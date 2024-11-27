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Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные
Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные
Спецтехника продолжает работать на дорогах Крыма. В ночь на среду со снегом и гололедом на трассах боролись 39 единиц спецтехники, сообщили в Крымавтодоре. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T07:01
2024-11-27T07:01
2024-11-27T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Спецтехника продолжает работать на дорогах Крыма. В ночь на среду со снегом и гололедом на трассах боролись 39 единиц спецтехники, сообщили в Крымавтодоре.На предприятии отмечают, что температура воздуха на Ангарском перевале утром опустилась до -4, в Добровской долине сейчас -1, в Грушевке около 0, туман и сильная влажность. На подъездах к крымской столице также около ноля градусов и местами мокрое покрытие дорог."Проводим мониторинг и превентивную обработку скользких участков. Водители, будьте осторожны! Погода меняется быстро, а дорожные условия могут подкинуть сюрпризы. Внимательность и аккуратность на дороге – залог вашей безопасности!" - призвали автовладельцев в Крымавтодоре.Накануне ночью на крымских дорогах работали 50 единиц спецтехники. Очищены 553 км дорог, обработано 137 км. Для противогололедной обработки использовались 756 тонн пескосоляной смеси и 184 кубометров соляного раствора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные
В Крыму дороги и перевалы расчищают от снега и гололеда 39 единиц спецтехники
07:01 27.11.2024 (обновлено: 07:12 27.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Спецтехника продолжает работать на дорогах Крыма. В ночь на среду со снегом и гололедом на трассах боролись 39 единиц спецтехники, сообщили в Крымавтодоре.
К утру обработано и расчищено дорожное полотно на Ангарском и Грушевском перевалах, у памятника "Шапка партизан" на ялтинской трассе, в Добровской долине, а также на восточном и западном обходах Симферополя и в районе ГРЭСа.
На предприятии отмечают, что температура воздуха на Ангарском перевале утром опустилась до -4, в Добровской долине сейчас -1, в Грушевке около 0, туман и сильная влажность. На подъездах к крымской столице также около ноля градусов и местами мокрое покрытие дорог.
"Проводим мониторинг и превентивную обработку скользких участков. Водители, будьте осторожны! Погода меняется быстро, а дорожные условия могут подкинуть сюрпризы. Внимательность и аккуратность на дороге – залог вашей безопасности!" - призвали автовладельцев в Крымавтодоре.
Накануне ночью на крымских дорогах работали
50 единиц спецтехники. Очищены 553 км дорог, обработано 137 км. Для противогололедной обработки использовались 756 тонн пескосоляной смеси и 184 кубометров соляного раствора.
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