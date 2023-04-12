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Тысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Тысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией
Тысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Тысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией
До тысячи тонн овощей и фруктов из Запорожской и Херсонской областей будет еженедельно поступать на рынки и в магазины Крыма уже в мае. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T16:52
2023-04-12T16:53
крым
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минсельхоз крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. До тысячи тонн овощей и фруктов из Запорожской и Херсонской областей будет еженедельно поступать на рынки и в магазины Крыма уже в мае. Об этом сообщила замминистра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.Замминистра пояснила, что сейчас объем поставок значительно ниже – от 500 до 700 тонн сельхозпродукции в неделю. В основном это корнеплоды прошлогоднего урожая или выращенные в теплицах овощи.Увеличение объема поставок продукции позволяет удерживать цены в регионе на приемлемом уровне. В частности, стоимость борщевого набора снизилась на 37% в сравнении с прошлым годом, уточнила Мезавцова."Это никак не отразилось на качестве овощей и фруктов. Безопасность абсолютно всех товаров на рынках и ярмарках контролируют сотрудники ветеринарии и Россельхознадзора", – сказала чиновница, отвечая на соответствующий вопрос.Замминистра добавила, что для сельхозпроизводителей из новых регионов в Крыму созданы комфортные условия работы: дополнительные площадки на рынках и ярмарках, где они могут реализовать свою продукцию."Такие преференции не вредят местным производителям: и крымские, и фермеры из новых регионов имеют совершенно равные условия работы. В том числе – до половины всех мест на ярмарках им предоставляются на безоплатной основе", – уточнила Мезавцова.При этом замминистра отметила, что представители новых регионов полностью интегрировались и работают наравне и наряду с фермерами из других областей.Ранее председатель Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота сообщил, что более полутысячи агрохозяйств Запорожской области получили в этом году субсидии на посевную компанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опытМелитопольский район накормит Россию черешнейКак херсонские аграрии пережили сезон - власти
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https://crimea.ria.ru/20230311/bolee-500-agrokhozyaystv-zaporozhya-poluchili-subsidii-ot-minselkhoza-rf-1127485244.html
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Херсонская и Запорожская области поставят в Крым до тысячи тонн овощей и фруктов в неделю
Херсонская и Запорожская области поставят в Крым до тысячи тонн овощей и фруктов в неделю
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крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, общество, новости крыма, цены в крыму, цены и тарифы, минпром крыма, ирина мезавцова
Тысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией

В мае новые регионы поставят на рынки и в магазины Крыма тонны аграрной продукции

16:52 12.04.2023 (обновлено: 16:53 12.04.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. До тысячи тонн овощей и фруктов из Запорожской и Херсонской областей будет еженедельно поступать на рынки и в магазины Крыма уже в мае. Об этом сообщила замминистра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.
Замминистра пояснила, что сейчас объем поставок значительно ниже – от 500 до 700 тонн сельхозпродукции в неделю. В основном это корнеплоды прошлогоднего урожая или выращенные в теплицах овощи.
"В мае ожидаем поставок овощей и фруктов уже нового урожая – до тысячи тонн в неделю. Фермерская продукция из Запорожской и Херсонской областей будет представлена не только на ярмарках и рынках, но и в сетевых супермаркетах", – сообщила Мезавцова.
Увеличение объема поставок продукции позволяет удерживать цены в регионе на приемлемом уровне. В частности, стоимость борщевого набора снизилась на 37% в сравнении с прошлым годом, уточнила Мезавцова.
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"Это никак не отразилось на качестве овощей и фруктов. Безопасность абсолютно всех товаров на рынках и ярмарках контролируют сотрудники ветеринарии и Россельхознадзора", – сказала чиновница, отвечая на соответствующий вопрос.
Замминистра добавила, что для сельхозпроизводителей из новых регионов в Крыму созданы комфортные условия работы: дополнительные площадки на рынках и ярмарках, где они могут реализовать свою продукцию.
"Такие преференции не вредят местным производителям: и крымские, и фермеры из новых регионов имеют совершенно равные условия работы. В том числе – до половины всех мест на ярмарках им предоставляются на безоплатной основе", – уточнила Мезавцова.
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Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ
При этом замминистра отметила, что представители новых регионов полностью интегрировались и работают наравне и наряду с фермерами из других областей.
Ранее председатель Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота сообщил, что более полутысячи агрохозяйств Запорожской области получили в этом году субсидии на посевную компанию.
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КрымСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаХерсонская областьЗапорожская областьНовые регионы РоссииОбществоНовости КрымаЦены в КрымуЦены и тарифыМинпром КрымаИрина Мезавцова
 
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