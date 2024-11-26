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Два беспилотника сбили над Орловской областью - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Два беспилотника сбили над Орловской областью
Два беспилотника сбили над Орловской областью - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Два беспилотника сбили над Орловской областью
Два украинских беспилотника во вторник сбиты над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T10:46
2024-11-26T10:48
орловская область
андрей клычков
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
пво
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника во вторник сбиты над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Губернатор отметил, что на местах происшествий работают оперативные службы.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Крымом. Всего над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областями и Крымом уничтожены 39 беспилотников.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотникаПосле атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятииНад Калугой сбили беспилотники
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РИА Новости Крым
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орловская область, андрей клычков, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво, новости, обстрелы всу
Два беспилотника сбили над Орловской областью

Над Орловской областью сбили два беспилотника

10:46 26.11.2024 (обновлено: 10:48 26.11.2024)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника во вторник сбиты над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"В небе над Орловской областью сбито два вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на местах происшествий работают оперативные службы.
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Крымом. Всего над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областями и Крымом уничтожены 39 беспилотников.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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Орловская областьАндрей КлычковБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПВОНовостиОбстрелы ВСУ
 
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