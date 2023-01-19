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В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО
В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 19.01.2023
В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО
В Севастополе завершился капитальный ремонт городской больницы им. Даши Севастопольской, где будут лечиться и проходить реабилитацию ветераны, в частности... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T07:31
2023-01-19T07:31
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михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился капитальный ремонт городской больницы им. Даши Севастопольской, где будут лечиться и проходить реабилитацию ветераны, в частности участники спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Обновленная больницаОн добавил, что в ближайшее время в правительстве обсудят "трансформацию больницы в госпиталь ветеранов, где смогут проходить также лечение и реабилитацию участники СВО".Ранее власти Севастополя рассматривали возможность перепрофилировать после ремонта горбольницу № 3 им. Даши Севастопольской под специализированное медицинское учреждение для ветеранов, в том числе участников СВО.Что еще нового в медучрежденияхПо словам Развожаева, в 2022 году в городе завершены капитальные ремонты 16 объектов здравоохранения.Кроме того, сооружены быстровозводимые здания: детской поликлиники в Балаклаве, нового корпуса "Центра крови", а также зданий для размещения томографов (больница №9 и №1) и МРТ (больница №5).Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал 2022 год самым удачным для строительной отрасли В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
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севастополь, михаил развожаев, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым
В Севастополе открыли будущий госпиталь для ветеранов СВО

Развожаев: в Севастополе после ремонта открылась больница им. Даши Севастопольской

07:31 19.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазвожаев: в Севастополе после ремонта открылась больница им. Даши Севастопольской
Развожаев: в Севастополе после ремонта открылась больница им. Даши Севастопольской - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе завершился капитальный ремонт городской больницы им. Даши Севастопольской, где будут лечиться и проходить реабилитацию ветераны, в частности участники спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Обновленная больница

"Все работы в больнице им. Даши Севастопольской завершены, медучреждение уже принимает первых пациентов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в ближайшее время в правительстве обсудят "трансформацию больницы в госпиталь ветеранов, где смогут проходить также лечение и реабилитацию участники СВО".
Ранее власти Севастополя рассматривали возможность перепрофилировать после ремонта горбольницу № 3 им. Даши Севастопольской под специализированное медицинское учреждение для ветеранов, в том числе участников СВО.
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Что еще нового в медучреждениях

По словам Развожаева, в 2022 году в городе завершены капитальные ремонты 16 объектов здравоохранения.
Кроме того, сооружены быстровозводимые здания: детской поликлиники в Балаклаве, нового корпуса "Центра крови", а также зданий для размещения томографов (больница №9 и №1) и МРТ (больница №5).
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В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
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СевастопольМихаил РазвожаевОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрым
 
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