https://crimea.ria.ru/20221206/kogda-zavershat-rekonstruktsiyu-tavricheskoy-naberezhnoy-v-balaklave-1125695316.html

Когда завершат реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве

Когда завершат реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Когда завершат реконструкцию Таврической набережной в Балаклаве

Реконструкция Таврической набережной в рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве завершится не раньше, чем через год. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T08:02

2022-12-06T08:02

2022-12-06T08:02

севастополь

крым

реализация фцп в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Реконструкция Таврической набережной в рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве завершится не раньше, чем через год. Об этом журналистам сообщил представитель компании-подрядчика ПАО "Мостотрест", руководитель проекта Алексей Емченко.Сейчас на объекте одновременно ведутся работы разной сложности. В них задействованы свыше 140 человек и более 30 единиц техники."Выполняются водолазные работы, очистка дна, выполнены уже более 120 метров свайных работ, причалы", – уточнил Емченко.Продолжается и строительство нового административного здания. Колонны первого этажа уже выгнали и перешли к перекрытиям.В трехэтажном административно-бытовом корпусе расположится туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы, государственная инспекция по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.Завершить его, по словам Емченко, намерены к середине 2023 года.На территории бывшего завода "Металлист", где по плану появится прогулочная зона марины, в самом разгаре демонтаж аварийных построек. Два здания из имеющихся 18 уже разобрали. Остальные производственные цеха и бытовые корпуса – все в аварийном состоянии – планируют демонтировать в феврале следующего года.Все отходы идут на утилизацию, вывозятся на специализированный полигон Первомайский – "никакого вторичного использования", заверил представитель подрядчика.Напомним, о подготовке к демонтажу зданий завода "Металлист" подрядчик сообщил в середине ноября. Тогда в компании предупредили, что снесут и почти все деревья, поскольку под ними проходят коммуникации, требующие замены.Реконструкция Таврической набережной – первый этап реализации проекта комплексного развития Балаклавы. Генеральный проектировщик марины на 600 судов – ООО "Стройгазмонтаж". Подрядчик – ПАО "Мостотрест". Сообщалось, что стоимость госконтракта по строительству составляет 9,4 млрд рублей.Год назад, в декабре 2021, вице-губернатор Севастополя Мария Литовко заявляла, что реконструкция Таврической набережной будет проводиться на протяжении всего 2022 года поэтапно, к реконструкции набережной Назукина приступят не раньше 2023 года, а все работы завершатся в 2025 году.

https://crimea.ria.ru/20220629/v-balaklave-gotovyatsya-k-glavnomu-etapu-stroyki-yakhtennoy-mariny-1123696398.html

https://crimea.ria.ru/20211216/yakhtennuyu-marinu-v-balaklave-postroit-podryadchik-krymskogo-mosta-1121762052.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, реализация фцп в крыму и севастополе