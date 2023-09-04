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Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской области
Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской области
Порядка 100 компаний, в том числе из других регионов России, на сегодняшний день изъявляют желание стать резидентами свободной экономической зоны на территории... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T19:33
2023-09-04T19:33
2023-09-04T19:33
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
запорожская область
инвестиции
экономика
новые регионы россии
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Порядка 100 компаний, в том числе из других регионов России, на сегодняшний день изъявляют желание стать резидентами свободной экономической зоны на территории Запорожской области. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Гуськова, львиная доля интересантов представляют агропромышленный комплекс. Также участниками СЭЗ планируют стать предприятия машиностроения, находящиеся в режиме перезапуска или модернизации, работающие в регионе государственные компании и другие структуры.На этой неделе планируется установить ставки налога на прибыль в рамках СЭЗ, после чего начнется регистрация резидентов, уточнил и.о. министра."У нас нет задачи, чтобы к нам переносилась штаб-квартира, как в некую офшорную зону. У нас будет условие, что если компания в регион приходит, то в первую очередь она должна обеспечить определенное количество рабочих мест и взять на себя определенные социальные и эконмические обязательства. Думаю до конца года, около сотни компаний будет в СЭЗ", - добавил Гуськов.В конце августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о внесении в реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах первой компании из Запорожской области. Это предприятие, занимающееся производством деталей для железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов, подвижного состава.Президент России Владимир Путин 24 июня подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию зоны станет Минстрой России, а ее управляющей компанией – публично-правовая компания "Фонд развития территорий".Для потенциальных резидентов свободной экономической зоны на территории Запорожской области предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства.В их числе нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональные бюджеты ставка может быть установлена по решению местных властей в размере от 0 до 13,5%. Также участники СЭЗ на Запорожье освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций, а от уплаты земельного налога – на три года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – властиСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимСколько компаний станут резидентами СЭЗ в Запорожской области – власти
запорожская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, запорожская область, инвестиции, экономика, новые регионы россии, россия, новости
Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской области
Власти Запорожской области: порядка 100 компаний намерены стать резидентами СЭЗ в регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Порядка 100 компаний, в том числе из других регионов России, на сегодняшний день изъявляют желание стать резидентами свободной экономической зоны на территории Запорожской области. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым.
"На текущий момент заявок порядка 100, и их количество растет. Очень много компаний изъявляют желание быть резидентами СЭЗ. Это не только местные компании. Поступило несколько заявок из других регионов. Мы ждем прихода крупных компаний, для них будем вырабатывать отдельные правила", - сказал руководитель ведомства.
По словам Гуськова, львиная доля интересантов представляют агропромышленный комплекс. Также участниками СЭЗ планируют стать предприятия машиностроения, находящиеся в режиме перезапуска или модернизации, работающие в регионе государственные компании и другие структуры.
На этой неделе планируется установить ставки налога на прибыль в рамках СЭЗ, после чего начнется регистрация резидентов, уточнил и.о. министра.
"У нас нет задачи, чтобы к нам переносилась штаб-квартира, как в некую офшорную зону. У нас будет условие, что если компания в регион приходит, то в первую очередь она должна обеспечить определенное количество рабочих мест и взять на себя определенные социальные и эконмические обязательства. Думаю до конца года, около сотни компаний будет в СЭЗ", - добавил Гуськов.
В конце августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о внесении в реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах первой компании из Запорожской области.
Это предприятие, занимающееся производством деталей для железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов, подвижного состава.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию зоны станет Минстрой России, а ее управляющей компанией – публично-правовая компания "Фонд развития территорий".
Для потенциальных резидентов свободной экономической зоны на территории Запорожской области предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства.
В их числе нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональные бюджеты ставка может быть установлена по решению местных властей в размере от 0 до 13,5%. Также участники СЭЗ на Запорожье освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций, а от уплаты земельного налога – на три года.
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