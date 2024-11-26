https://crimea.ria.ru/20241126/soglashenie-o-prekraschenii-ognya-v-livane-utverdili-v-izraile-1142160820.html

Соглашение о прекращении огня в Ливане утвердили в Израиле

Соглашение о прекращении огня в Ливане утвердили в Израиле - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Соглашение о прекращении огня в Ливане утвердили в Израиле

Соглашение о прекращении огня с Ливаном утвердил Военно-политический кабинет Израиля. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T23:52

2024-11-26T23:52

2024-11-26T23:52

израиль

ливан

новости

ближний восток

хезболла

цахал

биньямин нетаньяху

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Соглашение о прекращении огня с Ливаном утвердил Военно-политический кабинет Израиля. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.На этом фоне ЦАХАЛ сообщила, что на севере и в центре Израиля включен сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.О возможности заключения такой сделки СМИ писали последние несколько дней. Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представит план о прекращении огня военно-политическому кабинету. При этом он отметил, что Тель-Авив оставляет за собой полную свободу действий в согласии с США, и если движение "Хезболла" попытается вооружиться или запустить ракету, то, по его словам, ЦАХАЛ нанесет ответный удар.Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь шла примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены.Иранское агентство Fars передавало, что как минимум 80% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери заявил, что ударам подверглись две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".Израиль после ракетной атаки Ирана продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, ливан, новости, ближний восток, хезболла, цахал, биньямин нетаньяху