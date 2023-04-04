https://crimea.ria.ru/20230404/putin-poruchil-ne-zatyagivat-s-proizvodstvom-kriticheski-vazhnoy-produktsii-1127973516.html

Путин поручил не затягивать с производством критически важной продукции

Путин поручил не затягивать с производством критически важной продукции - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Путин поручил не затягивать с производством критически важной продукции

Санкции – это надолго. В этой связи развитие промышленности и индустриального потенциала страны – один из главных приоритетов на сегодняшний день. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T14:21

2023-04-04T14:21

2023-04-04T14:22

владимир путин (политик)

россия

экономика

санкции против россии

промышленность россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Санкции – это надолго. В этой связи развитие промышленности и индустриального потенциала страны – один из главных приоритетов на сегодняшний день. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета во вторник сообщил президент России Владимир Путин.Президент напомнил, что ограничение доступа на отечественный рынок иностранной сельхозпродукции в 2014 году стало катализатором развития российского сельского хозяйства. Тогда были созданы условия для ускоренного импортозамещения и роста производства, а россияне получили широкий выбор экологичных, чистых и качественных товаров и продуктов отечественного производства."Россия не только добилась роста производства, но и значительно нарастила поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве российской продукции, – отметил российский лидер. – Рост производства сельхозпродукции всех категорий с 2014 по 2022 год составил 27,4%. А экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 млрд долларов, рост к уровню 2014 года составил в 2,1 раза, в два с лишним раза".От АПК к промышленностиСегодня в промышленности, как и тогда в сельском хозяйстве, тоже есть все условия для активного развития. Президент выразил уверенность, что в этой отрасли будут достигнуты не менее значимые результаты, хотя "это сложная задача, непростая".Для ее реализации необходимо в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции. В том числе увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии.Оборонка и промышленность в плюс, инфляция в минус: главные тезисы Путина >>От решения задач промышленной политики во многом зависит формирование облика российской экономики, рынка труда, спроса на науку и отечественные технологии. В целом это вопрос национальной безопасности, развития всех регионов страны, нашей системы профессионального образования, создания современных рабочих мест и роста доходов российских семей, подчеркнул президент.Ранее Владимир Путин заявлял, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторамСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаКонстантинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс

https://crimea.ria.ru/20230221/putin-rabochikh-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-obespechat-zhilem-1127125813.html

https://crimea.ria.ru/20221228/sevastopol-v-liderakh-po-tempam-rosta-promyshlennogo-proizvodstva-v-strane-1126159297.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, санкции против россии, промышленность россии, новости