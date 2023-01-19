https://crimea.ria.ru/20230119/v-sevastopole-otkryli-buduschiy-gospital-dlya-veteranov-svo-1126462786.html
В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО
В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 19.01.2023
В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО
В Севастополе завершился капитальный ремонт городской больницы им. Даши Севастопольской, где будут лечиться и проходить реабилитацию ветераны, в частности... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T07:31
2023-01-19T07:31
2023-01-19T07:31
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился капитальный ремонт городской больницы им. Даши Севастопольской, где будут лечиться и проходить реабилитацию ветераны, в частности участники спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Обновленная больницаОн добавил, что в ближайшее время в правительстве обсудят "трансформацию больницы в госпиталь ветеранов, где смогут проходить также лечение и реабилитацию участники СВО".Ранее власти Севастополя рассматривали возможность перепрофилировать после ремонта горбольницу № 3 им. Даши Севастопольской под специализированное медицинское учреждение для ветеранов, в том числе участников СВО.Что еще нового в медучрежденияхПо словам Развожаева, в 2022 году в городе завершены капитальные ремонты 16 объектов здравоохранения.Кроме того, сооружены быстровозводимые здания: детской поликлиники в Балаклаве, нового корпуса "Центра крови", а также зданий для размещения томографов (больница №9 и №1) и МРТ (больница №5).Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
https://crimea.ria.ru/20221222/v-sevastopole-nazvali-tyurmoy-proekt-bolnitsy-skoroy-pomoschi-1126080580.html
https://crimea.ria.ru/20221010/v-sevastopole-bolnitsa-posle-remonta-stanet-gospitalem-dlya-veteranov-svo-1124808514.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым
В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО
Развожаев: в Севастополе после ремонта открылась больница им. Даши Севастопольской
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился капитальный ремонт городской больницы им. Даши Севастопольской, где будут лечиться и проходить реабилитацию ветераны, в частности участники спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обновленная больница
"Все работы в больнице им. Даши Севастопольской завершены, медучреждение уже принимает первых пациентов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в ближайшее время в правительстве обсудят "трансформацию больницы в госпиталь ветеранов, где смогут проходить также лечение и реабилитацию участники СВО".
Ранее власти Севастополя рассматривали возможность
перепрофилировать после ремонта горбольницу № 3 им. Даши Севастопольской под специализированное медицинское учреждение для ветеранов, в том числе участников СВО.
Что еще нового в медучреждениях
По словам Развожаева, в 2022 году в городе завершены капитальные ремонты 16 объектов здравоохранения.
Кроме того, сооружены быстровозводимые здания: детской поликлиники в Балаклаве, нового корпуса "Центра крови", а также зданий для размещения томографов (больница №9 и №1) и МРТ (больница №5).
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