https://crimea.ria.ru/20230922/podnimayut-iz-ruin-kak-vozrozhdayut-ekonomiku-zaporozhskoy-oblasti-1131583917.html

Поднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской области

Поднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Поднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской области

Запорожская область – новый, но уже активно интегрирующийся в правовое и экономическое пространство Российской Федерации регион. После 30 лет украинского... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T06:02

2023-09-22T06:02

2023-09-22T08:52

эксклюзивы риа новости крым

запорожская область

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

пищевая промышленность

сельское хозяйство

новые регионы россии

андрей козенко

экономика

производство

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131357430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e1c0cf661c517559376d34d795c1ca5.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Запорожская область – новый, но уже активно интегрирующийся в правовое и экономическое пространство Российской Федерации регион. После 30 лет украинского присутствия его фактически отстраивают с нуля: модернизируют и запускают предприятия, строят школы, детские сады, больницы, дороги, мосты, облагораживают общественные пространства. Жители области обеспечены пенсиями и социальными выплатами, достойной заработной платой и бесплатным медицинским обслуживанием.О жизни Запорожской области в составе России, первых достижениях и планах на будущее, ее экономическом и экспортном потенциале, а также поддержке федерального центра и Республики Крым в интервью РИА Новости Крым рассказал замглавы правительства области Андрей Козенко.Собеседник отметил, что отвечает за экономику, но в июле прошлого года ему пришлось выстраивать и все вопросы социального обеспечения региона. В первую очередь – это запуск работы социального блока и организация единовременных выплат сотрудникам бюджетной сферы. При поддержке федеральных органов власти начали создавать структуры, которые отвечают за восстановление экономики. Так, например, налоговая служба начала работать еще при военно-гражданской администрации Запорожской области, добавил он.Зарплаты, кадры и кредитыПо словам замглавы областного правительства, в области достаточно низкий уровень безработицы – 2,9%. Кроме того, предприятия региона предлагают порядка восьми тысяч вакансий. Более всего требуются сотрудники на промышленные и сельхозпредприятия, в учреждения социальной и образовательной сферы, в медучреждения."По уровню средних зарплат область также находится на достаточно хорошем уровне: в государственном секторе это 29 тысяч рублей, в частном – 21 тысяча рублей", – продолжает собеседник и подчеркивает, что областное правительство заинтересовано в дальнейшем повышении доходов граждан.Жителям Запорожской области доступны банковские продукты и сервисы. Уже открыто более 40 отделений банков, установлено свыше четырех тысяч платежных терминалов. Также населению выдано порядка 200 тысяч зарплатных и социальных банковских карт. Для граждан действуют различные программы кредитования. По данным на начало сентября, крупным банком выдано более 800 потребительских кредитов. Выплаты на карты и расходы с карты – это легализация экономики, подчеркивает собеседник.Сколько получают бюджетники и наемные работники в Запорожской областиПредприятия и предпринимателиК середине сентября в ФНС по Запорожской области зарегистрировано уже более 12,5 тысяч субъектов экономической деятельности. На 1 сентября доходы консолидированного бюджета области превысили 3,5 млрд рублей, а все отчисления в бюджетную систему РФ по области составили 9 млрд рублей."Удалось восстановить работу 122 промышленных предприятий. Они платят налоги, создали более 7,5 тысяч официальных рабочих мест", – уточнил Козенко. Дополнительным стимулом для развития стали преимущества свободной экономической зоны (СЭЗ), которая действует в области. Это касается как уже работающих здесь предприятий, так и тех, которые только планируют "зайти" в регион, чтобы закрепиться и получить преференции.Также в области зарегистрировано около 9,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Активно работают программы поддержки малого бизнеса, в том числе кредитование на льготных условиях – до 50 млн рублей с максимальной процентной ставкой до 10% на срок до трех лет. Через один из крупных банков по программе поддержки МСП на эти цели выделено 1,5 млрд рублей.Есть еще более привлекательные условия. Так, Фонд развития промышленности, капитализация которого по линии программы социально-экономического развития Запорожской области на 2023 год составляет 500 млн рублей, предоставляет кредиты на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Условия следующие: на семь лет под 1-2 % годовых можно получить до 100 млн рублей с софинансированием в 10%.Значительную долю в экономике региона занимают предприятия добывающего сектора, такие как Днепрорудненский железорудный комбинат, на котором уже работают более 2,5 тысяч человек. Есть и другие, где добывают щебень для строительства дорог и песок. Или "Бердянские жатки", которые производят навесное оборудование для сельхозтехники и детали для тракторов. Среди крупных нефтехимических собеседник назвал бердянский "Азмол"."