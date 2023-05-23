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SputnikPro проводит в Симферополе мастер-класс для журналистов

SputnikPro проводит в Симферополе мастер-класс для журналистов - РИА Новости Крым, 23.05.2023

SputnikPro проводит в Симферополе мастер-класс для журналистов

На площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 23 мая стартовал просветительский проект, в рамках которого медиаэксперты объясняют, как действовать... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T12:45

2023-05-23T12:45

2023-05-23T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. На площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 23 мая стартовал просветительский проект, в рамках которого медиаэксперты объясняют, как действовать журналистам и PR-специалистам в кризисных ситуациях и как корректно подавать информацию, учитывая активность различных анонимных пабликов, которые нередко работают с непроверенной информацией.В рамках просветительского проекта спикеры обсуждают тонкости работы официальных пресс-служб с учетом политической обстановки в стране и обозначают главные принципы работы телерадиокомпаний в приграничном регионе в условиях СВО.Встреча проходит в смешанном формате с подключением московской площадки международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".В этот раз спикерами мастер-класса от SputnikPro стали руководитель пресс-службы Дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Антон Крывошлыков, директор дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Петр Лидов-Петровский, а также председатель крымского отделения Союза журналистов России, генеральный директор АНО "ТРК "Крым" Вадим Первых."Главная особенность в условиях СВО – это и боевые действия в информационном поле тоже. В том числе, это связано с массовыми вбросами и огромным количеством атак на наши информационные ресурсы. Важно понимать технологию этих вбросов, помнить об огромном количестве непроверенной, фейковой информации в интернет-пространстве. И сегодня как никогда важно уметь проверять эту информацию и доверять официальным источникам", - сказал в комментарии РИА Новости Крым генеральный директор АНО "ТРК "Крым" Вадим Первых.Он отметил резкий рост числа случаев, когда недостоверная информация распространяется в виде репостов. К сожалению, фотографии и информационные материалы сейчас продаются и покупаются в большом количестве и в погоне за маленькой наживой это может навредить Вооруженным силам, напомнил Первых.И отметил, что принимается огромное количество технологических мер, чтобы защитить этот ресурс.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.Читайте также на РИА Новости КрымСоцсети стали эффективной медиаплатформой - эксперты SputnikProКак легко и правильно сделать видео для соцсетей и новостных сайтовГоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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