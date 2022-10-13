https://crimea.ria.ru/20221013/deti-uchastnikov-svo-zachisleny-v-kadetskiy-korpus-sk-rf-v-sevastopole--1124866878.html

Дети участников СВО зачислены в кадетский корпус СК РФ в Севастополе

Дети участников СВО зачислены в кадетский корпус СК РФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Дети участников СВО зачислены в кадетский корпус СК РФ в Севастополе

Дети участников спецоперации зачислены в новый кадетский корпус СК РФ, открывшийся в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T19:12

2022-10-13T19:12

2022-10-13T19:12

ск рф (следственный комитет российской федерации)

севастополь

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Дети участников спецоперации зачислены в новый кадетский корпус СК РФ, открывшийся в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, всего в образовательном учреждении будут обучаться 137 кадет, из них 98 юношей и 39 девушек.Кадетский корпус Следственного комитета России торжественно открылся в Севастополе 13 октября. Вместе с представителями власти, в мероприятии принял и участие замминистра обороны России Тимур Иванов и руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции, Герой России Сергей Петров."Мы даем им возможность ознакомиться с этой профессией и принять для себя правильное решение: по пути им с нами или нет. <...> У ребят есть возможность встречаться с нашими действующими сотрудниками, которые их непосредственно на практике знакомят со своей профессией", – приводит слова Петрова пресс-служба правительства.Работы на объекте производили специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России в рекордные сроки – полгода.История образовательного учреждения СК в Севастополе началась с появления в 2020-м Санкт-Петербургского кадетского корпуса, с начала учебного 2021 года он стал отдельным учебным заведением, которое два года не имело собственных корпусов. Строительство началось в марте 2022 и велось в рамках ФЦП по поручению президента.

https://crimea.ria.ru/20210217/Orlyata-uchatsya-letat-kak-iz-kadet-rastyat-pilotov-1119272349.html

севастополь

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2022

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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, общество