https://crimea.ria.ru/20241127/svobodnaya-tamozhennaya-zona-v-krymu-kak-i-dlya-kogo-ona-rabotaet-1142123873.html

Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает

Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает

Свободная таможенная зона в Крыму доступна для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) и требует выполнения одного условия. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T06:08

2024-11-27T06:08

2024-11-27T06:08

радио "спутник в крыму"

крымская таможня

таможня

свободная экономическая зона (сэз)

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Свободная таможенная зона в Крыму доступна для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) и требует выполнения одного условия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замглавы Минэкономразвития РК Андрей Борзенков.Свободную таможенную зону в Крыму Борзенков называет очень интересной преференцией, которой может пользоваться любой из участников СЭЗ.В качестве примера он привел покупку в Китае какого-либо оборудования для производственного предприятия с доставкой его в Крым.Процедура растаможивания становится обязательной лишь в случае, если доставленное оборудование или материалы вывозятся с обозначенной ранее территории, добавил он.Борзенков напомнил, что свободная таможенная зона – одна из многих привилегий для участников СЭЗ в Крыму.Также в числе преференций и льгот: возможность получения без торгов земельного участка под инвестпроект и освобождение от уплаты некоторых налогов на длительный срок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвоеКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторовРезиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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