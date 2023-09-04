https://crimea.ria.ru/20230904/k-modernizatsii-porta-berdyanska-planiruetsya-privlech-chastnykh-investorov-1131161315.html

К модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторов

К модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторов - РИА Новости Крым, 04.09.2023

К модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторов

Власти Запорожской области готовы подключать частных инвесторов к модернизации и наращиванию грузооборота Бердянского порта при условии абсолютного... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T21:27

2023-09-04T21:27

2023-09-04T21:27

бердянский морской торговый порт

бердянск

запорожская область

новые регионы россии

новости

экономика

азовское море

юрий гуськов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области готовы подключать частных инвесторов к модернизации и наращиванию грузооборота Бердянского порта при условии абсолютного государственного регулирования этого процесса. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, власти региона намерены согласовать с федеральными органами механизмы привлечения частных инвесторов к этому процессу, после чего специалисты приступят к детальной выработке планов и дорожных карт модернизации порта, в которых уже должен появиться непосредственный инвестор."Порт достался нам в плачевном состоянии, предстоит большая работа, но перспективы есть, и люди, которые готовы этим заниматься, тоже есть", - добавил Гуськов.Согласно одобренной президентом России программы развития Запорожской области на ближайшие 10 лет, грузооборот Бердянского морского порта планируется увеличить до 3,5 млн тонн в год. Также власти региона изучают возможность увеличения глубин, чтобы он смог принимать более тяжелые суда. Бердянский порт на данный момент является мелководным и принимает суда грузоподъемностью до 10 тысяч тонн.Возможности порта Бердянска сейчас задействованы не на полную мощность. Его инфраструктура рассчитана на отгрузку не только зерновых, но и угля, нефти, металлолома.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинСальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с ТурциейПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион

https://crimea.ria.ru/20230519/v-zaporozhskoy-oblasti-rasskazali-o-zagruzke-moschnostey-porta-v-berdyanske-1128831426.html

бердянск

запорожская область

новые регионы россии

азовское море

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2023

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бердянский морской торговый порт, бердянск, запорожская область, новые регионы россии, новости, экономика, азовское море, юрий гуськов