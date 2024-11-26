https://crimea.ria.ru/20241126/dva-bespilotnika-sbili-nad-orlovskoy-oblastyu-1142133302.html

Два беспилотника сбили над Орловской областью

Два беспилотника сбили над Орловской областью - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Два беспилотника сбили над Орловской областью

Два украинских беспилотника во вторник сбиты над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T10:46

2024-11-26T10:46

2024-11-26T10:48

орловская область

андрей клычков

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

пво

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника во вторник сбиты над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Губернатор отметил, что на местах происшествий работают оперативные службы.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Крымом. Всего над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областями и Крымом уничтожены 39 беспилотников.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотникаПосле атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятииНад Калугой сбили беспилотники

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, андрей клычков, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво, новости, обстрелы всу