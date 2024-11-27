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Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает
Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает
Свободная таможенная зона в Крыму доступна для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) и требует выполнения одного условия. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T06:08
2024-11-27T06:08
радио "спутник в крыму"
крымская таможня
таможня
свободная экономическая зона (сэз)
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Свободная таможенная зона в Крыму доступна для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) и требует выполнения одного условия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замглавы Минэкономразвития РК Андрей Борзенков.Свободную таможенную зону в Крыму Борзенков называет очень интересной преференцией, которой может пользоваться любой из участников СЭЗ.В качестве примера он привел покупку в Китае какого-либо оборудования для производственного предприятия с доставкой его в Крым.Процедура растаможивания становится обязательной лишь в случае, если доставленное оборудование или материалы вывозятся с обозначенной ранее территории, добавил он.Борзенков напомнил, что свободная таможенная зона – одна из многих привилегий для участников СЭЗ в Крыму.Также в числе преференций и льгот: возможность получения без торгов земельного участка под инвестпроект и освобождение от уплаты некоторых налогов на длительный срок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвоеКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторовРезиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей
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крымская таможня, таможня, свободная экономическая зона (сэз), свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает

Свободная таможенная зона в Крыму доступна для участников СЭЗ – Минэкономразвития РК

06:08 27.11.2024
 
© РИА Новости . Валерий Морев / Перейти в фотобанкТаможенный пункт пропуска на российско-украинской границе
Таможенный пункт пропуска на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Валерий Морев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Свободная таможенная зона в Крыму доступна для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) и требует выполнения одного условия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замглавы Минэкономразвития РК Андрей Борзенков.
Свободную таможенную зону в Крыму Борзенков называет очень интересной преференцией, которой может пользоваться любой из участников СЭЗ.
В качестве примера он привел покупку в Китае какого-либо оборудования для производственного предприятия с доставкой его в Крым.
"И пока этот, условно, станок будет находиться на конкретной территории, которую инспекторы таможни зафиксируют – земельном участке, огражденном забором, или каком-то определенном помещении – предприятие будет пользоваться этой свободной таможенной зоной. То есть (оборудование – ред.) не будут растаможивать", – объяснил Борзенков.
Процедура растаможивания становится обязательной лишь в случае, если доставленное оборудование или материалы вывозятся с обозначенной ранее территории, добавил он.
Борзенков напомнил, что свободная таможенная зона – одна из многих привилегий для участников СЭЗ в Крыму.
Также в числе преференций и льгот: возможность получения без торгов земельного участка под инвестпроект и освобождение от уплаты некоторых налогов на длительный срок.
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Радио "Спутник в Крыму"Крымская таможняТаможняСвободная экономическая зона (СЭЗ)Свободная экономическая зона в Республике Крым и Севастополе
 
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