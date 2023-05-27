Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230527/v-krymu-predpriyatiya-aktivno-perekhodyat-na-otechestvennyy-soft-1128990066.html
В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт
В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт - РИА Новости Крым, 27.05.2023
В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт
В Крыму почти 90% предприятий, которым для работы необходимо программное обеспечение, перешли на софт, разработанный российскими специалистами. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T08:33
2023-05-27T08:33
крымстат
программное обеспечение
крымский бизнес
общество
людмила петруненко
россия
импортозамещение
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/23/1118222367_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_2ae765682a78b2c8f90ce38d65e1d8e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму почти 90% предприятий, которым для работы необходимо программное обеспечение, перешли на софт, разработанный российскими специалистами. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко.Российские программы надежнейПо ее словам, население Крыма активно переходит на отечественный софт. Также она и не исключила, что спустя непродолжительное время эти показатели будут еще выше.Ранее о проблемах, которые возникают из-за программного обеспечения иностранного производства, рассказал на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.Зарубежные создатели софта, заявил Первых, просто передавали логины и пароли украинским коллегам, которые взламывали информационные потоки в крымском телеэфире.По прогнозам экспертов, Россия в основных отраслях сможет полностью заменить иностранный софт отечественным программным обеспечением в ближайшие два-три года.Реальная киберугрозаСогласно данным статистики, по итогам 2022 года каждый третий крымчанин столкнулся к киберугрозами, к которым, в том числе, относится заражение вирусами компьютера, хищение персональных данных и денежных средств со счетов.Также небезопасно переходить по несанкционированным ссылкам в интернете, поскольку можно нарваться на кликджекинг – это воровство с помощью кликов. Пользователь нажимает на ссылку, картинку или любой другой элемент сайта, но этот клик не доходит до адресата и используется мошенником для выманивая денежных средств с пользователя.Ранее сообщалось, что количество хакерских атак в России увеличилось более чем в половину, чаще всего им стал подвергаться банковский сектор и госорганы.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроляАлло, это из банка: что крымчанам делать с надоедливым спамомКогда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/23/1118222367_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_405cc8f80c44b08cff0c4e54cd2abbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымстат, программное обеспечение, крымский бизнес, общество, людмила петруненко, россия, импортозамещение, новости крыма, крым
В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт

Крымстат: почти 90% предприятий республики перешли на отечественный софт

08:33 27.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Влад СергиенкоДиспетчерский монитор службы скорой помощи
Диспетчерский монитор службы скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости Крым . Влад Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму почти 90% предприятий, которым для работы необходимо программное обеспечение, перешли на софт, разработанный российскими специалистами. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко.

Российские программы надежней

"В Республике Крым таких (использующих ПО – ред.) предприятий свыше 80%, а из них порядка 90% говорят, что используют отечественное программное обеспечение", - сообщила Петруненко.
По ее словам, население Крыма активно переходит на отечественный софт. Также она и не исключила, что спустя непродолжительное время эти показатели будут еще выше.
Ранее о проблемах, которые возникают из-за программного обеспечения иностранного производства, рассказал на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.
Зарубежные создатели софта, заявил Первых, просто передавали логины и пароли украинским коллегам, которые взламывали информационные потоки в крымском телеэфире.
По прогнозам экспертов, Россия в основных отраслях сможет полностью заменить иностранный софт отечественным программным обеспечением в ближайшие два-три года.

Реальная киберугроза

Согласно данным статистики, по итогам 2022 года каждый третий крымчанин столкнулся к киберугрозами, к которым, в том числе, относится заражение вирусами компьютера, хищение персональных данных и денежных средств со счетов.
"25 процентам пользователей приходила несанкционированная рассылка, порядка 7,5% - это случаи заражения вирусами и потеря информации, 5% получали по электронной почте письма от мошенников", - рассказала Петруненко.
Также небезопасно переходить по несанкционированным ссылкам в интернете, поскольку можно нарваться на кликджекинг – это воровство с помощью кликов. Пользователь нажимает на ссылку, картинку или любой другой элемент сайта, но этот клик не доходит до адресата и используется мошенником для выманивая денежных средств с пользователя.
Ранее сообщалось, что количество хакерских атак в России увеличилось более чем в половину, чаще всего им стал подвергаться банковский сектор и госорганы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля
Алло, это из банка: что крымчанам делать с надоедливым спамом
Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз
 
КрымстатПрограммное обеспечениеКрымский бизнесОбществоЛюдмила ПетруненкоРоссияИмпортозамещениеНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм
10:53Он придумал разрядку и челночную дипломатию: 100 лет Генри Киссинджеру
10:40Когда в Крым вернется интернет: крупная авария на сетях "Миранда-медиа"
10:01Центр винного туризма WINEPARK вошел в список лучших проектов России
09:54Сорвана попытка прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ
09:33В Ялте на остановке дотла сгорел троллейбус
09:16На Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов
08:49По тропам Великой Победы: на кого рассчитан новый турмаршрут в Крыму
08:33В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт
08:02В Симферополе изменится расписание общественного транспорта
00:01В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 мая
22:31Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ
22:05Главные новости Крыма: 26 мая
21:28Главные события и заявления дня: 26 мая
21:07Грозовые дожди накроют Крым на выходных
20:45Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС
20:28Корабль-разведчик "Иван Хурс" вернулся в Севастополь
20:02Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнение
19:46Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"
Лента новостейМолния