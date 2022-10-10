https://crimea.ria.ru/20221010/v-sevastopole-bolnitsa-posle-remonta-stanet-gospitalem-dlya-veteranov-svo-1124808514.html
В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
Власти Севастополя рассматривают возможность перепрофилировать городскую больницу № 3 им. Даши Севастопольской под специализированное медицинское учреждение для РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T17:48
2022-10-10T17:48
2022-10-10T17:48
севастополь
михаил развожаев
здравоохранение в крыму и севастополе
частичная мобилизация
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя рассматривают возможность перепрофилировать городскую больницу № 3 им. Даши Севастопольской под специализированное медицинское учреждение для ветеранов, где в отдельном порядке смогут получать лечение и проходить реабилитацию участники специальной военной операции. Соответствующее распоряжение руководству департамента здравоохранения города дал губернатор Михаил Развожаев.В данный момент российские военнослужащие получают квалифицированную помощь в госпитале Минобороны в Севастополе.Ранее Михаил Развожаев разъяснил прописанные в законопроекте условия предоставления севастопольцам, принимающим участие в спецоперации, льгот и дополнительной социальной помощи.
https://crimea.ria.ru/20221010/lgoty-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-v-sevastopole-zakonoproekt-1124807722.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, здравоохранение в крыму и севастополе, частичная мобилизация
В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов и участников СВО