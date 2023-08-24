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Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил возобновить работу паромной переправы из Скадовска в турецкие порты в свете прекращения зерновой... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T22:13
2023-08-24T22:13
владимир путин (политик)
владимир сальдо
скадовск
херсонская область
турция
зерновая сделка
крым
арабатская стрелка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил возобновить работу паромной переправы из Скадовска в турецкие порты в свете прекращения зерновой сделки. Инициативу он озвучил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Путин пообещал рассмотреть это предложение.Также врио губернатора выступил с предложением восстановить автомобильную дорогу по Арабатской стрелке, соединяющей Херсонскую область с Крымом."Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу", — сказал Сальдо.Глава региона отметил, что дорога уже есть, но ее нужно привести в порядок. Он добавил, что уже есть компания, готовая взяться за реализацию этого проекта, при этом тратить деньги из бюджета не потребуется.
https://crimea.ria.ru/20230823/spetsialisty-nashli-sposob-zapolnit-vodoy-severo-krymskiy-kanal--saldo-1130889123.html
скадовск
херсонская область
турция
крым
арабатская стрелка
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владимир путин (политик), владимир сальдо, скадовск, херсонская область, турция, зерновая сделка, крым, арабатская стрелка
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией

Путин пообещал рассмотреть идею Сальдо возобновить паромную переправу до Турции

22:13 24.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и врио губернатора Херсонской области В. Сальдо
Встреча президента РФ В. Путина и врио губернатора Херсонской области В. Сальдо - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил возобновить работу паромной переправы из Скадовска в турецкие порты в свете прекращения зерновой сделки. Инициативу он озвучил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Когда я еще работал мэром Херсона, в 2007 году мы запустили (паром) из Скадовского порта на Черном море до Замбулдака, и до Стамбула ходил паром… Напрямую всего 295 миль до Замбулдака. Есть предложение возобновить торговый путь в связи с тем, что зерновая сделка уже отсутствует", — сказал Сальдо в ходе встречи с главой государства.

Путин пообещал рассмотреть это предложение.
Также врио губернатора выступил с предложением восстановить автомобильную дорогу по Арабатской стрелке, соединяющей Херсонскую область с Крымом.
"Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу", — сказал Сальдо.
Глава региона отметил, что дорога уже есть, но ее нужно привести в порядок. Он добавил, что уже есть компания, готовая взяться за реализацию этого проекта, при этом тратить деньги из бюджета не потребуется.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Владимир Путин (политик)Владимир СальдоСкадовскХерсонская областьТурцияЗерновая сделкаКрымАрабатская стрелка
 
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