Есть предприятия пищевой промышленности, например, мы восстановили качественную работу нашего Мелитопольского молокозавода и Днепрорудненского. Они уже вышли на высокие объемы выпуска молочной продукции и сыров твердых сортов. Заводы не только обеспечивают потребности области, их продукция постепенно выходит за пределы региона", – не без гордости отмечает замглавы правительства.Удалось восстановить и наладить работу сельскохозяйственного сектора, который в совокупности с промышленностью и курортной сферой являются основными для экономики Запорожской области.Перспективы сельского хозяйстваСельское хозяйство – драйвер экономики Запорожской области наравне с перерабатывающей промышленностью и машиностроением. Сохранить и преумножить землей данное богатство здесь считают одной из первоочередных задач, вызовом, с которым необходимо справиться вопреки непрекращающимся обстрелам, непростой ситуацией с водоснабжением и ряду других сложностей.На первых этапах организация занималась скупкой урожая зерновых и зернобобовых и его последующей продажей. В этом году предприятие начало также самостоятельно обрабатывать земельные участки, добавил он.Черешня и теплицыПриоритетными культурами для сельхозсектора области являются пшеница, ячмень и подсолнечник, а также фрукты и косточковые. В частности, выращенная в Мелитополе черешня востребована во всех регионах страны. Кроме того, климат и почвы позволяют развивать виноградарство и виноделие, продолжил собеседник."Наше тепличное хозяйство тоже требует внимания. Нужны недорогие овощи, фрукты. Они в принципе есть, но здесь большой экспортный потенциал, и, конечно, нужно использовать наши возможности для того, чтобы выращивать наибольшее количество огурцов, помидоров и прочих видов продукции", – отметил Козенко.Он подчеркнул, что сельхозпроизводителям области предоставляются все виды поддержки и льгот, которые действуют на территории Российской Федерации. С их помощью аграрии имеют все шансы существенно нарастить объем производимой продукции.Мелитопольский район накормит Россию черешнейОт сырья к переработкеВ то же время заводы, которые могли консервировать произведенную в области продукцию, были утрачены. Строительство новых производств – один из приоритетов."За долгие годы нахождения в составе иного государства, к сожалению, полнейшая разруха. Это та сфера, которую нужно восстанавливать практически с нуля. Поэтому это задача номер один. Работаем в данном направлении и самостоятельно, и ищем инвесторов", – отметил Козенко.По его словам, заинтересованность уже проявил крымский Нижнегорский консервный завод. В настоящее время предприятие подбирает площадки для строительства цехов. Также необходимо организовать производство макаронных изделий и детского питания. Мелитопольский молокозавод в ближайшее время планирует построить цех по его производству.Птицеводство и животноводствоПо словам замглавы правительства, в регионе запустили работу Бердянского и Мелитопольского мясокомбинатов. Рогатый скот как мясных, так и молочных пород в регионе также выращивается. Однако, чтобы ликвидировать дефицит, внутри субъекта необходимо увеличивать поголовье."С производством мяса птицы и яиц ситуация более сложная. Куйбышевская птицефабрика и племенной птицекомбинат "Запорожский" временно не работают. Их запуск в плане на ближайшее время: уже найден инвестор, идет подготовка документов для передачи имущества с обязательством возобновить производство", – поделился Козенко.Строим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской областиИнвестиционный климатПривлечение инвесторов к модернизации и развитию промышленного комплекса – еще одна важная часть работы руководства Запорожской области. Весной прошлого года первоочередным было сохранить работоспособность и трудовые коллективы так называемых "брошенных" предприятий. Их учредители и собственники, ранее спонсировавшие националистические батальоны, уехали, бросив имущество и сотрудников."Такие предприятия взяли под государственное "крыло", определили инвесторов, которые взяли во временное управление под обязательство сохранить имущество, восстановить производство, своевременно производить выплаты заработных плат и т.д.", – вспоминает Козенко.Сейчас вектор задач несколько сместился – важно как можно скорее ликвидировать моральную и технологическую отсталость заводов. Существующее оборудование за редким исключением никогда не обновлялось, поэтому вопрос модернизации производства стоит крайне остро."Но инвестор на то и есть инвестор, чтобы приходить сюда с ресурсами, вкладывать свои средства. Со своей стороны регион создает максимально комфортные условия для развития и дальнейшей работы", – продолжил Козенко.Замглавы правительства отметил, что недофинансированность, а точнее полное ее отсутствие в украинский период, является одним из самых сложных вызовов, с которыми сейчас приходится работать. Это равносильно как для производственного и промышленного секторов, так и социального блока: достаточно посмотреть на школы, детские сады, больницы…Госпрограмма и логистический хаб23 августа президент России Владимир Путин одобрил концепцию 10-летней программы развития Запорожской области. