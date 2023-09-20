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Сколько получают бюджетники и наемные работники в Запорожской области

Сколько получают бюджетники и наемные работники в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Сколько получают бюджетники и наемные работники в Запорожской области

Уровень безработицы в Запорожской области ниже трех процентов, при этом рынок труда предлагает около восьми тысяч вакансий. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T20:11

2023-09-20T20:11

2023-09-20T20:11

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андрей козенко

общество

работа

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. Уровень безработицы в Запорожской области ниже трех процентов, при этом рынок труда предлагает около восьми тысяч вакансий. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы правительства региона Андрей Козенко."В Запорожской области достаточно низкий уровень безработицы – 2,9%. Кроме того, предприятия региона предлагают достаточно большое количество вакансий – порядка восьми тысяч", – сообщил Козенко. Сотрудники требуются на промышленные и сельхозпредприятия, в учреждения социальной и образовательной сферы, в медучреждения.По уровню средних зарплат область также находится на достаточно хорошем уровне. Средняя зарплата в государственном секторе составляет 29 тысяч рублей, в частном – 21 тысячу рублей, добавил собеседник и подчеркнул, что областное правительство заинтересовано в повышении доходов граждан.Кредиты и банкиВ регионе активно развивается банковский сектор – уже открыто более 40 отделений банков, установлено более четырех тысяч платежных терминалов. Также населению выдано более 200 тысяч зарплатных и социальных банковских карт. Для граждан действуют различные программы кредитования. По данным на начало сентября, крупным банком выдано более 800 потребительских кредитов. Выплаты на карты и расходы с карты – это легализация экономики, подчеркивает собеседник.О том, как развивается экономика Запорожской области, насколько активно крупный бизнес готов инвестировать в предприятия региона, какие меры социальной поддержки получают рядовые граждане и какие вопросы оказались самыми непростыми для правительства – читайте 22 сентября в интервью РИА Новости Крым с замглавы правительства Андреем Козенко.Читайте также на РИА Новости Крым:К модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторовПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регионЕще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области

запорожская область

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2023

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, запорожская область, новые регионы россии, андрей козенко, общество, работа