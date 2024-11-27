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10 беспилотников сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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10 беспилотников сбиты над Ростовской областью
10 беспилотников сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 27.11.2024
10 беспилотников сбиты над Ростовской областью
Новая попытка воздушной атаки отражена в Ростовской области. Силами противовоздушной обороны над регионом сбиты 10 украинских дронов, сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T06:20
2024-11-27T06:27
ростовская область
юрий слюсарь
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
происшествия
новости
обстрелы всу
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена в Ростовской области. Силами противовоздушной обороны над регионом сбиты 10 украинских дронов, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.По данным Слюсаря, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.Накануне над областью были сбиты 24 дрона в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Днем во вторник над Орловской областью уничтожили два беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника уничтожены над КрымомВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть поврежденияПри ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены дети
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ростовская область, юрий слюсарь, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, новости, обстрелы всу, россия
10 беспилотников сбиты над Ростовской областью

Над Ростовской областью уничтожили 10 беспилотников

06:20 27.11.2024 (обновлено: 06:27 27.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена в Ростовской области. Силами противовоздушной обороны над регионом сбиты 10 украинских дронов, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.
"Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
По данным Слюсаря, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
Накануне над областью были сбиты 24 дрона в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Днем во вторник над Орловской областью уничтожили два беспилотника.
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