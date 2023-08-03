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Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто
Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто
Президент России Владимир Путин поддержал идею руководства компании "АвтоВАЗ" отрегулировать законодательство таким образом, чтобы государственные структуры и... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T14:10
2023-08-03T14:11
владимир путин (политик)
россия
новости
общество
"автоваз"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал идею руководства компании "АвтоВАЗ" отрегулировать законодательство таким образом, чтобы государственные структуры и чиновники пользовались исключительно отечественными автомобилями. Об этом шла речь на встрече главы государства с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.В частности, в ходе встречи гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов отметил, что в российском законодательстве существует норма, которая запрещает государственным структурам прямую покупку зарубежных или низколокализованных автомобилей, но это не относится к лизингу и аренде. По словам руководителя компании, распространение данной законодательной нормы на эти сферы позволила бы защитить отечественный автомобильный рынок.Путин поддержал инициативу пересадить российских чиновников на отечественные машины.Путин также отметил, что полностью отказываться от импорта Россия "не может и не должна", но "какие-то базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя".Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейнаВ России начали производство редких деталей для атомных ледоколовВ Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт
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владимир путин (политик), россия, новости, общество, "автоваз"
Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто

Путин поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили

14:10 03.08.2023 (обновлено: 14:11 03.08.2023)
 
© РИА Новости . Александр Казаков / Перейти в фотобанкВ.В. Путин
В.В. Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Александр Казаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал идею руководства компании "АвтоВАЗ" отрегулировать законодательство таким образом, чтобы государственные структуры и чиновники пользовались исключительно отечественными автомобилями. Об этом шла речь на встрече главы государства с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.
В частности, в ходе встречи гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов отметил, что в российском законодательстве существует норма, которая запрещает государственным структурам прямую покупку зарубежных или низколокализованных автомобилей, но это не относится к лизингу и аренде. По словам руководителя компании, распространение данной законодательной нормы на эти сферы позволила бы защитить отечественный автомобильный рынок.
Путин поддержал инициативу пересадить российских чиновников на отечественные машины.
"Да, где-то будет скромнее, чем раньше, но ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных автомобилей и другой отечественной продукции. Повышение качества жизни должно быть направлено именно на это", – сказал российский лидер.
Путин также отметил, что полностью отказываться от импорта Россия "не может и не должна", но "какие-то базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя".
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