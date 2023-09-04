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Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской области

Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской области

Порядка 100 компаний, в том числе из других регионов России, на сегодняшний день изъявляют желание стать резидентами свободной экономической зоны на территории... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T19:33

2023-09-04T19:33

2023-09-04T19:33

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

запорожская область

инвестиции

экономика

новые регионы россии

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Порядка 100 компаний, в том числе из других регионов России, на сегодняшний день изъявляют желание стать резидентами свободной экономической зоны на территории Запорожской области. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Гуськова, львиная доля интересантов представляют агропромышленный комплекс. Также участниками СЭЗ планируют стать предприятия машиностроения, находящиеся в режиме перезапуска или модернизации, работающие в регионе государственные компании и другие структуры.На этой неделе планируется установить ставки налога на прибыль в рамках СЭЗ, после чего начнется регистрация резидентов, уточнил и.о. министра."У нас нет задачи, чтобы к нам переносилась штаб-квартира, как в некую офшорную зону. У нас будет условие, что если компания в регион приходит, то в первую очередь она должна обеспечить определенное количество рабочих мест и взять на себя определенные социальные и эконмические обязательства. Думаю до конца года, около сотни компаний будет в СЭЗ", - добавил Гуськов.В конце августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о внесении в реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах первой компании из Запорожской области. Это предприятие, занимающееся производством деталей для железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов, подвижного состава.Президент России Владимир Путин 24 июня подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию зоны станет Минстрой России, а ее управляющей компанией – публично-правовая компания "Фонд развития территорий".Для потенциальных резидентов свободной экономической зоны на территории Запорожской области предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства.В их числе нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональные бюджеты ставка может быть установлена по решению местных властей в размере от 0 до 13,5%. Также участники СЭЗ на Запорожье освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций, а от уплаты земельного налога – на три года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – властиСухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимСколько компаний станут резидентами СЭЗ в Запорожской области – власти

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, запорожская область, инвестиции, экономика, новые регионы россии, россия, новости