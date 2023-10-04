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Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей
Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей
Еще три компании из Донецкой и Луганской народных республик стали резидентами свободной экономической зоны в новых субъектах России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T07:35
2023-10-04T07:35
новые регионы россии
сэз в новых регионах россии
инвестиции
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Еще три компании из Донецкой и Луганской народных республик стали резидентами свободной экономической зоны в новых субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.Отмечается, что участниками СЭЗ на новых территориях стали уже 19 предприятий, общий объем инвестиций в экономику субъектов составил 29 млрд рублей.Мощности второго предприятия из ДНР, которое производит продукты, позволяют обеспечить годовой выпуск продукции до 10 тысяч тонн. Благодаря реализации инвестпроектов планируется увеличить объемы, расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции.Еще один новый участник СЭЗ переоснастит супермаркеты и организует собственное производство хлебобулочных изделий в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики.Свободная экономическая зона на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской будет действовать до конца 2050 года. Стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторамПоднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской областиТерритория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей
новые регионы россии
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новые регионы россии, сэз в новых регионах россии, инвестиции, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), экономика, события в донбассе, новости
Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей

Инвестиции резидентов СЭЗ в экономику новых регионов достигли 29 млрд рублей

07:35 04.10.2023
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Еще три компании из Донецкой и Луганской народных республик стали резидентами свободной экономической зоны в новых субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.
Отмечается, что участниками СЭЗ на новых территориях стали уже 19 предприятий, общий объем инвестиций в экономику субъектов составил 29 млрд рублей.
"Согласно инвестиционной декларации, одна из компаний проведет модернизацию технологического оборудования и реконструкцию производственных площадей в Макеевке. В настоящее время предприятие выпускает свыше 300 тонн продукции в месяц", – говорится в сообщении.
Мощности второго предприятия из ДНР, которое производит продукты, позволяют обеспечить годовой выпуск продукции до 10 тысяч тонн. Благодаря реализации инвестпроектов планируется увеличить объемы, расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции.
Еще один новый участник СЭЗ переоснастит супермаркеты и организует собственное производство хлебобулочных изделий в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики.
Свободная экономическая зона на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской будет действовать до конца 2050 года. Стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.
Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.
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