https://crimea.ria.ru/20230124/na-krym-i-sevastopol-potracheny-rekordnye-summy-iz-gosbyudzheta-v-2022-godu-1126560498.html

На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году

На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году - РИА Новости Крым, 24.01.2023

На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году

Исполнение госпрограммы развития Крыма и Севастополя по итогам 2022 года побило рекорды за все годы ее реализации. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T17:52

2023-01-24T17:52

2023-01-24T17:52

севастополь

крым

михаил развожаев

марат хуснуллин

экономика

федеральный бюджет

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122800624_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_2eb8b6ffd618dd4ce22291a84382d611.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Исполнение госпрограммы развития Крыма и Севастополя по итогам 2022 года побило рекорды за все годы ее реализации. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи в Москве с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.Он напомнил, что в рамках программы в Севастополе завершено строительство 16 социальных объектов, а еще десять находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы в эксплуатацию в первом квартале текущего года.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя вошла в тройку лучших по итогам первого полугодия 2022 года, показав "высокий уровень эффективности реализации – 98,3%".Федеральная целевая программа (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" впервые приняли в 2014 году. Позже она была переформатирована в госпрограмму и продлевалась. Госпрограмму, принятую на 2019 – 2025 годы, продлили до 2027 года в августе 2022-го, на ее реализацию предлагалось направить свыше 715 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в Севастополе В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО В России расширили "дорожную пятилетку"

https://crimea.ria.ru/20221123/problemu-postavok-stroymaterialov-v-sevastopol-reshat-novoy-strategiey-1125513712.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, михаил развожаев, марат хуснуллин, экономика, федеральный бюджет, новости крыма