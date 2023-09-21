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Строим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской области - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230921/stroim-s-nulya-kak-vosstanavlivayut-promyshlennost-zaporozhskoy-oblasti---1131546418.html
Строим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской области
Строим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской области - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Строим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской области
Привлечение инвесторов к модернизации и развитию промышленного комплекса остается одной из главных задач руководства Запорожской области. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T20:41
2023-09-21T20:41
эксклюзивы риа новости крым
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запорожская область
новые регионы россии
экономика
промышленность россии
новости
андрей козенко
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. Привлечение инвесторов к модернизации и развитию промышленного комплекса остается одной из главных задач руководства Запорожской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы правительства региона Андрей Козенко.Собеседник отметил, что весной прошлого года важно было сохранить работоспособность и трудовые коллективы так называемых "брошенных" предприятий. Их учредители и собственники, ранее спонсировавшие националистические батальоны, уехали, бросив имущество и сотрудников."Такие предприятия взяли под государственное "крыло", определили инвесторов, которые взяли во временное управление под обязательство сохранить имущество, восстановить производство, своевременно производить выплаты заработных плат и т.д.", – вспоминает Козенко."Но инвестор на то и инвестор, чтобы приходить сюда с ресурсами, вкладывать свои средства. Со своей стороны регион создает максимально комфортные условия для развития и дальнейшей работы", – продолжил Козенко.Замглавы правительства отметил, что отсутствие финансирования в украинский период является одним из самых сложных вызовов, с которыми сейчас приходится работать. Это касается как промышленного сектора, так и социального блока: "достаточно посмотреть на школы, детские сады, больницы"."Мы это и в Крыму видели, когда он был еще в составе того государства – киевские власти копейки не вкладывали. И в Запорожской области тоже многое нужно восстанавливать практически с нуля, – констатировал Козенко. – Но хочу сказать, что здесь есть специалисты, местные специалисты, в каждой отрасли, которые готовы развивать, которые сегодня работают на благо своего региона".Госпрограмма и логистический хаб23 августа президент РФ Владимир Путин одобрил концепцию 10-летней программы развития Запорожской области. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, теперь программу необходимо привести в соответствие с российским законодательством.Сейчас уже реализуется программа социально-экономического развития региона, утвержденная на три года. Замглавы правительства региона отметил, что ее реализация потребует значительных вливаний из федерального бюджета страны.По мнению собеседника, вложенные средства послужат не только жителям Запорожской области – это инвестиции для всех россиян, которые со временем смогут приезжать в регион на отдых и оздоровление и пользоваться его курортной инфраструктурой. Кроме того, путь через новые регионы существенно сокращает время поездки в Крым. Многие уже успели воспользоваться этим транспортным коридором."После июльского ЧП на Крымском мосту поток пассажирского транспорта двинулся по нашей федеральной трассе, и она уже была к этому времени готова принимать такое количество машин", – отметил Козенко. Сухопутный маршрут также широко используется для доставки всевозможных грузов в Крым и из него. Чтобы расширить логистические возможности и нарастить грузовые потоки, власти региона уже начали работу над созданием логистического хаба – транспортного узла, который будет обслуживать как грузовые, так и пассажирские перевозки.О том, как развивается экономика Запорожской области, насколько активно крупный бизнес готов инвестировать в предприятия региона, какие меры социальной поддержки получают рядовые граждане и какие вопросы оказались самыми непростыми для правительства – читайте 22 сентября в интервью РИА Новости Крым с замглавы правительства Андреем Козенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской областиК модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторовПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион
запорожская область
новые регионы россии
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, запорожская область, новые регионы россии, экономика, промышленность россии, новости, андрей козенко
Строим с нуля: как восстанавливают промышленность Запорожской области

Вопрос модернизации производств в Запорожской области стоит крайне остро - власти

20:41 21.09.2023
 
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Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
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Элеонора Павловская
Элеонора
Павловская
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. Привлечение инвесторов к модернизации и развитию промышленного комплекса остается одной из главных задач руководства Запорожской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы правительства региона Андрей Козенко.
Собеседник отметил, что весной прошлого года важно было сохранить работоспособность и трудовые коллективы так называемых "брошенных" предприятий. Их учредители и собственники, ранее спонсировавшие националистические батальоны, уехали, бросив имущество и сотрудников.
"Такие предприятия взяли под государственное "крыло", определили инвесторов, которые взяли во временное управление под обязательство сохранить имущество, восстановить производство, своевременно производить выплаты заработных плат и т.д.", – вспоминает Козенко.
Сейчас вектор задач несколько сместился – важно как можно скорее ликвидировать моральную и технологическую отсталость заводов. Существующее оборудование за редким исключением никогда не обновлялось, поэтому вопрос модернизации производства стоит крайне остро.
"Но инвестор на то и инвестор, чтобы приходить сюда с ресурсами, вкладывать свои средства. Со своей стороны регион создает максимально комфортные условия для развития и дальнейшей работы", – продолжил Козенко.
Замглавы правительства отметил, что отсутствие финансирования в украинский период является одним из самых сложных вызовов, с которыми сейчас приходится работать. Это касается как промышленного сектора, так и социального блока: "достаточно посмотреть на школы, детские сады, больницы".
"Мы это и в Крыму видели, когда он был еще в составе того государства – киевские власти копейки не вкладывали. И в Запорожской области тоже многое нужно восстанавливать практически с нуля, – констатировал Козенко. – Но хочу сказать, что здесь есть специалисты, местные специалисты, в каждой отрасли, которые готовы развивать, которые сегодня работают на благо своего региона".

Госпрограмма и логистический хаб

23 августа президент РФ Владимир Путин одобрил концепцию 10-летней программы развития Запорожской области. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, теперь программу необходимо привести в соответствие с российским законодательством.
Сейчас уже реализуется программа социально-экономического развития региона, утвержденная на три года. Замглавы правительства региона отметил, что ее реализация потребует значительных вливаний из федерального бюджета страны.
"В федеральном бюджете заложена достаточно серьезная сумма на развитие промышленности, экономики, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, социально-курортной инфраструктуры, жилищного и дорожного строительства и т.д., – перечислил Козенко. – Это несколько сот миллиардов рублей, которые будут вложены в Запорожскую область. И около трети от этой суммы уже поступили в областной бюджет".
По мнению собеседника, вложенные средства послужат не только жителям Запорожской области – это инвестиции для всех россиян, которые со временем смогут приезжать в регион на отдых и оздоровление и пользоваться его курортной инфраструктурой. Кроме того, путь через новые регионы существенно сокращает время поездки в Крым. Многие уже успели воспользоваться этим транспортным коридором.
"После июльского ЧП на Крымском мосту поток пассажирского транспорта двинулся по нашей федеральной трассе, и она уже была к этому времени готова принимать такое количество машин", – отметил Козенко.
Сухопутный маршрут также широко используется для доставки всевозможных грузов в Крым и из него. Чтобы расширить логистические возможности и нарастить грузовые потоки, власти региона уже начали работу над созданием логистического хаба – транспортного узла, который будет обслуживать как грузовые, так и пассажирские перевозки.
О том, как развивается экономика Запорожской области, насколько активно крупный бизнес готов инвестировать в предприятия региона, какие меры социальной поддержки получают рядовые граждане и какие вопросы оказались самыми непростыми для правительства – читайте 22 сентября в интервью РИА Новости Крым с замглавы правительства Андреем Козенко.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымЗапорожская областьНовые регионы РоссииЭкономикаПромышленность РоссииНовостиАндрей Козенко
 
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