" уникальным производством, которое, однако, "продавали и пытались разрезать", и теперь большой вопрос, готов ли сам "АвтоВАЗ" обеспечивать нуждающихся требуемыми объемами качественной продукцией.Не все и сразуО необходимости наладить отечественное производство в нынешних непростых условиях говорит и сенатор РФ от исполнительной власти Севастополя Екатерина Алтабаева. По ее словам, "пока мы не видим нужного количества и качества машин", которое необходимо."Я даже не говорю о качестве с точки зрения эргономики, стиля, а просто об их технических характеристиках. А если эта машина надежна и для человека не представляет опасности – то о чем речь – конечно", – поделилась мнением Алтабаева.Сенатор уверена, что история "пересадить на отечественное" связана с некоторым процессом во времени, а не с действием по команде.Сама она в силу должностных обязанностей часто использует машину: "объезды, приемка объектов, встречи". При этом ей "совершенно неважно, какой она марки или цвета"."Главный смысл – прагматичный: чтобы она выполняла свои функции" – заключила сенатор.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софтКрымские айтишники научили разговаривать московские постаматы"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году"АвтоВАЗ" заменит импортные запчасти на автомобилях Lada
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
транспорт, владимир путин (политик), импортозамещение, автомобиль, "автоваз", "москвич", государственная дума рф, екатерина алтабаева, виталий милонов, василий власов, андрей ющенко, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. Президент России Владимир Путин поддержал
инициативу гендиректора "АвтоВАЗа" Максима Соколова отрегулировать отечественное законодательство так, чтобы госструктуры и чиновники могли пользоваться исключительно отечественными автомобилями. Что об этом думают люди во власти – узнал корреспондент РИА Новости Крым.
Надо вести себя скромнее
По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова ("Единая Россия"), это "очень важный сигнал от президента ко всем депутатам без исключения: "Надо вести себя скромнее".
"Мое искреннее убеждение, что депутаты просто не имеют права приезжать в Госдуму на роскошных иномарках. Потому что люди же смотрят и думают, что мы все такие. А большинство пользуются либо служебным, либо относительно скромным транспортом. Да, есть те, кто хочет блеснуть и приехать на каком-то Gelandewagen. Но это нас дискредитирует", – высказался парламентарий.
Сам Милонов, по его словам, пересядет "на что угодно" от отечественного автопрома: "машин у нас стало очень много, хоть часть из них и лицензионные модели: собираются, но не у нас придуманы, но и они уже стали нашими".
"Для меня это все совершенно не проблема. У меня есть LADA Vesta и китайская машина. Еще есть LADA Granta – я целый год на ней проездил на Донбасс. У меня нет Mercedes и BMW, а в Maybach я даже не сидел внутри. И служебного автомобиля у меня нет. Если есть необходимость – мне его предоставляют. Чем мы пользуемся – это скромные, старенькие уже Ford Mondeo. И я с удовольствием пересел бы на "Москвич". Абсолютно искренне, 100%", – заявил Милонов отметив, что еще не расстался с мечтой купить себе "Москвич".
Отечественный внедорожник – наше все
С большим пиететом о "Москвиче" отзывается и его молодой коллега, депутат от ЛДПР Василий Власов. По словам парламентария, это тот самый автомобиль, ради которого он охотно расстанется с Ford из автопарка Госдумы, учитывая, что российские дороги местами далеки от совершенства, особенно в регионах.
"Я бы с удовольствием ездил на автомобиле "Москвич 3" просто потому, что у него высокий клиренс и хорошая подвеска. Меня какая-то там престижность не интересует, больше – его внедорожные качества и проходимость. Допустим, по Петербургу перемещаться на таком джипчике было бы намного удобнее. Потому что не во всех улочках и не во всех регионах есть возможность проехать на седане: страна большая, дороги не везде хорошие – извечная проблема России остается", – сказал Власов.
Он также напомнил, что сам выступал с инициативой отдать предпочтение отечественному авто еще пять лет назад.
"Тогда только вышла модель LADA Vesta Signature, и я предлагал, чтобы чиновники пересаживались на нее. Эту инициативу поддержал губернатор Самарской области, потому что "Лады" производятся там. Но не поддержал коллега из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потому что на автомобилях компании Ford (производится на заводе во Всеволожске под Санкт-Петербургом – ред.) ездили и до сих пор ездят депутаты", – заметил он.
По мнению Власова, решение президента "правильное абсолютно – давно пора", поскольку автомобили отечественного производства в сегодняшних экономических условиях намного проще и дешевле. А еще потому, что это вопрос престижа страны, и старт тренду уже дали первые лица государства, пересев на "Аурусы" (российские автомобили класса люкс Aurus: Au – "золото" и rus – от Russia).
Чиновники готовы – готов ли "АвтоВАЗ"?
Восторга относительно "Аурусов" не разделяет коммунист Андрей Ющенко. По его словам, этот выбор высшего эшелона, как минимум, вряд ли демонстрирует скромность.
"У нас высшие чиновники и министры пересели на отечественный автомобиль Aurus, который при самом скромном подсчете стоит колоссальных денег - 40 миллионов. И является ли он отечественным - тоже вопрос. Может быть лучше восемь машин по 2 миллиона, можно и наших", – заметил Ющенко.
Парламентарий говорит, что относится "отлично к отечественному производителю, но отечественный производитель плохо относится к потребителю". Ющенко называет "АвтоВАЗ" уникальным производством, которое, однако, "продавали и пытались разрезать", и теперь большой вопрос, готов ли сам "АвтоВАЗ" обеспечивать нуждающихся требуемыми объемами качественной продукцией.
"Отрегулировать в данном случае законодательство не проблема. Вот отрегулирует ли "АвтоВАЗ" и наш отечественный автопром, который практически похоронили в 90-х – 2000-х годах, заменив комплектующие в лучшем случае на иностранные. Готовы ли они представить автомобиль, который будет отвечать всем сегодняшним требованиям: надежность, ценообразование, обеспечение автозапчастями и так далее? Я бы с удовольствием попользовался, например, и отечественным телефоном. Но, почему-то, практически у каждого из нас иностранные гаджеты", – заключил парламентарий.
Не все и сразу
О необходимости наладить отечественное производство в нынешних непростых условиях говорит и сенатор РФ от исполнительной власти Севастополя Екатерина Алтабаева. По ее словам, "пока мы не видим нужного количества и качества машин", которое необходимо.
"Я даже не говорю о качестве с точки зрения эргономики, стиля, а просто об их технических характеристиках. А если эта машина надежна и для человека не представляет опасности – то о чем речь – конечно", – поделилась мнением Алтабаева.
Сенатор уверена, что история "пересадить на отечественное" связана с некоторым процессом во времени, а не с действием по команде.
"Совершенно очевидно, что все не может быть единовременно: взяли – и все пересели. Это ведь тоже огромная будет нагрузка на бюджет. Нет, все будет делаться по мере того, как российский автопром начнет выпускать нужные машины, а те, которые есть сейчас в эксплуатации, в государственном автопарке, будут обновляться постепенно: будут выходить из строя по возрасту и меняться на отечественные, на те, которые на этот момент будут выпускаться в России – и прекрасно", – сказала Алтабаева.
Сама она в силу должностных обязанностей часто использует машину: "объезды, приемка объектов, встречи". При этом ей "совершенно неважно, какой она марки или цвета".
"Главный смысл – прагматичный: чтобы она выполняла свои функции" – заключила сенатор.
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