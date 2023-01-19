Рейтинг@Mail.ru
Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230119/bolshaya-sobornaya-mechet-kryma-kak-prodvigaetsya-stroitelstvo-1126472676.html
Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство
Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство
В большой Соборной мечети Крыма завершили основные строительно-монтажные работы. Скорректированный проект храма готовят к прохождению государственной... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T12:14
2023-01-19T12:44
религия
крым
строительство
соборная мечеть
новости
новости крыма
общество
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/01/1119749539_0:4:1620:915_1920x0_80_0_0_67e9d7ec174555ce9431a11799a292e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В большой Соборной мечети Крыма завершили основные строительно-монтажные работы. Скорректированный проект храма готовят к прохождению государственной экспертизы. Об этом говорится в посвященном строительству главной святыни мусульман республики Telegram-канале.Главный инженер генподрядной организации Сергей Литвиненко напомнил, что в ходе строительства мечети возникли сложности с поставкой некоторых материалов и оборудования. Исполнителям пришлось искать альтернативу и в последствии корректировать проект храма.По его словам, на территории мечети установили 150 мраморных колонн, 220 чугунных секций ограждения и закладные для трех опор ЛЭП; уложили почти два километра электрического кабеля и 600 квадратных метров свинцовой кровли на крыше; завезли пять тысяч растений. Кроме того, две тысячи квадратных метров покрыто гранитом, завершены работы по подводу сетей водоснабжения и канализации, а также отделка технического этажа и чердачного помещения в двух корпусах.В сообщении отметили, что сейчас подрядчики монтируют слаботочные системы в здании мечети и водопровод в ее подвальной части, укладывают тротуарные гранитные плиты на соборной площади и готовятся к гидравлическому испытанию поливочного водопровода.Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.По поручению президента России Владимира Путина, содействие в завершении строительства оказывают правительства РФ и Крыма.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом годуКогда достроят Соборную мечеть в СимферополеГде в Крыму построят новые храмы
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/01/1119749539_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_a80b5ce1d8ac87c34d703115f71baa1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, крым, строительство, соборная мечеть, новости, новости крыма, общество, симферополь
Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство

Подрядчик рассказал о завершенных и предстоящих работах в Соборной мечети Крыма

12:14 19.01.2023 (обновлено: 12:44 19.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСоборная мечеть
Соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В большой Соборной мечети Крыма завершили основные строительно-монтажные работы. Скорректированный проект храма готовят к прохождению государственной экспертизы. Об этом говорится в посвященном строительству главной святыни мусульман республики Telegram-канале.
Главный инженер генподрядной организации Сергей Литвиненко напомнил, что в ходе строительства мечети возникли сложности с поставкой некоторых материалов и оборудования. Исполнителям пришлось искать альтернативу и в последствии корректировать проект храма.

"Мы столкнулись с трудностями в связи со сбоями поставок. Но благодаря слаженной работе, поддержке правительства республики все эти моменты мы разрешили, – сообщил Литвиненко. – Вместе с подрядными организациями мы собираем всю проектную документацию и готовим ее к подаче в Главгосэкспертизу России. Параллельно продолжается благоустройство территории мечети и другие работы на объекте".

По его словам, на территории мечети установили 150 мраморных колонн, 220 чугунных секций ограждения и закладные для трех опор ЛЭП; уложили почти два километра электрического кабеля и 600 квадратных метров свинцовой кровли на крыше; завезли пять тысяч растений. Кроме того, две тысячи квадратных метров покрыто гранитом, завершены работы по подводу сетей водоснабжения и канализации, а также отделка технического этажа и чердачного помещения в двух корпусах.
В сообщении отметили, что сейчас подрядчики монтируют слаботочные системы в здании мечети и водопровод в ее подвальной части, укладывают тротуарные гранитные плиты на соборной площади и готовятся к гидравлическому испытанию поливочного водопровода.
Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.
По поручению президента России Владимира Путина, содействие в завершении строительства оказывают правительства РФ и Крыма.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году
Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе
Где в Крыму построят новые храмы
 
РелигияКрымСтроительствоСоборная мечетьНовостиНовости КрымаОбществоСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга
12:51Билеты на поезд Симферополь - Москва снова в продаже
12:43Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"
12:35ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков
12:14Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство
12:01Женщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – Севастополь
11:56Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
11:49Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" Крыма
11:46Решение об ударах по Крыму США предоставили Украине - Госдеп
11:37Рост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:25Почему Россия не проиграет – ответ Медведева
11:05ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения
11:02Покинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавших
10:28Где в Крыму отключат воду в Крещение — адреса
10:14Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
09:59На Керченской переправе очередь: как курсируют паромы 19 января
09:54Преступный бизнес: в Крыму продавец похитила товар на 900 тысяч рублей
09:45Прокуратура Севастополя добивается запрета строительства в бухте Омега
09:20США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия
08:51Власти Севастополя выделили 5 млн на спасение "Союзпечати"
Лента новостейМолния