https://crimea.ria.ru/20230523/boy--eto-ne-vsegda-pro-avtomat-ekspert-o-rabote-media-v-usloviyakh-svo-1128918466.html

Бой – это не всегда про автомат: эксперты о работе медиа в условиях СВО

Бой – это не всегда про автомат: эксперты о работе медиа в условиях СВО - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Бой – это не всегда про автомат: эксперты о работе медиа в условиях СВО

Напомним, на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 23 мая продолжился просветительский проект SputnikPro, в рамках которого медиаэксперты... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T18:59

2023-05-23T18:59

2023-05-23T19:39

sputnikpro

sputnik

крым

москва

медиагруппа "россия сегодня"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128912867_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d8e45624011c887b83918a85f6a3cd3f.jpg

Работать с проверенными источникамиНапомним, на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 23 мая продолжился просветительский проект SputnikPro, в рамках которого медиаэксперты объясняют, как действовать журналистам и PR-специалистам в кризисных ситуациях и как корректно подавать информацию. Кроме того, спикеры коснулись тонкостей работы официальных пресс-служб с учетом политической обстановки в стране и обозначили главные принципы работы телерадиокомпаний в приграничном регионе в условиях СВО.Боевые действия – это не всегда про автомат и пушку, ведь они происходят и на информационном поле. Такую мысль в рамках просветительского проекта SputnikPro высказал председатель крымского отделения Союза журналистов России, гендиректор АНО "ТРК "Крым" Вадим Первых.По его словам, люди стали больше интересоваться информацией, но это к сожалению, привело и к огромному геометрическому росту вбросов и информационных атак.Кроме того, нередко недостоверная информация распространяется в виде репостов. В современных условиях журналисты не могут себе позволить делать новости, ссылаясь на непроверенные источники и слухи с просторов Интернета.Также Первых напомнил студентам-журналистам, что в условиях СВО важно правильно использовать фотоматериалы: блюрить лица военных, не указывать местность. В погоне за маленькой наживой можно навредить ВС РФ, отметил он.Противник блокирует сигналы и ресурсы"С момента воссоединения Крыма с Россией, за Перекопом, у врага, не дремали и создавали достаточно мощную инфраструктуру вещания на нашу территорию и блокирования любых наших ресурсов и сигналов. И делали это в нарушение любых норм международного законодательства", - заявил в рамках мастер-класса Первых.По его словам, несмотря на противоправные действия противника, Россия, являясь обязательным партнером по части исполнения международных договоров, действовала по закону.И отметил: за девять лет были предприняты огромные технологические шаги по блокировке посторонних сигналов, которые стремились прорваться в российский теле- и радиоэфир.Проблема, в том числе, была связана и с тем, что огромное количество программного обеспечения было иностранного производства: зарубежные создатели софта просто передавали логины и пароли их украинским коллегам, которые взламывали информационные потоки, объяснил слушателям спикер."Пришлось много сделать, чтобы отказаться от этого решения и использовать крымские разработки вещательного софта", - сказал он.Как объяснил студентам Первых, для вещания есть источники: закрытая сеть, Интернет и спутник. Но на сегодня для всех вещателей Интернет и спутник не являются гарантированным источником доставки сигнала. Закрытые решения и закрытые оптоволоконные сети – это вопрос ближайшего будущего, считает он.По его словам, принимается огромное количество технологических мер и решений, чтобы защитить этот ресурс.Пресс-служба как структура быстрого реагированияОдним из спикеров просветительского проекта SputnikPro в Симферополе на этот раз стал также руководитель пресс-службы Дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Антон Крывошлыков. Он рассказал собравшимся о тонкостях работы официальных пресс-служб с учетом политической обстановки в стране.По его словам, в первую очередь пресс-служба – это структура реагирования. И именно планирование является первой и важной ступенью в работе пресс-службы. Затем идут оценка ситуации, выработка внутренней позиции, реагирование на ситуацию и анализ результатов."В работе пресс-службы важно постоянно совершенствовать ресурсную базу, которая состоит из четырех основных пунктов: системы мониторинга (когда важно вовремя получить информацию о том, что происходит в информационном поле), базы данных (пресс-служба – это орган информационного обеспечения), внутреннего слаживания и внешних контрагентов", - объяснил будущим журналистам и сотрудникам пресс-служб Крывошлыков.Разговаривая с участниками мастер-класса, Крывошлыков сказал, что нужно думать о намерениях источника угрозы. Бывает и так, что цель не нанесение угрозы как таковой, а лишь желание "вывести на диалог и поторговаться", "важно уметь оценивать баланс".Спикер также посоветовал сотрудникам пресс-служб встречаться с главными редакторами и начальниками профильных редакций, налаживать четкие рабочие отношения, в которых "присутствует баланс между их редакторскими интересами и интересами вашей компании".Кроме того, Крывошлыков напомнил, что не стоит отказываться от публичных мероприятий, надо обрастать связями в СМИ и соцсетях. Задача пресс-секретарей "количественно и качественно переломить нарратив", если вдруг возникнет угроза, и "внести свою точку зрения".Репутация в медиапространствеО том, почему важно работать над репутацией в медиапространстве в рамках мастер-класса от SputnikPro на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым рассказал директор дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Петр Лидов-Петровский.В то же время, по его словам, имидж организации, компании или человека в значительной степени это то, что этот человек, компания или организация думают о себе. Нередко имидж и репутация расходятся между собой и задача пиарщика – между собой этой две вещи состыковать, сказал эксперт.Так, имидж России в западных странах сегодня довольно негативный. В США, например, имидж России долгие годы был таким: "там все злые и плохие", "красное все, серп и молот". Во многом он таким и остался, отметил спикер."Если посмотреть на Азию, где я долго работал, то там имидж России противоположный – там мы сильные, а там очень уважают сильных, там очень уважают президента Путина. Это касается и Юго-Восточной Азии, и Пакистана, и Китая", - сказал Лидов-Петровский. И объяснил: имидж и репутация, несмотря на то, что последовательно можно делать одно и то же, может разными обществами и разными людьми восприниматься по-разному.Читайте также на РИА Новости КрымСоцсети стали эффективной медиаплатформой - эксперты SputnikProКак легко и правильно сделать видео для соцсетей и новостных сайтовГоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro

https://crimea.ria.ru/20230523/boy--eto-ne-vsegda-pro-avtomat-ekspert-o-rabote-media-v-usloviyakh-svo-1128918466.html

крым

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnikpro, sputnik, крым, москва, медиагруппа "россия сегодня", новости