https://crimea.ria.ru/20230123/zamministra-oborony-proveril-stroyku-voennogo-gospitalya-v-sevastopole--1126529523.html

Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в Севастополе

Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в Севастополе

Замминистра обороны России Тимур Иванов проинспектировал в Севастополе ряд крупных объектов, которые возводят военные строители, в том числе - новый военный... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T12:42

2023-01-23T12:42

2023-01-23T12:42

севастополь

министерство обороны рф

новости крыма

крым

михаил развожаев

строительство

историко-археологический парк "херсонес таврический"

военный госпиталь в севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Замминистра обороны России Тимур Иванов проинспектировал в Севастополе ряд крупных объектов, которые возводят военные строители, в том числе - новый военный госпиталь, который строят с нуля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, принимавший участие в проверке.Новый военный госпиталь"На площади 8,5 га с нуля будет построен современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.По информации ТК "Звезда" одноименной медиагруппы, курируемой Минобороны РФ, здесь появится 24 здания и сооружения, в том числе, вертолетные площадки. "Военные строители выполняют фундаментные работы, заливку монолитных конструкций под корпуса нового госпиталя", – говорится в сообщении.Уточняется, что на объекте задействовано 300 человек и более 30 единиц спецтехники.Ранее сообщалось, что в Севастополе открыли после реконструкции больницу им. Даши Севастопольской, которая будет перепрофилирована под госпиталь для ветеранов, в том числе участников специальной военной операции РФ на Украине. Историко-археологический парк "Херсонес Таврический"Также Иванов проинспектировали ход строительства и реконструкции историко-археологического парка "Херсонес Таврический.Первый объект - Детский художественно-эстетический центр - военные строители уже достроили, в ближайшее время начнется процесс передачи объекта городу, уточнил Развожаев."Это уникальный проект для Севастополя и всей России. Школа искусств будет подарена городу, и сейчас мы планируем начать процесс передачи от строителей", – отметил он.Напомним, комплекс зданий военные строители возвели ударными темпами, менее чем за год. Также на территории будущего историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который появится на месте бывших объектов Минобороны, завершается строительство центра "Корсунь" (филиал МДЦ "Артек") и возводится музей Крыма. Там же создадут музеи Античности и Византии и музей Христианства. Кадетский корпус СК в СевастополеВ ходе инспекции проверили и ход работ в Севастопольском кадетском корпусе СК РФ имени Истомина.По словам Развожаева, сейчас здесь возводится физкультурно-оздоровительный корпус, в котором разместятся класс хореографии, актовый, спортивный и тренажерный залы, электронный тир, библиотека, кабинеты преподавателей дополнительного образования.По итогу работ появятся два корпуса – учебный и спальный, столовая, крытый спорткорпус, котельная, а также реконструируют административное здание, исторический облик которого полностью восстановят.Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ был создан в 2020 году. Новое здание было открыто в октябре 2022-го. Тогда же Развожаев сообщил, что сюда зачислены дети участников СВО. До визита в Севастополь замглавы военного ведомства проверил строительство водовода в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство Реставрация феодосийской галереи Айвазовского снова затягивается Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство

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