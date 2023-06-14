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Запорожская область готовится продавать зерно в Китай - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Запорожская область готовится продавать зерно в Китай
Запорожская область готовится продавать зерно в Китай - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Запорожская область готовится продавать зерно в Китай
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область планирует обсудить с партнерами из Китая продажу своего зерна в... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T16:15
2023-06-14T16:15
сельское хозяйство
запорожская область
пмэф
евгений балицкий
новости
китай
экономика
урожай зерновых культур
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область планирует обсудить с партнерами из Китая продажу своего зерна в Поднебесную. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам прио губернатора, Запорожская область планирует поставить в Китай как минимум один миллион тонн зерновых.Помимо аграрной составляющей, регион представлен на ПМЭФ продукцией машиностроения. На сегодняшний день в области работает порядка 30 предприятий отрасли. Балицкий выразил уверенность, что в будущем промышленная база региона расширится после того, как столица области Запорожье перейдет под контроль РФ.На сегодняшний день функции логистической, юридической и методической поддержки аграриев Запорожской области осуществляет специально созданный "Государственный зерновой оператор" (ГЗО), который также взял на себя обработку пахотных земель, брошенных украинскими собственниками. За год работы в оборот введены дополнительно 50 тысяч гектаров посевных площадей.Как ранее заявил президент России Владимир Путин, сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат всю необходимую поддержку для проведения посевной кампании и развития переработки и хранения продукции. Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайныЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинКак Запорожье и Херсонщина кормят крымчан
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сельское хозяйство, запорожская область, пмэф, евгений балицкий, новости, китай, экономика, урожай зерновых культур
Запорожская область готовится продавать зерно в Китай

Балицкий: Запорожская область на ПМЭФ планирует договориться с Китаем о продаже зерна

16:15 14.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область планирует обсудить с партнерами из Китая продажу своего зерна в Поднебесную. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Ждем делегацию из Китая, с которым связаны зерновые устремления наших корпораций. Наши исконные рынки сегодня находятся под давлением наших врагов с Запада, которые мешают нам продавать зерно на Ближнем Востоке, а также в Египте и других странах Африки, где мы были всегда представлены. Там есть проблемы, поэтому мы очень рассчитываем на Китай", - сказал Балицкий журналистам в кулуарах ПМЭФ.
По словам прио губернатора, Запорожская область планирует поставить в Китай как минимум один миллион тонн зерновых.
Помимо аграрной составляющей, регион представлен на ПМЭФ продукцией машиностроения. На сегодняшний день в области работает порядка 30 предприятий отрасли. Балицкий выразил уверенность, что в будущем промышленная база региона расширится после того, как столица области Запорожье перейдет под контроль РФ.
На сегодняшний день функции логистической, юридической и методической поддержки аграриев Запорожской области осуществляет специально созданный "Государственный зерновой оператор" (ГЗО), который также взял на себя обработку пахотных земель, брошенных украинскими собственниками. За год работы в оборот введены дополнительно 50 тысяч гектаров посевных площадей.
Как ранее заявил президент России Владимир Путин, сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат всю необходимую поддержку для проведения посевной кампании и развития переработки и хранения продукции.
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Сельское хозяйствоЗапорожская областьПМЭФЕвгений БалицкийНовостиКитайЭкономикаУрожай зерновых культур
 
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