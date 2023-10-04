https://crimea.ria.ru/20231004/rezidenty-sez-vlozhili-v-ekonomiku-novykh-regionov-29-mlrd-rubley-1131829199.html

Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей

Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей

Еще три компании из Донецкой и Луганской народных республик стали резидентами свободной экономической зоны в новых субъектах России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T07:35

2023-10-04T07:35

2023-10-04T07:35

новые регионы россии

сэз в новых регионах россии

инвестиции

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Еще три компании из Донецкой и Луганской народных республик стали резидентами свободной экономической зоны в новых субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.Отмечается, что участниками СЭЗ на новых территориях стали уже 19 предприятий, общий объем инвестиций в экономику субъектов составил 29 млрд рублей.Мощности второго предприятия из ДНР, которое производит продукты, позволяют обеспечить годовой выпуск продукции до 10 тысяч тонн. Благодаря реализации инвестпроектов планируется увеличить объемы, расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции.Еще один новый участник СЭЗ переоснастит супермаркеты и организует собственное производство хлебобулочных изделий в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики.Свободная экономическая зона на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской будет действовать до конца 2050 года. Стратегическая цель создания СЭЗ – обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов страны и повысить уровень и качество жизни граждан.Льготы и преференции резидентам СЭЗ разработаны с учетом отраслевой специфики регионов. В частности, будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых – угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторамПоднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской областиТерритория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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