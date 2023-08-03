https://crimea.ria.ru/20230803/putin-rossiyskie-chinovniki-dolzhny-ezdit-na-otechestvennykh-avto-1130514165.html

Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто

Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто

Президент России Владимир Путин поддержал идею руководства компании "АвтоВАЗ" отрегулировать законодательство таким образом, чтобы государственные структуры и... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T14:10

2023-08-03T14:10

2023-08-03T14:11

владимир путин (политик)

россия

новости

общество

"автоваз"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал идею руководства компании "АвтоВАЗ" отрегулировать законодательство таким образом, чтобы государственные структуры и чиновники пользовались исключительно отечественными автомобилями. Об этом шла речь на встрече главы государства с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.В частности, в ходе встречи гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов отметил, что в российском законодательстве существует норма, которая запрещает государственным структурам прямую покупку зарубежных или низколокализованных автомобилей, но это не относится к лизингу и аренде. По словам руководителя компании, распространение данной законодательной нормы на эти сферы позволила бы защитить отечественный автомобильный рынок.Путин поддержал инициативу пересадить российских чиновников на отечественные машины.Путин также отметил, что полностью отказываться от импорта Россия "не может и не должна", но "какие-то базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя".Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейнаВ России начали производство редких деталей для атомных ледоколовВ Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, общество, "автоваз"