https://crimea.ria.ru/20230329/putin-otsenil-ekonomiku-rossii--glavnye-tezisy-soveschaniya-1127841945.html

Путин оценил экономику России – главные тезисы совещания

Путин оценил экономику России – главные тезисы совещания - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Путин оценил экономику России – главные тезисы совещания

Российская экономика демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T15:13

2023-03-29T15:13

2023-03-29T15:13

владимир путин (политик)

правительство россии

экономика

санкции против россии

россия

новости

внешняя торговля

безработица

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российская экономика демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина."Известно, что российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке, за счет тех, кто ушел с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга", - сказал глава государства.Однако возврат на траекторию роста "не должен расслаблять" федеральные власти, подчеркнул российский лидер, поэтому важно поддержать и усилить положительные тенденции российской экономики.Рекордно низкая безработицаВладимир Путин отметил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда решены.Внешнеторговый оборотОбъемы торгового оборота с основными зарубежными партнерами растут, в том числе благодаря перестройке логистики, отметил президент."По итогам февраля увеличен объем погрузки на железной дороге, предварительные данные марта указывают на дальнейшее улучшение этой динамики, а это, как мы знаем, очень хороший показатель того, что происходит в реальной жизни. Решена проблема затоваренности дальневосточных портов, сегодня они действуют в нормальном, плановом режиме", - сказал Путин.Влияние санкций на экономикуПрезидент России заявил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на экономической ситуации в стране, поэтому необходимо тщательно работать над внутренним спросом.И уточнил, что в нынешней ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста.Кроме того, в ходе совещания с правительством Владимир Путин призвал не допустить ни ускорения инфляции, ни избыточного замедления. И поручил кабмину к маю подготовить предложения по шести ключевым направлениями развития страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаСвободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторамКонстантинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), правительство россии, экономика, санкции против россии, россия, новости, внешняя торговля, безработица