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Путин оценил экономику России – главные тезисы совещания
Путин оценил экономику России – главные тезисы совещания - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Путин оценил экономику России – главные тезисы совещания
Российская экономика демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T15:13
2023-03-29T15:13
2023-03-29T15:13
владимир путин (политик)
правительство россии
экономика
санкции против россии
россия
новости
внешняя торговля
безработица
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российская экономика демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина."Известно, что российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке, за счет тех, кто ушел с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга", - сказал глава государства.Однако возврат на траекторию роста "не должен расслаблять" федеральные власти, подчеркнул российский лидер, поэтому важно поддержать и усилить положительные тенденции российской экономики.Рекордно низкая безработицаВладимир Путин отметил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда решены.Внешнеторговый оборотОбъемы торгового оборота с основными зарубежными партнерами растут, в том числе благодаря перестройке логистики, отметил президент."По итогам февраля увеличен объем погрузки на железной дороге, предварительные данные марта указывают на дальнейшее улучшение этой динамики, а это, как мы знаем, очень хороший показатель того, что происходит в реальной жизни. Решена проблема затоваренности дальневосточных портов, сегодня они действуют в нормальном, плановом режиме", - сказал Путин.Влияние санкций на экономикуПрезидент России заявил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на экономической ситуации в стране, поэтому необходимо тщательно работать над внутренним спросом.И уточнил, что в нынешней ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста.Кроме того, в ходе совещания с правительством Владимир Путин призвал не допустить ни ускорения инфляции, ни избыточного замедления. И поручил кабмину к маю подготовить предложения по шести ключевым направлениями развития страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаСвободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторамКонстантинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс
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владимир путин (политик), правительство россии, экономика, санкции против россии, россия, новости, внешняя торговля, безработица
Путин оценил экономику России – главные тезисы совещания
Путин: санкции в перспективе могут сказаться на экономике, важен экономический суверенитет
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российская экономика демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.
"Известно, что российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке, за счет тех, кто ушел с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга", - сказал глава государства.
Однако возврат на траекторию роста "не должен расслаблять" федеральные власти, подчеркнул российский лидер, поэтому важно поддержать и усилить положительные тенденции российской экономики.
Рекордно низкая безработица
Владимир Путин отметил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда решены.
"Есть в целом вопросы к качеству рабочих мест. В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается на заработных платах. Как я говорил, в среднем у нас реальные доходы подрастают, но в отдельных регионах по отдельным направлениям все-таки это не так. Жду от коллег здесь более активных действий", – подчеркнул глава государства.
Внешнеторговый оборот
Объемы торгового оборота с основными зарубежными партнерами растут, в том числе благодаря перестройке логистики, отметил президент.
"По итогам февраля увеличен объем погрузки на железной дороге, предварительные данные марта указывают на дальнейшее улучшение этой динамики, а это, как мы знаем, очень хороший показатель того, что происходит в реальной жизни. Решена проблема затоваренности дальневосточных портов, сегодня они действуют в нормальном, плановом режиме", - сказал Путин.
Влияние санкций на экономику
Президент России заявил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на экономической ситуации в стране, поэтому необходимо тщательно работать над внутренним спросом.
"Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", - сказал Путин.
И уточнил, что в нынешней ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста.
Кроме того, в ходе совещания с правительством Владимир Путин призвал не допустить ни ускорения инфляции, ни избыточного замедления. И поручил кабмину к маю подготовить предложения по шести ключевым направлениями развития страны.
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