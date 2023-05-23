https://crimea.ria.ru/20230523/boy--eto-ne-vsegda-pro-avtomat-ekspert-o-rabote-media-v-usloviyakh-svo-1128918466.html
Бой – это не всегда про автомат: эксперты о работе медиа в условиях СВО
Бой – это не всегда про автомат: эксперты о работе медиа в условиях СВО - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Бой – это не всегда про автомат: эксперты о работе медиа в условиях СВО
Напомним, на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 23 мая продолжился просветительский проект SputnikPro, в рамках которого медиаэксперты... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T18:59
2023-05-23T18:59
2023-05-23T19:39
sputnikpro
sputnik
крым
москва
медиагруппа "россия сегодня"
новости
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Работать с проверенными источникамиНапомним, на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 23 мая продолжился просветительский проект SputnikPro, в рамках которого медиаэксперты объясняют, как действовать журналистам и PR-специалистам в кризисных ситуациях и как корректно подавать информацию. Кроме того, спикеры коснулись тонкостей работы официальных пресс-служб с учетом политической обстановки в стране и обозначили главные принципы работы телерадиокомпаний в приграничном регионе в условиях СВО.Боевые действия – это не всегда про автомат и пушку, ведь они происходят и на информационном поле. Такую мысль в рамках просветительского проекта SputnikPro высказал председатель крымского отделения Союза журналистов России, гендиректор АНО "ТРК "Крым" Вадим Первых.По его словам, люди стали больше интересоваться информацией, но это к сожалению, привело и к огромному геометрическому росту вбросов и информационных атак.Кроме того, нередко недостоверная информация распространяется в виде репостов. В современных условиях журналисты не могут себе позволить делать новости, ссылаясь на непроверенные источники и слухи с просторов Интернета.Также Первых напомнил студентам-журналистам, что в условиях СВО важно правильно использовать фотоматериалы: блюрить лица военных, не указывать местность. В погоне за маленькой наживой можно навредить ВС РФ, отметил он.Противник блокирует сигналы и ресурсы"С момента воссоединения Крыма с Россией, за Перекопом, у врага, не дремали и создавали достаточно мощную инфраструктуру вещания на нашу территорию и блокирования любых наших ресурсов и сигналов. И делали это в нарушение любых норм международного законодательства", - заявил в рамках мастер-класса Первых.По его словам, несмотря на противоправные действия противника, Россия, являясь обязательным партнером по части исполнения международных договоров, действовала по закону.И отметил: за девять лет были предприняты огромные технологические шаги по блокировке посторонних сигналов, которые стремились прорваться в российский теле- и радиоэфир.Проблема, в том числе, была связана и с тем, что огромное количество программного обеспечения было иностранного производства: зарубежные создатели софта просто передавали логины и пароли их украинским коллегам, которые взламывали информационные потоки, объяснил слушателям спикер."Пришлось много сделать, чтобы отказаться от этого решения и использовать крымские разработки вещательного софта", - сказал он.Как объяснил студентам Первых, для вещания есть источники: закрытая сеть, Интернет и спутник. Но на сегодня для всех вещателей Интернет и спутник не являются гарантированным источником доставки сигнала. Закрытые решения и закрытые оптоволоконные сети – это вопрос ближайшего будущего, считает он.По его словам, принимается огромное количество технологических мер и решений, чтобы защитить этот ресурс.Пресс-служба как структура быстрого реагированияОдним из спикеров просветительского проекта SputnikPro в Симферополе на этот раз стал также руководитель пресс-службы Дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Антон Крывошлыков. Он рассказал собравшимся о тонкостях работы официальных пресс-служб с учетом политической обстановки в стране.По его словам, в первую очередь пресс-служба – это структура реагирования. И именно планирование является первой и важной ступенью в работе пресс-службы. Затем идут оценка ситуации, выработка внутренней позиции, реагирование на ситуацию и анализ результатов."В работе пресс-службы важно постоянно совершенствовать ресурсную базу, которая состоит из четырех основных пунктов: системы мониторинга (когда важно вовремя получить информацию о том, что происходит в информационном поле), базы данных (пресс-служба – это орган информационного обеспечения), внутреннего слаживания и внешних контрагентов", - объяснил будущим журналистам и сотрудникам пресс-служб Крывошлыков.