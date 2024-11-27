https://crimea.ria.ru/20241127/22-bespilotnika-unichtozhili-nad-shestyu-regionami-rossii-1142162462.html
22 беспилотника уничтожили над шестью регионами России
22 беспилотника уничтожили над шестью регионами России - РИА Новости Крым, 27.11.2024
22 беспилотника уничтожили над шестью регионами России
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T08:00
2024-11-27T08:00
2024-11-27T08:11
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
ростовская область
белгородская область
воронежская область
курская область
брянская область
смоленская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщает Минобороны.22 дрона сбиты над Воронежской, Ростовской, Смоленской, Белгородской, Курской и Брянской областями.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны сбиты в Родионово-Несветайском районе. Пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округаДва беспилотника сбили над Орловской областьюДва беспилотника уничтожены над Крымом
ростовская область
белгородская область
воронежская область
курская область
брянская область
смоленская область
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, ростовская область, белгородская область, воронежская область, курская область, брянская область, смоленская область
22 беспилотника уничтожили над шестью регионами России
Над шестью регионами России за ночь уничтожены 22 беспилотника - Минобороны
08:00 27.11.2024 (обновлено: 08:11 27.11.2024)