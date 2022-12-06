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Когда завершат реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Когда завершат реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве
Когда завершат реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Когда завершат реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве
Реконструкция Таврической набережной в рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве завершится не раньше, чем через год. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T08:02
2022-12-06T08:02
севастополь
крым
реализация фцп в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Реконструкция Таврической набережной в рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве завершится не раньше, чем через год. Об этом журналистам сообщил представитель компании-подрядчика ПАО "Мостотрест", руководитель проекта Алексей Емченко.Сейчас на объекте одновременно ведутся работы разной сложности. В них задействованы свыше 140 человек и более 30 единиц техники."Выполняются водолазные работы, очистка дна, выполнены уже более 120 метров свайных работ, причалы", – уточнил Емченко.Продолжается и строительство нового административного здания. Колонны первого этажа уже выгнали и перешли к перекрытиям.В трехэтажном административно-бытовом корпусе расположится туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы, государственная инспекция по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.Завершить его, по словам Емченко, намерены к середине 2023 года.На территории бывшего завода "Металлист", где по плану появится прогулочная зона марины, в самом разгаре демонтаж аварийных построек. Два здания из имеющихся 18 уже разобрали. Остальные производственные цеха и бытовые корпуса – все в аварийном состоянии – планируют демонтировать в феврале следующего года.Все отходы идут на утилизацию, вывозятся на специализированный полигон Первомайский – "никакого вторичного использования", заверил представитель подрядчика.Напомним, о подготовке к демонтажу зданий завода "Металлист" подрядчик сообщил в середине ноября. Тогда в компании предупредили, что снесут и почти все деревья, поскольку под ними проходят коммуникации, требующие замены.Реконструкция Таврической набережной – первый этап реализации проекта комплексного развития Балаклавы. Генеральный проектировщик марины на 600 судов – ООО "Стройгазмонтаж". Подрядчик – ПАО "Мостотрест". Сообщалось, что стоимость госконтракта по строительству составляет 9,4 млрд рублей.Год назад, в декабре 2021, вице-губернатор Севастополя Мария Литовко заявляла, что реконструкция Таврической набережной будет проводиться на протяжении всего 2022 года поэтапно, к реконструкции набережной Назукина приступят не раньше 2023 года, а все работы завершатся в 2025 году.
https://crimea.ria.ru/20220629/v-balaklave-gotovyatsya-k-glavnomu-etapu-stroyki-yakhtennoy-mariny-1123696398.html
https://crimea.ria.ru/20211216/yakhtennuyu-marinu-v-balaklave-postroit-podryadchik-krymskogo-mosta-1121762052.html
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севастополь, крым, реализация фцп в крыму и севастополе
Когда завершат реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве

Реконструкция Таврической набережной в Балаклаве завершится не раньше конца 2023 года

08:02 06.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваВид со смотровой на Мраморный пляж и выход из Балаклавской бухты
Вид со смотровой на Мраморный пляж и выход из Балаклавской бухты - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Реконструкция Таврической набережной в рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве завершится не раньше, чем через год. Об этом журналистам сообщил представитель компании-подрядчика ПАО "Мостотрест", руководитель проекта Алексей Емченко.
"Сначала мы произведем полностью реконструкцию Таврической набережной и корня бухты, произведем переустройство инженерных коммуникаций и далее будем переходить на набережную Назукина. Это не раньше конца 2023 года", – сказал Емченко.
Сейчас на объекте одновременно ведутся работы разной сложности. В них задействованы свыше 140 человек и более 30 единиц техники.
"Выполняются водолазные работы, очистка дна, выполнены уже более 120 метров свайных работ, причалы", – уточнил Емченко.
Продолжается и строительство нового административного здания. Колонны первого этажа уже выгнали и перешли к перекрытиям.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:41
В Балаклаве готовятся к главному этапу стройки яхтенной марины
В трехэтажном административно-бытовом корпусе расположится туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы, государственная инспекция по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.
Завершить его, по словам Емченко, намерены к середине 2023 года.
На территории бывшего завода "Металлист", где по плану появится прогулочная зона марины, в самом разгаре демонтаж аварийных построек. Два здания из имеющихся 18 уже разобрали. Остальные производственные цеха и бытовые корпуса – все в аварийном состоянии – планируют демонтировать в феврале следующего года.
Все отходы идут на утилизацию, вывозятся на специализированный полигон Первомайский – "никакого вторичного использования", заверил представитель подрядчика.
Напомним, о подготовке к демонтажу зданий завода "Металлист" подрядчик сообщил в середине ноября. Тогда в компании предупредили, что снесут и почти все деревья, поскольку под ними проходят коммуникации, требующие замены.
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 13:51
Яхтенную марину в Балаклаве построит подрядчик Крымского моста
Реконструкция Таврической набережной – первый этап реализации проекта комплексного развития Балаклавы. Генеральный проектировщик марины на 600 судов – ООО "Стройгазмонтаж". Подрядчик – ПАО "Мостотрест". Сообщалось, что стоимость госконтракта по строительству составляет 9,4 млрд рублей.
Год назад, в декабре 2021, вице-губернатор Севастополя Мария Литовко заявляла, что реконструкция Таврической набережной будет проводиться на протяжении всего 2022 года поэтапно, к реконструкции набережной Назукина приступят не раньше 2023 года, а все работы завершатся в 2025 году.
 
СевастопольКрымРеализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
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