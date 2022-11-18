https://crimea.ria.ru/20221118/v-balaklave-snesut-zdaniya-zavoda-metallist-1125420126.html

В Балаклаве снесут здания завода "Металлист"

В Балаклаве снесут здания завода "Металлист" - РИА Новости Крым, 18.11.2022

В Балаклаве снесут здания завода "Металлист"

В Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины готовятся к сносу зданий на территории бывшего завода "Металлист", где по проекту должна появиться зона... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T08:02

2022-11-18T08:02

2022-11-18T08:02

севастополь

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины готовятся к сносу зданий на территории бывшего завода "Металлист", где по проекту должна появиться зона отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика.В рамках работ по очистке территории запланирован снос сооружений и вырубка деревьев, под которыми проходят коммуникации. Как пояснил представитель подрядчика, на новом месте они не приживутся, а "по-другому заменить сети и трубы на новые невозможно". А вот молодые аризонские кипарисы будут пересажены в другое место.Реконструкция Таврической набережной – первый этап реализации проекта. В 2023 году техника отсюда будет переброшена на восточную сторону Балаклавской бухты – набережную Назукина. Подрядчик – ПАО "Мостотрест". Стоимость госконтракта с подрядчиком – 9,4 млрд рублей. Срок сдачи – декабрь 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20220629/v-balaklave-gotovyatsya-k-glavnomu-etapu-stroyki-yakhtennoy-mariny-1123696398.html

https://crimea.ria.ru/20220528/mogut-li-izmenit-proekt-yakhtennoy-mariny-v-balaklave-1123367853.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, экономика