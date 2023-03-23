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Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина

Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг выступил с традиционным ежегодным отчетом о результатах работы правительства. Он рассказал о состоянии... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T14:53

2023-03-23T14:53

2023-03-23T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг выступил с традиционным ежегодным отчетом о результатах работы правительства. Он рассказал о состоянии отечественной экономики и принимаемых кабмином решений для ее поддержки в условиях жестких западных санкций, уделил внимание мерам социальной поддержки россиян и помощи бизнесу, оценил продовольственную безопасность страны, ход импортозамещения в ведущих отраслях, подвел итоги реализации национальных проектов и обозначил механизмы поддержки новых регионов России. Основные тезисы доклада премьера – в подборке РИА Новости Крым.Ежедневная реакция на вызовыМишустин отметил, что в прошлом году по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. В этих условиях правительство должно было практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, и они требовали безотлагательной реакции.Еще прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но страна выстояла. Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Однако уже к июню в достаточной степени снизилось влияние негативных факторов, и экономика РФ подошла к III кварталу с определенным запасом прочности.Помощь бизнесуПредседатель правительства отметил, что на выполнение плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления были направлены значительные средства. Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн рублей. По различным программам льготного кредитования компаний – ещё почти 4 трлн рублей. Реализация таких мер позволила оперативно решить важнейшие задачи.Реализация нацпроектов близка к 100%По итогам 2022 года по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к 100%. Это значит, что школы, дороги, больницы были построены в срок, отметил премьер."Перезапустили и весь механизм госпрограмм. Внедрение "цифры" помогло повысить взаимодействие между ведомствами, снизив срок решения задач с 90 до 10-15 дней. Их результаты тоже близки к 100-процентному показателю", - сказал он.Повышение маткапитала и МРОТВ особом порядке по поручению президента кабмин дважды поднимал прожиточный минимум – с 1 июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%.Кроме того, по словам главы правительства, с 1 апреля расширена ежемесячная выплата на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет – ее размер в среднем от 6 до 12 тыс. рублей в месяц на ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации.Также с 1 февраля текущего года маткапитал увеличился почти на 12% и составил сегодня около 587 тыс. рублей на первого ребенка, на второго – превысил 775 тыс. Расширены возможности предоставления ежемесячных выплат из средств маткапитала.По поручению главы государства кабмин дважды проиндексировал страховые пенсии неработающих пенсионеров – более чем на 8,5% с начала января и еще на 10% – с 1 июня. Таким образом, их средний размер за прошлый год увеличился примерно на 3 тыс. и превысил 20 тыс. рублей.Почти 300 новых больниц за годВ прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Завершен капитальный ремонт 1,3 тыс. объектов, поставлено 37 тыс. единиц оборудования, а также 2 тыс. машин скорой помощи и 4 тыс. автомобилей для перевозки врачей и пациентов. Почти 1,5 млн человек получили высокотехнологичную медпомощь.Ремонты школ и детсадовВ прошлом году было возведено почти 240 детсадов, а всего в течение предыдущих трех лет – более тысячи. И свыше 150 тысяч малышей смогли туда пойти, отметил Мишустин. В прошлом году приведено в порядок более 1,5 тыс. зданий школ, построено – свыше 250.Безработица на историческом минимумеЗа счет поддержки трудоустройства уровень безработицы снизился и в декабре зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%, а в январе текущего года – 3,6%.Продовольственная безопасностьУровень продовольственной безопасности в России – один из самых надежных в мире, подчеркнул глава правительства. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в доктрине 95%), сахаром (103,2 вместо 90%), растительным маслом (211 вместо 90%), мясом (100 вместо 85%) и рыбой (153 вместо 85%)."Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не было и в советское время. 157 млн тонн – это огромный успех нашего агропрома. Новые рекорды есть и по объемам масличных культур. Виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам", - добавил он.Жилищный рекордВ прошлом году введено в эксплуатацию почти 103 млн "квадратов" жилья, более 3,5 миллионов семей улучшили свои жилищные условия. В 2022 году удалось расселить 193 тысячи человек из более 3 млн кв. м аварийного жилья. Направили 43 млрд рублей, чтобы делать это ускоренными темпами.Технологический суверенитет и импортозамещениеОдними из основных приоритетов работы правительства являются создание собственного производства и обеспечение технологического суверенитета, отметил премьер-министр. Так, хороший рост показала и фармацевтическая отрасль – более чем на 10%, во многом за счет активного замещения зарубежной продукции качественными отечественными препаратами. В прошлом году было зарегистрировано около тысячи новых лекарств и более 3 тыс. медизделий российского производства.Развитие новых регионовПравительство России на заседании 24 марта рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ. Премьер-министр подчеркнул, что в рамках начатой еще в прошлом году работы в новых регионах России завершили работы почти на 8,5 тысячах объектов "для нормальной жизни и деятельности людей". Это дома, коммунальные сети, поликлиники, больницы, школы и дороги. Отремонтировано около 900 километров дорог, включая трассу, связывающую новые регионы с Крымом. Все коммуникации сегодня технологически интегрированы, введены системы газоснабжения и энергетики, добавил он. А уже через неделю будет завершено строительство водовода из Ростовской области в ДНР.Также новые регионы РФ начнут получать средства на строительство региональных объектов по механизму опережающего финансирования. В прошлом году на эти цели выделено порядка 150 млрд рублей, а уже с мая российские субъекты будут получать до 180 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 годуБезопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по КрымуХуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии, общество, политика, экономика, крым, новые регионы россии, новости