https://crimea.ria.ru/20230610/kak-zaporozhe-i-khersonschina-kormyat-krymchan-1129271576.html
Как Запорожье и Херсонщина кормят крымчан
Как Запорожье и Херсонщина кормят крымчан - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Как Запорожье и Херсонщина кормят крымчан
С 31 мая по 7 июня в Крым из Запорожской и Херсонской областей ввезли 418 579 килограммов молока, говядины, субпродуктов и другой пищевой продукции. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T09:16
2023-06-10T09:16
2023-06-10T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. С 31 мая по 7 июня в Крым из Запорожской и Херсонской областей ввезли 418 579 килограммов молока, говядины, субпродуктов и другой пищевой продукции.Как уточняют в Государственном комитете по ветеринарии РК, из Херсонской области, привезли 940 967 кг молока, из Запорожской - 114 934 кг. Говядины привезли 15 305 кг, субпродуктов – 2 320 кг, другой продукции – 400 954 кг.В комитете добавили, что вся пищевая продукция, которая поступает на полуостров, в обязательном порядке проверяется на безопасность и качество.Все данные о подобных грузах вносятся во ФГИС "ВетИС", компонент "Меркурий", чтобы проследить их перемещение, оборот и использование в производстве.Ранее замминистра промышленной политики республики Крым Ирина Мезавцова сообщала, что из Запорожской и Херсонской областей будет еженедельно поступать на рынки и в магазины Крыма до тысячи тонн овощей и фруктов из Запорожской и Херсонской областей.В апреле объем поставок был значительно ниже – от 500 до 700 тонн сельхозпродукции в неделю. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области планируют создать агрокластерСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаВ Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции
https://crimea.ria.ru/20230610/chto-budet-s-tsenami-na-ovoschi-i-frukty-v-krymu-iz-za-chp-na-kakhovskoy-ges--1129293387.html
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госкомитет ветеринарии республики крым , крым, запорожская область, херсонская область, общество, продовольственная безопасность крыма, новые регионы россии, новости крыма
Как Запорожье и Херсонщина кормят крымчан
Сколько продуктов привезли на полуостров с Запорожья и Херсонщины за неделю
09:16 10.06.2023 (обновлено: 09:27 10.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. С 31 мая по 7 июня в Крым из Запорожской и Херсонской областей ввезли 418 579 килограммов молока, говядины, субпродуктов и другой пищевой продукции.
Как уточняют в Государственном комитете по ветеринарии РК, из Херсонской области, привезли 940 967 кг молока, из Запорожской - 114 934 кг. Говядины привезли 15 305 кг, субпродуктов – 2 320 кг, другой продукции – 400 954 кг.
В комитете добавили, что вся пищевая продукция, которая поступает на полуостров, в обязательном порядке проверяется на безопасность и качество.
"Каждая партия ввозимой продукции подвергается лабораторным исследованиям в Региональной государственной ветеринарной лаборатории Крыма в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза и других нормативных документов", - сказано в сообщении.
Все данные о подобных грузах вносятся во ФГИС "ВетИС", компонент "Меркурий", чтобы проследить их перемещение, оборот и использование в производстве.
Ранее замминистра промышленной политики республики Крым Ирина Мезавцова сообщала
, что из Запорожской и Херсонской областей будет еженедельно поступать на рынки и в магазины Крыма до тысячи тонн овощей и фруктов из Запорожской и Херсонской областей.
В апреле объем поставок был значительно ниже – от 500 до 700 тонн сельхозпродукции в неделю.
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