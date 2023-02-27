https://crimea.ria.ru/20230227/sotsseti-stali-effektivnoy-mediaplatformoy---eksperty-sputnikpro-1127237097.html

Соцсети стали эффективной медиаплатформой - эксперты SputnikPro

Соцсети стали эффективной медиаплатформой - эксперты SputnikPro - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Соцсети стали эффективной медиаплатформой - эксперты SputnikPro

Пресс-центр РИА Новости Крым полон. Здесь стартовал новый сезон мастер-классов. Международный просветительский проект SputnikPro от Медиагруппы "Россия сегодня" РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T18:21

2023-02-27T18:21

2023-02-27T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Пресс-центр РИА Новости Крым полон. Здесь стартовал новый сезон мастер-классов. Международный просветительский проект SputnikPro от Медиагруппы "Россия сегодня" в этот раз помог всем, кто захотел усовершенствовать свои профессиональные навыки в области ведения Telegram-каналов и радио. На тренинг от руководителя отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян и шеф-редактора радио "Спутник в Крыму" Ирины Мульд пришли не только студенты, но профессиональные журналисты, редакторы, сотрудники пресс-служб – все те, кому интересны возможности соцсетей, которые уже называют современными медиа.Соцсети быстрее СМИСоцсети давно уже перестали быть платформой для размещения картинок и рассказов о личных достижениях. Сегодня соцсети - это почти отдельная медиаплатформа, работая с которой важно знать некоторые тонкости. В этом убеждена Арпи Бегларян, которая курирует более десяти Telegram-каналов в государствах ближнего зарубежья, имеет большой опыт создания, ведения, аналитики и продвижения контента в социальных сетях.Эксперт убеждена, что "телега" сейчас выигрывает в оперативности не только у других соцсетей, но и у медиа."Прошел тот век, когда человек покупал газеты, чтобы почитать вчерашние новости. Сегодня едва что-то произошло, это тут же появляется в соцсетях. Но даже тогда, когда с оперативностью не сложилось, выход есть: взять эксклюзивный комментарий и дополнить ею новость. В таком случае вы не будете считаться опоздавшими", - убеждена Бегларян.Как правильно оформитьОдним из главных элементов оформления является короткий слоган и хорошая аватарка. Также особенно важно, чтобы на канале была обратная связь, эффективный канал не может быть безликим, люди должны иметь возможность оставлять комментарии."Кроме того, благодаря этой функции на канале могут появляться эксклюзивные новости. Мы, например, не можем присутствовать в Германии на акции поддержки нашей страны, но у нас там есть подписчики, которые нам отправляют видео", - рассказывает эксперт.По ее словам, весьма распространенной ошибкой пользователей является желание "впихнуть" в название картинку, флаг или герб. Делать этого не стоит, поскольку это мешает поиску. Кроме того, лучше выбирать "заходящие, часто используемые названия".Контент сам себя не продвинетTelegram отличается от остальных соцсетей тем, что набирает все большую популярность в нашей стране. Но даже самые хорошие новости без продвижения никуда не зайдут, аудитории сами себе не отыщут. Одним из инструментов продвижения могут послужить другие соцсети, при условии, что там когда-то была уже собрана обширная аудитория.По словам, Бегларян, официальная реклама Telegram – это очень сложно и дорого, поэтому здесь эффективнее и дешевле будет использовать взаимный дружеский пиар.В свою очередь, рекламные посты бывают универсальными, актуальными и вирусными."Например, сейчас в Молдове напряженная ситуация, на этом можно сделать актуальную рекламу. Написать, мол, самые актуальные новости смотрите на канале Sputnik Молдова. И люди перейдут, потому что есть актуальная проблема, интерес", - поясняет она.К универсальной относится реклама, "когда мы сами о себе рассказываем", а вирусная – это такая, где могут быть какие-то картинки, привлекающие внимание."Важно также следить за аналитикой, чтобы понимать, как работают ваши посты: о чем лучше писать и в какое время выкладывать. Например, в TGstat можно увидеть развернутую аналитику о посещаемости репостах", - продолжает Бегларян.Как оформлять текстыПо словам Арпи Бегларян, работая в Telegram, важно помнить о том, что самые эффективные тексты - это короткие тексты, написанными простым языком. Но, при этом, краткие посты не должны быть пустыми, они должны быть фактурными. Для этого можно использовать гиперссылки или инфографику, если речь идет о цифрах.Эксперт напоминает: важно не только найти читателей, но и удержать их на своем канале. Делается это при помощи интересных текстов.