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Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз
Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз
Россия в основных отраслях сможет полностью заменить иностранный софт отечественным программным обеспечением в ближайшие два-три года. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T07:02
2023-05-11T07:02
радио "спутник в крыму"
рустам рустамов
программное обеспечение
россия
импортозамещение
экономика
мнения
софт
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Россия в основных отраслях сможет полностью заменить иностранный софт отечественным программным обеспечением в ближайшие два-три года. Такое мнение высказал член Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", заместитель гендиректора компании "Рэд Софт" Рустам Рустамов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам специалиста, российские разработчики в основном выпустили новые версии программного обеспечения с поддержкой отечественных операционных систем, в этом направлении за последние годы проведена колоссальная работа.Эксперт отметил, что российские операционные системы более безопасны, чем тот же Windows, от устойчивости к санкциям до защиты информации. "В настоящий момент у нас достаточно много отечественных операционных систем, но значимых игроков три-четыре. Эти разработчики и должны будут, видимо, заменить Windows в нашей стране", – добавил аналитик.При этом популярность российских операционных систем растет и среди обычных пользователей-физлиц, констатировал Рустамов."Для обычных пользователей российские операционные системы, как правило, бесплатны, можно скачать с сайта и спокойно использовать. Что касается функциональности, игры работают, офисы работают, ежедневная работа вполне возможна. Интерес со стороны пользователей мы наблюдаем. Люди покупают технику с российской операционной системой. И этот спрос будет расти, потому что пользователю это как минимум интересно", – пояснил Рустамов.Он добавил, что большая часть имеющегося программного обеспечения совместима с российскими операционными системами. Исключение пока составляют отдельный сложный зарубежный софт, но у них есть отечественные аналоги, которые после определенной доработки смогут полноценно работать на отечественной "операционке".Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыСильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаПутин поручил не затягивать с производством критически важной продукции
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рустам рустамов, программное обеспечение, россия, импортозамещение, экономика, мнения, софт, в мире
Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз

Эксперт Рустамов: ключевые сферы смогут полностью перейти на российское ПО через 2-3 года

07:02 11.05.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник IT-отдела, разрабатывающий программное обеспечение
Сотрудник IT-отдела, разрабатывающий программное обеспечение - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Россия в основных отраслях сможет полностью заменить иностранный софт отечественным программным обеспечением в ближайшие два-три года. Такое мнение высказал член Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", заместитель гендиректора компании "Рэд Софт" Рустам Рустамов в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам специалиста, российские разработчики в основном выпустили новые версии программного обеспечения с поддержкой отечественных операционных систем, в этом направлении за последние годы проведена колоссальная работа.
"Для офисов, школ, вузов, нефтегазового сектора, здравоохранения и прочих отраслей экономики переход – это уже не пилотные проекты, а тысячи рабочих мест. Есть отрасли, в которых мы не дотягиваем, но активно работаем, чтобы устранить недостатки. В перспективе двух-трех лет функциональность будет достигнута до того уровня, чтобы можно было говорить о переходе всех отраслей экономики", - сказал Рустамов.
Эксперт отметил, что российские операционные системы более безопасны, чем тот же Windows, от устойчивости к санкциям до защиты информации.
"В настоящий момент у нас достаточно много отечественных операционных систем, но значимых игроков три-четыре. Эти разработчики и должны будут, видимо, заменить Windows в нашей стране", – добавил аналитик.
При этом популярность российских операционных систем растет и среди обычных пользователей-физлиц, констатировал Рустамов.
"Для обычных пользователей российские операционные системы, как правило, бесплатны, можно скачать с сайта и спокойно использовать. Что касается функциональности, игры работают, офисы работают, ежедневная работа вполне возможна. Интерес со стороны пользователей мы наблюдаем. Люди покупают технику с российской операционной системой. И этот спрос будет расти, потому что пользователю это как минимум интересно", – пояснил Рустамов.
Он добавил, что большая часть имеющегося программного обеспечения совместима с российскими операционными системами. Исключение пока составляют отдельный сложный зарубежный софт, но у них есть отечественные аналоги, которые после определенной доработки смогут полноценно работать на отечественной "операционке".
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Радио "Спутник в Крыму"Рустам РустамовПрограммное обеспечениеРоссияИмпортозамещениеЭкономикаМненияСофтВ мире
 
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