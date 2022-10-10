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В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
Власти Севастополя рассматривают возможность перепрофилировать городскую больницу № 3 им. Даши Севастопольской под специализированное медицинское учреждение для РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T17:48
2022-10-10T17:48
севастополь
михаил развожаев
здравоохранение в крыму и севастополе
частичная мобилизация
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя рассматривают возможность перепрофилировать городскую больницу № 3 им. Даши Севастопольской под специализированное медицинское учреждение для ветеранов, где в отдельном порядке смогут получать лечение и проходить реабилитацию участники специальной военной операции. Соответствующее распоряжение руководству департамента здравоохранения города дал губернатор Михаил Развожаев.В данный момент российские военнослужащие получают квалифицированную помощь в госпитале Минобороны в Севастополе.Ранее Михаил Развожаев разъяснил прописанные в законопроекте условия предоставления севастопольцам, принимающим участие в спецоперации, льгот и дополнительной социальной помощи.
https://crimea.ria.ru/20221010/lgoty-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-v-sevastopole-zakonoproekt-1124807722.html
севастополь
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севастополь, михаил развожаев, здравоохранение в крыму и севастополе, частичная мобилизация
В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО

В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов и участников СВО

17:48 10.10.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота поликлиники
Работа поликлиники - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя рассматривают возможность перепрофилировать городскую больницу № 3 им. Даши Севастопольской под специализированное медицинское учреждение для ветеранов, где в отдельном порядке смогут получать лечение и проходить реабилитацию участники специальной военной операции. Соответствующее распоряжение руководству департамента здравоохранения города дал губернатор Михаил Развожаев.
"Надо продумать, как сделать отдельное медицинское обслуживание для тех, кто вернется с ранениями и так далее, закрепить это в отдельном порядке. Чтобы отдельный у них был учет, посещение, соответственно, терапевтические и реабилитационные корпуса", – поручил Развожаев.
В данный момент российские военнослужащие получают квалифицированную помощь в госпитале Минобороны в Севастополе.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
16:47
Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
Ранее Михаил Развожаев разъяснил прописанные в законопроекте условия предоставления севастопольцам, принимающим участие в спецоперации, льгот и дополнительной социальной помощи.
 
СевастопольМихаил РазвожаевЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЧастичная мобилизация
 
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