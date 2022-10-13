https://crimea.ria.ru/20221013/deti-uchastnikov-svo-zachisleny-v-kadetskiy-korpus-sk-rf-v-sevastopole--1124866878.html
Дети участников СВО зачислены в кадетский корпус СК РФ в Севастополе
Дети участников СВО зачислены в кадетский корпус СК РФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Дети участников СВО зачислены в кадетский корпус СК РФ в Севастополе
Дети участников спецоперации зачислены в новый кадетский корпус СК РФ, открывшийся в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T19:12
2022-10-13T19:12
2022-10-13T19:12
ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124866653_0:92:900:598_1920x0_80_0_0_aa7183ca1a9a989cce97be400a7f6c1d.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Дети участников спецоперации зачислены в новый кадетский корпус СК РФ, открывшийся в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, всего в образовательном учреждении будут обучаться 137 кадет, из них 98 юношей и 39 девушек.Кадетский корпус Следственного комитета России торжественно открылся в Севастополе 13 октября. Вместе с представителями власти, в мероприятии принял и участие замминистра обороны России Тимур Иванов и руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции, Герой России Сергей Петров."Мы даем им возможность ознакомиться с этой профессией и принять для себя правильное решение: по пути им с нами или нет. <...> У ребят есть возможность встречаться с нашими действующими сотрудниками, которые их непосредственно на практике знакомят со своей профессией", – приводит слова Петрова пресс-служба правительства.Работы на объекте производили специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России в рекордные сроки – полгода.История образовательного учреждения СК в Севастополе началась с появления в 2020-м Санкт-Петербургского кадетского корпуса, с начала учебного 2021 года он стал отдельным учебным заведением, которое два года не имело собственных корпусов. Строительство началось в марте 2022 и велось в рамках ФЦП по поручению президента.
https://crimea.ria.ru/20210217/Orlyata-uchatsya-letat-kak-iz-kadet-rastyat-pilotov-1119272349.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124866653_88:0:885:598_1920x0_80_0_0_82f8b0f5886f48daae0695482cec6d9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, общество
Дети участников СВО зачислены в кадетский корпус СК РФ в Севастополе
Дети участников СВО будут обучаться в новом кадетском корпусе СК РФ в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Дети участников спецоперации зачислены в новый кадетский корпус СК РФ, открывшийся в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, всего в образовательном учреждении будут обучаться 137 кадет, из них 98 юношей и 39 девушек.
"В том числе более 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, три кадета – ребята, прибывшие с территории Донбасса. Также среди учеников есть дети, чьи родители получили ранения, участвуя в специальной военной операции", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Кадетский корпус Следственного комитета России торжественно открылся в Севастополе 13 октября. Вместе с представителями власти, в мероприятии принял и участие замминистра обороны России Тимур Иванов и руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции, Герой России Сергей Петров.
По словам Петрова, кадетские корпуса СК России отличаются тем, что занимаются ранним профессиональным ориентированием ребят в таких профессиях, как следователь и следователь-криминалист, при этом от воспитанников не требуют, чтобы они все поступали в специализированные учебные заведения или выбирали в дальнейшем свой путь, связанный непосредственно со Следственным комитетом.
"Мы даем им возможность ознакомиться с этой профессией и принять для себя правильное решение: по пути им с нами или нет. <...> У ребят есть возможность встречаться с нашими действующими сотрудниками, которые их непосредственно на практике знакомят со своей профессией", – приводит слова Петрова пресс-служба правительства.
Работы на объекте производили специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России в рекордные сроки – полгода.
История образовательного учреждения СК в Севастополе началась с появления в 2020-м Санкт-Петербургского кадетского корпуса, с начала учебного 2021 года он стал отдельным учебным заведением, которое два года не имело собственных корпусов. Строительство началось в марте 2022 и велось в рамках ФЦП по поручению президента.