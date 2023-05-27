https://crimea.ria.ru/20230527/v-krymu-predpriyatiya-aktivno-perekhodyat-na-otechestvennyy-soft-1128990066.html

В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт

В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт - РИА Новости Крым, 27.05.2023

В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт

В Крыму почти 90% предприятий, которым для работы необходимо программное обеспечение, перешли на софт, разработанный российскими специалистами. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T08:33

2023-05-27T08:33

2023-05-27T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму почти 90% предприятий, которым для работы необходимо программное обеспечение, перешли на софт, разработанный российскими специалистами. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко.Российские программы надежнейПо ее словам, население Крыма активно переходит на отечественный софт. Также она и не исключила, что спустя непродолжительное время эти показатели будут еще выше.Ранее о проблемах, которые возникают из-за программного обеспечения иностранного производства, рассказал на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым в рамках просветительского проекта SputnikPro председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.Зарубежные создатели софта, заявил Первых, просто передавали логины и пароли украинским коллегам, которые взламывали информационные потоки в крымском телеэфире.По прогнозам экспертов, Россия в основных отраслях сможет полностью заменить иностранный софт отечественным программным обеспечением в ближайшие два-три года.Реальная киберугрозаСогласно данным статистики, по итогам 2022 года каждый третий крымчанин столкнулся к киберугрозами, к которым, в том числе, относится заражение вирусами компьютера, хищение персональных данных и денежных средств со счетов.Также небезопасно переходить по несанкционированным ссылкам в интернете, поскольку можно нарваться на кликджекинг – это воровство с помощью кликов. Пользователь нажимает на ссылку, картинку или любой другой элемент сайта, но этот клик не доходит до адресата и используется мошенником для выманивая денежных средств с пользователя.Ранее сообщалось, что количество хакерских атак в России увеличилось более чем в половину, чаще всего им стал подвергаться банковский сектор и госорганы.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроляАлло, это из банка: что крымчанам делать с надоедливым спамомКогда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымстат, программное обеспечение, крымский бизнес, общество, людмила петруненко, россия, импортозамещение, новости крыма, крым