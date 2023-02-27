https://crimea.ria.ru/20230227/professionaly-sputnikpro-provodyat-v-simferopole-master-klass-dlya-media-1127216268.html

Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа

Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа

На площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 27 февраля проходят два тренинга от руководителя отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T11:16

2023-02-27T11:16

2023-02-27T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. На площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 27 февраля проходят два тренинга от руководителя отдела продвижения проектов Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Арпи Бегларян и шеф-редактора радио "Спутник в Крыму" Ирины Мульд.Международный просветительский проект SputnikPro от Медиагруппы "Россия сегодня" в этот раз поможет всем, кто уже хочет усовершенствовать свои профессиональные навыки в области ведения Telegram-каналов и радио.Арпи Бегларян курирует более десяти Telegram-каналов в государствах ближнего зарубежья, имеет большой опыт создания, ведения, аналитики и продвижения контента в социальных сетях. За полтора часа мастер-класса "Телеграм-каналы: от создания до продвижения" Арпи даст практические рекомендации применения в каналах тех или иных прогрессивных технологий и методов, которые могут привлечь подписчиков.Второй спикер, журналист с более чем 20-летним стажем, 8 лет возглавляющая радио "Спутник в Крыму", Ирина Мульд в своей лекции "Работа на радио с учетом текущей обстановки и развитие онлайн журналистики" расскажет о том, как оперативно работать с информацией в аудиформате, в рамках прямых эфиров, в экстремальных условиях, а также почему современное радио, вопреки сложившемуся мнению, - не устаревающий формат."Благодаря таким мастер-классам у студентов профильных вузов есть возможность пообщаться с ведущими экспертами. Часто люди, которые только учатся, могут еще не понимать тех или иных процессов. Эксперты погружают в тонкости, рассказывают, как нужно делать. Где-то я даже завидую этой молодежи. Да и тем, кто постарше, всегда полезно узнать что-то новое, почерпнуть что-то интересное для своей работы", - считает Ирина Мульд.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.Читайте также на РИА Новости Крым:Гоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro >>Как легко и правильно сделать видео для соцсетей и новостных сайтов >>VR, подкасты и социальные сети: за чем стоит будущее журналистики >>

https://crimea.ria.ru/20211128/krymskie-zhurnalisty-stali-pervymi-vypusknikami-mediashkoly-rt-region-1121564776.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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