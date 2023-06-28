https://crimea.ria.ru/20230628/skolko-kompaniy-stanut-rezidentami-sez-v-zaporozhskoy-oblasti--vlasti-1129687272.html

Сколько компаний станут резидентами СЭЗ в Запорожской области – власти

Сколько компаний станут резидентами СЭЗ в Запорожской области – власти - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Сколько компаний станут резидентами СЭЗ в Запорожской области – власти

Более 500 компаний могут стать резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области уже до конца года, сообщил замглавы правительства региона... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T17:47

2023-06-28T17:47

2023-06-28T17:47

новости

запорожская область

новые регионы россии

экономика

андрей козенко

сэз в новых регионах россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Более 500 компаний могут стать резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области уже до конца года, сообщил замглавы правительства региона Андрей Козенко.По словам Козенко, учитывая положительный опыт функционирования СЭЗ в Республике Крым и Севастополе, власти рассчитывают получить значительный прирост частных инвестиций в экономику области. Это обеспечит создание новых рабочих мест и рост уровня заработной платы местных жителей, убежден замглавы правительства.Резидентами СЭЗ в Запорожской области смогут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные или имеющие филиалы и осуществляющие деятельность на территории региона.СЭЗ на Запорожье и в Крыму: в чем отличияДля потенциальных резидентов свободной экономической зоны на территории Запорожской области предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства.В их числе нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональные бюджеты ставка может быть установлена по решению местных властей в размере от 0 до 13,5%. Для сравнения: в СЭЗ в Крыму и Севастополе налог на прибыль в региональный бюджет установлен в размер 6% для приоритетных отраслей и 13,5% - для иных участников экономической зоны.Также участники СЭЗ на Запорожье освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций, а от уплаты земельного налога – на три года.В рамках свободной экономической зоны в Запорожской области для резидентов предусмотрен следующий объем капитальных вложений: при реализации проекта в области разработки компьютерных технологий и создания программного обеспечения – не менее 1 млн рублей, для субъектов малого и среднего предпринимательства – 3 млн рублей, для иных лиц – 30 млн рублей.В СЭЗ Крыма и Севастополя установлен минимальный объем капитальных вложений для субъектов МПС не ниже 6 млн рублей, для иных лиц – не менее 60 млн рублей.Кроме того, в СЭЗ Запорожской области предусмотрена льгота по уплате акциза на жидкую сталь и льгота по уплате налога на использование недр, что не предусмотрено свободной экономической зоной Крыма и Севастополя.Президент России Владимир Путин 24 июня подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. Базовый закон предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Уполномоченным органом по регулированию зоны станет Минстрой России, а ее управляющей компанией – публично-правовая компания "Фонд развития территорий".Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублейЗапорожская область готовится продавать зерно в КитайСвободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам

https://crimea.ria.ru/20220330/v-krymu-naznachat-ekspertov-po-voprosam-svobodnoy-ekonomicheskoy-zony-1122797862.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, новые регионы россии, экономика, андрей козенко, сэз в новых регионах россии, россия