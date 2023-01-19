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Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство
Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство
В большой Соборной мечети Крыма завершили основные строительно-монтажные работы. Скорректированный проект храма готовят к прохождению государственной... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T12:14
2023-01-19T12:14
2023-01-19T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В большой Соборной мечети Крыма завершили основные строительно-монтажные работы. Скорректированный проект храма готовят к прохождению государственной экспертизы. Об этом говорится в посвященном строительству главной святыни мусульман республики Telegram-канале.Главный инженер генподрядной организации Сергей Литвиненко напомнил, что в ходе строительства мечети возникли сложности с поставкой некоторых материалов и оборудования. Исполнителям пришлось искать альтернативу и в последствии корректировать проект храма.По его словам, на территории мечети установили 150 мраморных колонн, 220 чугунных секций ограждения и закладные для трех опор ЛЭП; уложили почти два километра электрического кабеля и 600 квадратных метров свинцовой кровли на крыше; завезли пять тысяч растений. Кроме того, две тысячи квадратных метров покрыто гранитом, завершены работы по подводу сетей водоснабжения и канализации, а также отделка технического этажа и чердачного помещения в двух корпусах.В сообщении отметили, что сейчас подрядчики монтируют слаботочные системы в здании мечети и водопровод в ее подвальной части, укладывают тротуарные гранитные плиты на соборной площади и готовятся к гидравлическому испытанию поливочного водопровода.Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.По поручению президента России Владимира Путина, содействие в завершении строительства оказывают правительства РФ и Крыма.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом годуКогда достроят Соборную мечеть в СимферополеГде в Крыму построят новые храмы
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религия, крым, строительство, соборная мечеть, новости, новости крыма, общество, симферополь
Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство
Подрядчик рассказал о завершенных и предстоящих работах в Соборной мечети Крыма
12:14 19.01.2023 (обновлено: 12:44 19.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым.
В большой Соборной мечети Крыма завершили основные строительно-монтажные работы. Скорректированный проект храма готовят к прохождению государственной экспертизы. Об этом говорится
в посвященном строительству главной святыни мусульман республики Telegram-канале.
Главный инженер генподрядной организации Сергей Литвиненко напомнил, что в ходе строительства мечети возникли сложности с поставкой некоторых материалов и оборудования. Исполнителям пришлось искать альтернативу и в последствии корректировать проект храма.
"Мы столкнулись с трудностями в связи со сбоями поставок. Но благодаря слаженной работе, поддержке правительства республики все эти моменты мы разрешили, – сообщил Литвиненко. – Вместе с подрядными организациями мы собираем всю проектную документацию и готовим ее к подаче в Главгосэкспертизу России. Параллельно продолжается благоустройство территории мечети и другие работы на объекте".
По его словам, на территории мечети установили 150 мраморных колонн, 220 чугунных секций ограждения и закладные для трех опор ЛЭП; уложили почти два километра электрического кабеля и 600 квадратных метров свинцовой кровли на крыше; завезли пять тысяч растений. Кроме того, две тысячи квадратных метров покрыто гранитом, завершены работы по подводу сетей водоснабжения и канализации, а также отделка технического этажа и чердачного помещения в двух корпусах.
В сообщении отметили, что сейчас подрядчики монтируют слаботочные системы в здании мечети и водопровод в ее подвальной части, укладывают тротуарные гранитные плиты на соборной площади и готовятся к гидравлическому испытанию поливочного водопровода.
Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.
По поручению президента России Владимира Путина, содействие в завершении строительства оказывают правительства РФ и Крыма.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.
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