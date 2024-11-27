https://crimea.ria.ru/20241127/situatsiya-na-dorogakh-i-perevalakh-kryma--operativnye-dannye-1142161988.html

Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные

Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные

Спецтехника продолжает работать на дорогах Крыма. В ночь на среду со снегом и гололедом на трассах боролись 39 единиц спецтехники, сообщили в Крымавтодоре. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T07:01

2024-11-27T07:01

2024-11-27T07:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Спецтехника продолжает работать на дорогах Крыма. В ночь на среду со снегом и гололедом на трассах боролись 39 единиц спецтехники, сообщили в Крымавтодоре.На предприятии отмечают, что температура воздуха на Ангарском перевале утром опустилась до -4, в Добровской долине сейчас -1, в Грушевке около 0, туман и сильная влажность. На подъездах к крымской столице также около ноля градусов и местами мокрое покрытие дорог."Проводим мониторинг и превентивную обработку скользких участков. Водители, будьте осторожны! Погода меняется быстро, а дорожные условия могут подкинуть сюрпризы. Внимательность и аккуратность на дороге – залог вашей безопасности!" - призвали автовладельцев в Крымавтодоре.Накануне ночью на крымских дорогах работали 50 единиц спецтехники. Очищены 553 км дорог, обработано 137 км. Для противогололедной обработки использовались 756 тонн пескосоляной смеси и 184 кубометров соляного раствора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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