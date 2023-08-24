https://crimea.ria.ru/20230824/saldo-predlozhil-putinu-vozobnovit-paromnuyu-perepravu-s-turtsiey-1130938708.html

Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией

Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил возобновить работу паромной переправы из Скадовска в турецкие порты в свете прекращения зерновой... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T22:13

2023-08-24T22:13

2023-08-24T22:13

владимир путин (политик)

владимир сальдо

скадовск

херсонская область

турция

зерновая сделка

крым

арабатская стрелка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил возобновить работу паромной переправы из Скадовска в турецкие порты в свете прекращения зерновой сделки. Инициативу он озвучил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Путин пообещал рассмотреть это предложение.Также врио губернатора выступил с предложением восстановить автомобильную дорогу по Арабатской стрелке, соединяющей Херсонскую область с Крымом."Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу", — сказал Сальдо.Глава региона отметил, что дорога уже есть, но ее нужно привести в порядок. Он добавил, что уже есть компания, готовая взяться за реализацию этого проекта, при этом тратить деньги из бюджета не потребуется.

https://crimea.ria.ru/20230823/spetsialisty-nashli-sposob-zapolnit-vodoy-severo-krymskiy-kanal--saldo-1130889123.html

скадовск

херсонская область

турция

крым

арабатская стрелка

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владимир путин (политик), владимир сальдо, скадовск, херсонская область, турция, зерновая сделка, крым, арабатская стрелка