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, президент "в целом поддержал и документ подписал, теперь программу необходимо привести в соответствие с российским законодательством". Уже реализуется программа социально-экономического развития региона, утвержденная на три года."В федеральном бюджете заложена достаточно серьезная сумма на развитие промышленности, экономики, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, социально-курортной инфраструктуры, жилищного и дорожного строительства и т.д., – перечислил Козенко. – Это несколько сот миллиардов рублей, которые будут вложены в Запорожскую область. И около трети от этой суммы уже поступили в областной бюджет".По мнению собеседника, вложенные средства послужат не только жителям Запорожской области, – это инвестиции для всех жителей России, которые со временем смогут приезжать в регион на отдых и оздоровление и пользоваться его курортной инфраструктурой. Кроме того, путь через новые регионы существенно сокращает время поездки в Крым. Многие россияне уже успели воспользоваться этим транспортным коридором."После июльского ЧП на Крымском мосту поток пассажирского транспорта двинулся по нашей федеральной трассе, и она уже была к этому времени готова принимать такое количество машин", – отметил Козенко.Сухопутный маршрут также широко используется для доставки всевозможных грузов в Крым и из него. Чтобы расширить логистические возможности и нарастить грузовые потоки, власти региона уже начали работу над созданием логистического хаба – транспортного узла, который будет обслуживать как грузовые, так и пассажирские перевозки.Экспортный потенциалПродукция предприятий Запорожской области поставляется в регионы России и еще порядка двух десятков стран. Многие региональные компании прошли регистрацию в системе "Честный знак" и начали поставки продуктов питания и других товаров в различные регионы страны."Это соседние Республика Крым, Херсонская область, ДНР и ЛНР, столица нашей Родины Москва… География поставок продуктов питания и промтоваров достаточно большая: все регионы Российской Федерации, Беларусь и еще порядка 20 дружественных стран, которые готовы принимать нашу продукцию", – перечислил Козенко.Развитию экспортного потенциала области будет способствовать создание регионального экспортного центра. Его главная задача – помощь в организации поставок, формирование спроса на готовую продукцию производства Запорожской области внутри страны и за рубежом, а также подбор потенциальных покупателей, сопровождение участия местных предприятий в международных выставках и бизнес-миссиях."Создаем и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса – центр "Мой бизнес", Фонд микрофинансирования и гарантийный фонд", – продолжил собеседник.Бизнес нуждается в заемных средствах, при этом у предприятий зачастую пока нет зарегистрированного имущества, которое можно использовать в качестве банковского залога. В этом случае Фонд выступит гарантом возврата средств, пояснил он.Выявление необрабатываемых земельПараллельно с созданием инструментов для поддержки бизнеса и экспорта, власти региона ведут работу по установлению бесхозяйного имущества и брошенных земельных участков. Это необходимо для развития промышленности, сельхозсектора, строительства новых цехов, складов и других промышленных и социальных объектов. В Запорожской области земли, которые по каким-то причинам не используются или не обрабатываются, вовлекают в хозяйственный оборот уже как земли государственной формы собственности."У нас есть процедура, которая предусматривает признание права собственности за государством на имущество или земельные участки, которые либо не имеют собственника, либо не обрабатываются", – уточнил Козенко.При этом собеседник отметил, что число брошенных участков повышается по мере приближения к линии боевого соприкосновения. Несмотря на существующую ситуацию, власти ведут учет всех без исключения земель, в том числе еще находящихся во временной оккупации.Помощь Крыма – братская и своевременнаяДобиться столь значимых результатов, по словам собеседника, удалось благодаря вниманию президента России Владимира Путина, беспрестанной поддержке федерального центра и помощи регионов-шефов. Кроме того, в любой момент правительство Запорожской области могло опереться на уникальный опыт Республики Крым, власти которой всегда готовы "подставить плечо"."Путь Запорожской области сложнее и тернистей, но глава Республики Крым Сергей Аксенов всегда оказывает помощь в поиске решений самых злободневных вопросов, которые совместно прорабатываются с федеральными органами власти и высшим руководством страны. Это и гуманитарная поддержка, поддержка наших городов, регионов, поддержка участников специальной военной операции. Вот это крайне важно, поддержка настоящая – братская", – подчеркнул Козенко. А еще на успех заряжает осознание причастности к работе на благо всей России, на благо новых граждан это великой страны. Поэтому, несмотря на какие-то сложности и препятствия, будем двигаться вперед к новым успехам и новым победам, резюмировал он.

https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html

запорожская область

новые регионы россии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

запорожская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, пищевая промышленность, сельское хозяйство, новые регионы россии, андрей козенко, экономика, производство, интервью, общество, крым