Разговаривая с участниками мастер-класса, Крывошлыков сказал, что нужно думать о намерениях источника угрозы. Бывает и так, что цель не нанесение угрозы как таковой, а лишь желание "вывести на диалог и поторговаться", "важно уметь оценивать баланс".Спикер также посоветовал сотрудникам пресс-служб встречаться с главными редакторами и начальниками профильных редакций, налаживать четкие рабочие отношения, в которых "присутствует баланс между их редакторскими интересами и интересами вашей компании".Кроме того, Крывошлыков напомнил, что не стоит отказываться от публичных мероприятий, надо обрастать связями в СМИ и соцсетях. Задача пресс-секретарей "количественно и качественно переломить нарратив", если вдруг возникнет угроза, и "внести свою точку зрения".Репутация в медиапространствеО том, почему важно работать над репутацией в медиапространстве в рамках мастер-класса от SputnikPro на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым рассказал директор дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Петр Лидов-Петровский.В то же время, по его словам, имидж организации, компании или человека в значительной степени это то, что этот человек, компания или организация думают о себе. Нередко имидж и репутация расходятся между собой и задача пиарщика – между собой этой две вещи состыковать, сказал эксперт.Так, имидж России в западных странах сегодня довольно негативный. В США, например, имидж России долгие годы был таким: "там все злые и плохие", "красное все, серп и молот". Во многом он таким и остался, отметил спикер."Если посмотреть на Азию, где я долго работал, то там имидж России противоположный – там мы сильные, а там очень уважают сильных, там очень уважают президента Путина. Это касается и Юго-Восточной Азии, и Пакистана, и Китая", - сказал Лидов-Петровский. И объяснил: имидж и репутация, несмотря на то, что последовательно можно делать одно и то же, может разными обществами и разными людьми восприниматься по-разному.Читайте также на РИА Новости КрымСоцсети стали эффективной медиаплатформой - эксперты SputnikProКак легко и правильно сделать видео для соцсетей и новостных сайтовГоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro
https://crimea.ria.ru/20230523/boy--eto-ne-vsegda-pro-avtomat-ekspert-o-rabote-media-v-usloviyakh-svo-1128918466.html
крым
москва
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnikpro, sputnik, крым, москва, медиагруппа "россия сегодня", новости
Работать с проверенными источниками
Напомним, на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 23 мая продолжился просветительский проект SputnikPro
, в рамках которого медиаэксперты объясняют, как действовать журналистам и PR-специалистам в кризисных ситуациях и как корректно подавать информацию. Кроме того, спикеры коснулись тонкостей работы официальных пресс-служб с учетом политической обстановки в стране и обозначили главные принципы работы телерадиокомпаний в приграничном регионе в условиях СВО.
Боевые действия – это не всегда про автомат и пушку, ведь они происходят и на информационном поле. Такую мысль в рамках просветительского проекта SputnikPro высказал председатель крымского отделения Союза журналистов России, гендиректор АНО "ТРК "Крым" Вадим Первых.
"Сейчас как никогда важно понимать технологию массовых информационных вбросов, помнить об огромном количестве непроверенной информации в интернет-пространстве и уметь проверять полученные данные и работать с официальными источниками", - считает генеральный директор АНО "ТРК "Крым" Вадим Первых.
По его словам, люди стали больше интересоваться информацией, но это к сожалению, привело и к огромному геометрическому росту вбросов и информационных атак.
Кроме того, нередко недостоверная информация распространяется в виде репостов. В современных условиях журналисты не могут себе позволить делать новости, ссылаясь на непроверенные источники и слухи с просторов Интернета.
Также Первых напомнил студентам-журналистам, что в условиях СВО важно правильно использовать фотоматериалы: блюрить лица военных, не указывать местность. В погоне за маленькой наживой можно навредить ВС РФ, отметил он.
Противник блокирует сигналы и ресурсы
"С момента воссоединения Крыма с Россией, за Перекопом, у врага, не дремали и создавали достаточно мощную инфраструктуру вещания на нашу территорию и блокирования любых наших ресурсов и сигналов. И делали это в нарушение любых норм международного законодательства", - заявил в рамках мастер-класса Первых.
По его словам, несмотря на противоправные действия противника, Россия, являясь обязательным партнером по части исполнения международных договоров, действовала по закону.
"Наибольшая угроза, с которой мы столкнулись, это незаконное проникновение к нам иностранного радио. Это не только Украина, но и Румыния, Болгария, Турция, а иногда даже более дальние страны", - сказал спикер.
