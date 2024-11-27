https://crimea.ria.ru/20241127/10-bespilotnikov-sbity-nad-rostovskoy-oblastyu-1142161297.html

10 беспилотников сбиты над Ростовской областью

10 беспилотников сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 27.11.2024

10 беспилотников сбиты над Ростовской областью

Новая попытка воздушной атаки отражена в Ростовской области. Силами противовоздушной обороны над регионом сбиты 10 украинских дронов, сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T06:20

2024-11-27T06:20

2024-11-27T06:27

ростовская область

юрий слюсарь

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

происшествия

новости

обстрелы всу

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена в Ростовской области. Силами противовоздушной обороны над регионом сбиты 10 украинских дронов, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.По данным Слюсаря, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.Накануне над областью были сбиты 24 дрона в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Днем во вторник над Орловской областью уничтожили два беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника уничтожены над КрымомВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть поврежденияПри ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены дети

ростовская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, новости, обстрелы всу, россия