Видели видеоСегодня Telegram – это новостная площадка для тех, кто очень занят, для тех, у кого дефицит времени. Это следует учитывать, делая видеоконтент для "телеги". Бегларян напомнила, что человек в подавляющем большинстве случаев заходит в соцсети с телефона. Возможно, он делает это в общественном транспорте, театре или в ресторане."Поэтому так важны коротенькие ролики с титрами, чтобы можно было открыть видео и не слушать, а читать титры", - поясняет эксперт.Удобно, что инструментарий Telegram позволяет сделать ролик непосредственно на этой же платформе – лишнее обрезать, добавить логотип.Перенять ценный опытМастер-класс "Телеграм-каналы: от создания до продвижения" длился полтора часа. Затем последовали вопросы из зала. Если студентов интересовало, при помощи каких программ легче всего делать инфографику, почему в "телеге" практически невозможно "раскрутить" свой личный блог, и может ли VK конкурировать с "телегой, то уже профессиональные журналисты спрашивали, как добиться оперативности, но при этом не забывать о достоверности. И что делать, если в сеть все же просочилась недостоверная информация.Кстати, для того чтобы минимизировать такие риски или вовсе избежать их, Арпи Бегларян советует собрать свой пул информационных источников, которым можно доверять. К таким эксперт отнесла и РИА Новости Крым."Благодаря таким мастер-классам у студентов профильных вузов есть возможность пообщаться с ведущими экспертами. Часто люди, которые только учатся, могут еще не понимать тех или иных процессов. Эксперты погружают в тонкости, рассказывают, как нужно делать. Где-то я даже завидую этой молодежи. Да и тем, кто постарше, всегда полезно узнать что-то новое, почерпнуть что-то интересное для своей работы", - комментирует шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Ирина Мульд.Telegram - это наше будущее"Я завела Telegram-канал после того, как заблокировали другие соцсети. Думала, что это будет моей отдушиной, публиковала там что-то о своей жизни. Хотела, чтобы та аудитория, две тысячи человек, которые у меня были раньше, перешли в "телегу". Но они не перешли. Мастер-класс был полезным. Поняла, что зарабатывать получится, только если делать уникальный новостной контент. Личная жизнь уже мало кому интересна, если ты не селебрити", - поделилась студентка 3 курса КФУ им. В.И. Вернадского Анастасия Шишова.По словам девушки, сейчас она в поиске каналов, готовых к сотрудничеству и взаимному пиару."Telegram - это наше будущее. Для россиян - это фактически единственная сеть, откуда можно быстро получать актуальную информацию, обмениваться сообщениями. Свое будущее хотела бы связать с соцсетями, мне особенно интересно SMM-направление", - рассказала участница мастер-класса, аспирантка кафедры медиакоммуникаций Севастопольского государственного университета Мария Мамаева.Кстати, она выразила надежду, что когда-нибудь и в "телеге" появится функция, которая позволит листать картинки одну за другой."Этот мастер-класс нужен для того, чтобы приблизить теоретико-практическую часть обучения к реальной журналисткой деятельности. В дальнейшем все эти знания пригодятся студентам в их практике. Сейчас без онлайн-журналистики никуда", - считает заведующая кафедрой журналистики и медиакомуникаций Института медиакоммуникаций и медиатехнологий и дизайна КФУ им. В. И Вернадского Диана Первых."Для меня этот мастер-класс был полезен тем, что помог систематизировать все те знания и умения, которые уже есть. Спасибо спикерам, что все разложили по полочкам", - отметила редактор портала "Агромир" Юлия Суконкина.В свою очередь, пресс-секретарь Мелитопольского района и главы Мелитопольского района Анастасия Быстрова назвала Telegram основным инструментом в своей работе."У нас есть наша региональная "телега" и "телега" руководителя. Так как сайта у нас пока нет, Telegram нам полностью все заменяет. Мы там и обрабатываем комментарии, и обращения людей, и новости свежие выдаем. Это прямо все для нас", - резюмировала она.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.

https://crimea.ria.ru/20230227/master-klass-sputnikpro-1127222787.html

https://crimea.ria.ru/20200522/Kak-legko-i-pravilno-sdelat-video-dlya-sotssetey-i-novostnykh-saytov-1118295170.html

https://crimea.ria.ru/20191203/VR-podkasty-i-sotsialnye-seti-za-chem-stoit-buduschee-zhurnalistiki-1117706918.html

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Соцсети как медиаплатформа: эксперты SputnikPro провели в Крыму мастер-класс для медиа Соцсети как медиаплатформа: эксперты SputnikPro провели в Крыму мастер-класс для медиа 2023-02-27T18:21 true PT3M26S

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