И отметил: за девять лет были предприняты огромные технологические шаги по блокировке посторонних сигналов, которые стремились прорваться в российский теле- и радиоэфир.
Проблема, в том числе, была связана и с тем, что огромное количество программного обеспечения было иностранного производства: зарубежные создатели софта просто передавали логины и пароли их украинским коллегам, которые взламывали информационные потоки, объяснил слушателям спикер.
"Пришлось много сделать, чтобы отказаться от этого решения и использовать крымские разработки вещательного софта", - сказал он.
Как объяснил студентам Первых, для вещания есть источники: закрытая сеть, Интернет и спутник. Но на сегодня для всех вещателей Интернет и спутник не являются гарантированным источником доставки сигнала. Закрытые решения и закрытые оптоволоконные сети – это вопрос ближайшего будущего, считает он.
По его словам, принимается огромное количество технологических мер и решений, чтобы защитить этот ресурс.
Пресс-служба как структура быстрого реагирования
Одним из спикеров просветительского проекта SputnikPro в Симферополе на этот раз стал также руководитель пресс-службы Дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Антон Крывошлыков. Он рассказал собравшимся о тонкостях работы официальных пресс-служб с учетом политической обстановки в стране.
"Хорошая пресс-служба – это как хорошее воинское подразделение: когда оно не воюет, оно готовится к войне, занимается планированием", - сказал он.
По его словам, в первую очередь пресс-служба – это структура реагирования. И именно планирование является первой и важной ступенью в работе пресс-службы. Затем идут оценка ситуации, выработка внутренней позиции, реагирование на ситуацию и анализ результатов.
"В работе пресс-службы важно постоянно совершенствовать ресурсную базу, которая состоит из четырех основных пунктов: системы мониторинга (когда важно вовремя получить информацию о том, что происходит в информационном поле), базы данных (пресс-служба – это орган информационного обеспечения), внутреннего слаживания и внешних контрагентов", - объяснил будущим журналистам и сотрудникам пресс-служб Крывошлыков.
Разговаривая с участниками мастер-класса, Крывошлыков сказал, что нужно думать о намерениях источника угрозы. Бывает и так, что цель не нанесение угрозы как таковой, а лишь желание "вывести на диалог и поторговаться", "важно уметь оценивать баланс".
"Подумайте, куда направлен ущерб: непосредственно на функции компании или на репутацию? Ваша задача – дать полную оценку угрозы вашему руководству. Пресс-служба – это орган информационного обеспечения и поддержки. Задача пресс-секретарей – контролировать нарратив через СМИ", - отметил он.
Спикер также посоветовал сотрудникам пресс-служб встречаться с главными редакторами и начальниками профильных редакций, налаживать четкие рабочие отношения, в которых "присутствует баланс между их редакторскими интересами и интересами вашей компании".
Кроме того, Крывошлыков напомнил, что не стоит отказываться от публичных мероприятий, надо обрастать связями в СМИ и соцсетях. Задача пресс-секретарей "количественно и качественно переломить нарратив", если вдруг возникнет угроза, и "внести свою точку зрения".
Репутация в медиапространстве
О том, почему важно работать над репутацией в медиапространстве в рамках мастер-класса от SputnikPro на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым рассказал директор дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Петр Лидов-Петровский.
"Репутация – это черты характера или какого-то явления, которые определяются последовательным действием. То есть, если ты последовательно делаешь какое-то действие, то у тебя появляется определенная репутация. Репутация – определяется действием", - сказал на встрече со студентами и журналистами Лидов-Петровский.
В то же время, по его словам, имидж организации, компании или человека в значительной степени это то, что этот человек, компания или организация думают о себе. Нередко имидж и репутация расходятся между собой и задача пиарщика – между собой этой две вещи состыковать, сказал эксперт.
Так, имидж России в западных странах сегодня довольно негативный. В США, например, имидж России долгие годы был таким: "там все злые и плохие", "красное все, серп и молот". Во многом он таким и остался, отметил спикер.
"Если посмотреть на Азию, где я долго работал, то там имидж России противоположный – там мы сильные, а там очень уважают сильных, там очень уважают президента Путина. Это касается и Юго-Восточной Азии, и Пакистана, и Китая", - сказал Лидов-Петровский.
И объяснил: имидж и репутация, несмотря на то, что последовательно можно делать одно и то же, может разными обществами и разными людьми восприниматься по-разному.
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