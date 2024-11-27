https://crimea.ria.ru/20241127/22-bespilotnika-unichtozhili-nad-shestyu-regionami-rossii-1142162462.html

22 беспилотника уничтожили над шестью регионами России

22 беспилотника уничтожили над шестью регионами России - РИА Новости Крым, 27.11.2024

22 беспилотника уничтожили над шестью регионами России

Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:11

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

пво

ростовская область

белгородская область

воронежская область

курская область

брянская область

смоленская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщает Минобороны.22 дрона сбиты над Воронежской, Ростовской, Смоленской, Белгородской, Курской и Брянской областями.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны сбиты в Родионово-Несветайском районе. Пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округаДва беспилотника сбили над Орловской областьюДва беспилотника уничтожены над Крымом

ростовская область

белгородская область

воронежская область

курская область

брянская область

смоленская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, ростовская область, белгородская область, воронежская область, курская область, брянская область, смоленская область