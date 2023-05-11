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Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз

Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз

Россия в основных отраслях сможет полностью заменить иностранный софт отечественным программным обеспечением в ближайшие два-три года. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T07:02

2023-05-11T07:02

2023-05-11T07:02

радио "спутник в крыму"

рустам рустамов

программное обеспечение

россия

импортозамещение

экономика

мнения

софт

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Россия в основных отраслях сможет полностью заменить иностранный софт отечественным программным обеспечением в ближайшие два-три года. Такое мнение высказал член Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", заместитель гендиректора компании "Рэд Софт" Рустам Рустамов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам специалиста, российские разработчики в основном выпустили новые версии программного обеспечения с поддержкой отечественных операционных систем, в этом направлении за последние годы проведена колоссальная работа.Эксперт отметил, что российские операционные системы более безопасны, чем тот же Windows, от устойчивости к санкциям до защиты информации. "В настоящий момент у нас достаточно много отечественных операционных систем, но значимых игроков три-четыре. Эти разработчики и должны будут, видимо, заменить Windows в нашей стране", – добавил аналитик.При этом популярность российских операционных систем растет и среди обычных пользователей-физлиц, констатировал Рустамов."Для обычных пользователей российские операционные системы, как правило, бесплатны, можно скачать с сайта и спокойно использовать. Что касается функциональности, игры работают, офисы работают, ежедневная работа вполне возможна. Интерес со стороны пользователей мы наблюдаем. Люди покупают технику с российской операционной системой. И этот спрос будет расти, потому что пользователю это как минимум интересно", – пояснил Рустамов.Он добавил, что большая часть имеющегося программного обеспечения совместима с российскими операционными системами. Исключение пока составляют отдельный сложный зарубежный софт, но у них есть отечественные аналоги, которые после определенной доработки смогут полноценно работать на отечественной "операционке".Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыСильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаПутин поручил не затягивать с производством критически важной продукции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам рустамов, программное обеспечение, россия, импортозамещение, экономика, мнения, софт, в мире