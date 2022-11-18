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В Балаклаве снесут здания завода "Металлист"
В Балаклаве снесут здания завода "Металлист" - РИА Новости Крым, 18.11.2022
В Балаклаве снесут здания завода "Металлист"
В Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины готовятся к сносу зданий на территории бывшего завода "Металлист", где по проекту должна появиться зона... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T08:02
2022-11-18T08:02
2022-11-18T08:02
севастополь
экономика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины готовятся к сносу зданий на территории бывшего завода "Металлист", где по проекту должна появиться зона отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика.В рамках работ по очистке территории запланирован снос сооружений и вырубка деревьев, под которыми проходят коммуникации. Как пояснил представитель подрядчика, на новом месте они не приживутся, а "по-другому заменить сети и трубы на новые невозможно". А вот молодые аризонские кипарисы будут пересажены в другое место.Реконструкция Таврической набережной – первый этап реализации проекта. В 2023 году техника отсюда будет переброшена на восточную сторону Балаклавской бухты – набережную Назукина. Подрядчик – ПАО "Мостотрест". Стоимость госконтракта с подрядчиком – 9,4 млрд рублей. Срок сдачи – декабрь 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20220629/v-balaklave-gotovyatsya-k-glavnomu-etapu-stroyki-yakhtennoy-mariny-1123696398.html
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севастополь, экономика
В Балаклаве снесут здания завода "Металлист"
В Балаклаве готовятся снести здания завода "Металлист" в рамках строительства марины
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины готовятся к сносу зданий на территории бывшего завода "Металлист", где по проекту должна появиться зона отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика.
"Строители яхтенной марины в Балаклаве готовят территорию бывшего завода "Металлист" к сносу зданий. Здесь появится прогулочная зона и общественные пространства", – говорится в сообщении.
В рамках работ по очистке территории запланирован снос сооружений и вырубка деревьев, под которыми проходят коммуникации. Как пояснил представитель подрядчика, на новом месте они не приживутся, а "по-другому заменить сети и трубы на новые невозможно". А вот молодые аризонские кипарисы будут пересажены в другое место.
"От Балаклавской администрации поступило предложение пересадить молодые кипарисы именно сейчас, потому что осенью они хорошо приживутся на новом месте. Мы откликнулись", – рассказал руководитель проекта ПАО "Мостотрест" Алексей Емченко.
Реконструкция Таврической набережной – первый этап реализации проекта. В 2023 году техника отсюда будет переброшена на восточную сторону Балаклавской бухты – набережную Назукина. Подрядчик – ПАО "Мостотрест". Стоимость госконтракта с подрядчиком – 9,4 млрд рублей. Срок сдачи – декабрь 2025 года.