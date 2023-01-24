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На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году
На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году - РИА Новости Крым, 24.01.2023
На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году
Исполнение госпрограммы развития Крыма и Севастополя по итогам 2022 года побило рекорды за все годы ее реализации. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T17:52
2023-01-24T17:52
севастополь
крым
михаил развожаев
марат хуснуллин
экономика
федеральный бюджет
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Исполнение госпрограммы развития Крыма и Севастополя по итогам 2022 года побило рекорды за все годы ее реализации. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи в Москве с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.Он напомнил, что в рамках программы в Севастополе завершено строительство 16 социальных объектов, а еще десять находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы в эксплуатацию в первом квартале текущего года.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя вошла в тройку лучших по итогам первого полугодия 2022 года, показав "высокий уровень эффективности реализации – 98,3%".Федеральная целевая программа (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" впервые приняли в 2014 году. Позже она была переформатирована в госпрограмму и продлевалась. Госпрограмму, принятую на 2019 – 2025 годы, продлили до 2027 года в августе 2022-го, на ее реализацию предлагалось направить свыше 715 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в Севастополе В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО В России расширили "дорожную пятилетку"
https://crimea.ria.ru/20221123/problemu-postavok-stroymaterialov-v-sevastopol-reshat-novoy-strategiey-1125513712.html
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севастополь, крым, михаил развожаев, марат хуснуллин, экономика, федеральный бюджет, новости крыма
На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году

Крым и Севастополь в 2022 году освоили рекордные суммы из бюджета по госпрограмме

17:52 24.01.2023
 
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Исполнение госпрограммы развития Крыма и Севастополя по итогам 2022 года побило рекорды за все годы ее реализации. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи в Москве с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
"Освоение программы – 94%, кассовый расход составил почти 26 млрд рублей. Это на 8 млрд больше, чем в прошлом году и самый высокий показатель за все годы освоения программы", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в рамках программы в Севастополе завершено строительство 16 социальных объектов, а еще десять находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы в эксплуатацию в первом квартале текущего года.
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Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя вошла в тройку лучших по итогам первого полугодия 2022 года, показав "высокий уровень эффективности реализации – 98,3%".
Федеральная целевая программа (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" впервые приняли в 2014 году. Позже она была переформатирована в госпрограмму и продлевалась. Госпрограмму, принятую на 2019 – 2025 годы, продлили до 2027 года в августе 2022-го, на ее реализацию предлагалось направить свыше 715 млрд рублей.
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СевастопольКрымМихаил РазвожаевМарат ХуснуллинЭкономикаФедеральный бюджетНовости Крыма
 
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