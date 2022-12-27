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В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы
В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы - РИА Новости Крым, 27.12.2022
В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы
Здание с более чем вековой историей – водолечебницу К. С. Гинали в Балаклаве – впервые готовят к реставрации. Она начнется в 2023 году в рамках строительства... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T19:59
2022-12-27T19:59
севастополь
строительство яхтенной марины в балаклаве
новости крыма
культура
общество
архитектура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Здание с более чем вековой историей – водолечебницу К. С. Гинали в Балаклаве – впервые готовят к реставрации. Она начнется в 2023 году в рамках строительства яхтенной марины. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика.В стенах внутри и снаружи – трещины, камни из фундамента выпадают, перекрытия прогибаются, отделка осыпается. Детальное обследование постройки проводили в 2019 году. Согласно результатам, физический износ здания достиг 70%.Реконструкция водолечебницы предусмотрена проектом. Здание находится в районе городского пляжа на набережной Назукина – главной в Балаклаве. На время реставрации рядом разместятся спасатели и сотрудники администрации морских портов. Проход на пляж пока остается свободным."Планируется восстановить строительные конструкции, привести в порядок фасады, по старым чертежам и фотографиям воссоздать утраченную башню", – рассказали в пресс-службе подрядной компании.После в здании старинной водолечебницы разместят администрацию морских портов Черного моря и пропускной пограничный пункт.По словам историка Степана Самошина, здание водолечебницы построили в Балаклаве в эпоху расцвета городка как курорта. Заведение имело 12 номеров для круглогодичного принятия морских ванн. И хотя это постройка весьма скромной архитектуры, ее главная ценность – в исторической составляющей.Ранее сообщалось, что к реконструкции набережной Назукина приступят после окончания работ на Таврической набережной, преображение которой происходит на протяжении всего 2022 года. десь продолжают демонтировать старые конструкции и возводить новые. Строят причалы, переустраивают коммуникации. Работают десятки машин и больше ста человек.Ранее сообщалось, что к реконструкции набережной Назукина приступят после окончания работ на Таврической набережной. Сейчас здесь строят причалы и переустраивают коммуникации. Работают десятки машин и больше ста человек.В декабре 2021 вице-губернатор Севастополя Мария Литовко заявляла, что реконструкция Таврической набережной будет проводиться на протяжении всего 2022 года поэтапно, к реконструкции набережной Назукина приступят не раньше 2023 года, а все работы завершатся в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве снесут здания завода "Металлист" Балаклаву оставят без очистных сооружений Балаклава: большая стройка и спецоперация – есть ли место туристам?
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севастополь, строительство яхтенной марины в балаклаве, новости крыма, культура, общество, архитектура
В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы

В Балаклаве строители яхтенной марины готовятся к реконструкции старинной водолечебницы

19:59 27.12.2022
 
© Пресс-служба ПАО "Мостотрест"Здание водолечебницы К. С. Гинали в Балаклаве
Здание водолечебницы К. С. Гинали в Балаклаве
© Пресс-служба ПАО "Мостотрест"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Здание с более чем вековой историей – водолечебницу К. С. Гинали в Балаклаве – впервые готовят к реставрации. Она начнется в 2023 году в рамках строительства яхтенной марины. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика.
В стенах внутри и снаружи – трещины, камни из фундамента выпадают, перекрытия прогибаются, отделка осыпается. Детальное обследование постройки проводили в 2019 году. Согласно результатам, физический износ здания достиг 70%.
"Это будет первая с момента постройки в 1906 году реставрация, которая спасет объект культурного наследия от полного разрушения", – рассказали в компании ПАО "Мостотрест", которая строит марину.
Реконструкция водолечебницы предусмотрена проектом. Здание находится в районе городского пляжа на набережной Назукина – главной в Балаклаве. На время реставрации рядом разместятся спасатели и сотрудники администрации морских портов. Проход на пляж пока остается свободным.
"Планируется восстановить строительные конструкции, привести в порядок фасады, по старым чертежам и фотографиям воссоздать утраченную башню", – рассказали в пресс-службе подрядной компании.
После в здании старинной водолечебницы разместят администрацию морских портов Черного моря и пропускной пограничный пункт.
По словам историка Степана Самошина, здание водолечебницы построили в Балаклаве в эпоху расцвета городка как курорта. Заведение имело 12 номеров для круглогодичного принятия морских ванн. И хотя это постройка весьма скромной архитектуры, ее главная ценность – в исторической составляющей.
"Сегодня здание находится в очень плохом состоянии, его нужно срочно спасать. Хочется надеяться, что предстоящая реставрация станет хорошим примером качественной работы и деликатного отношения к аутентичным элементам памятника", – сказал Самошин.
Ранее сообщалось, что к реконструкции набережной Назукина приступят после окончания работ на Таврической набережной, преображение которой происходит на протяжении всего 2022 года. десь продолжают демонтировать старые конструкции и возводить новые. Строят причалы, переустраивают коммуникации. Работают десятки машин и больше ста человек.
Ранее сообщалось, что к реконструкции набережной Назукина приступят после окончания работ на Таврической набережной. Сейчас здесь строят причалы и переустраивают коммуникации. Работают десятки машин и больше ста человек.
В декабре 2021 вице-губернатор Севастополя Мария Литовко заявляла, что реконструкция Таврической набережной будет проводиться на протяжении всего 2022 года поэтапно, к реконструкции набережной Назукина приступят не раньше 2023 года, а все работы завершатся в 2025 году.
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СевастопольСтроительство яхтенной марины в БалаклавеНовости КрымаКультураОбществоАрхитектура
 
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