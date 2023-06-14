https://crimea.ria.ru/20230614/zaporozhskaya-oblast-gotovitsya-prodavat-zerno-v-kitay-1129385116.html

Запорожская область готовится продавать зерно в Китай

Запорожская область готовится продавать зерно в Китай - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Запорожская область готовится продавать зерно в Китай

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область планирует обсудить с партнерами из Китая продажу своего зерна в... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T16:15

2023-06-14T16:15

2023-06-14T16:15

сельское хозяйство

запорожская область

пмэф

евгений балицкий

новости

китай

экономика

урожай зерновых культур

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область планирует обсудить с партнерами из Китая продажу своего зерна в Поднебесную. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам прио губернатора, Запорожская область планирует поставить в Китай как минимум один миллион тонн зерновых.Помимо аграрной составляющей, регион представлен на ПМЭФ продукцией машиностроения. На сегодняшний день в области работает порядка 30 предприятий отрасли. Балицкий выразил уверенность, что в будущем промышленная база региона расширится после того, как столица области Запорожье перейдет под контроль РФ.На сегодняшний день функции логистической, юридической и методической поддержки аграриев Запорожской области осуществляет специально созданный "Государственный зерновой оператор" (ГЗО), который также взял на себя обработку пахотных земель, брошенных украинскими собственниками. За год работы в оборот введены дополнительно 50 тысяч гектаров посевных площадей.Как ранее заявил президент России Владимир Путин, сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получат всю необходимую поддержку для проведения посевной кампании и развития переработки и хранения продукции. Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайныЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинКак Запорожье и Херсонщина кормят крымчан

запорожская область

китай

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, запорожская область, пмэф, евгений балицкий, новости, китай, экономика, урожай зерновых культур