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Тысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией

Тысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Тысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией

До тысячи тонн овощей и фруктов из Запорожской и Херсонской областей будет еженедельно поступать на рынки и в магазины Крыма уже в мае. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T16:52

2023-04-12T16:52

2023-04-12T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. До тысячи тонн овощей и фруктов из Запорожской и Херсонской областей будет еженедельно поступать на рынки и в магазины Крыма уже в мае. Об этом сообщила замминистра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.Замминистра пояснила, что сейчас объем поставок значительно ниже – от 500 до 700 тонн сельхозпродукции в неделю. В основном это корнеплоды прошлогоднего урожая или выращенные в теплицах овощи.Увеличение объема поставок продукции позволяет удерживать цены в регионе на приемлемом уровне. В частности, стоимость борщевого набора снизилась на 37% в сравнении с прошлым годом, уточнила Мезавцова."Это никак не отразилось на качестве овощей и фруктов. Безопасность абсолютно всех товаров на рынках и ярмарках контролируют сотрудники ветеринарии и Россельхознадзора", – сказала чиновница, отвечая на соответствующий вопрос.Замминистра добавила, что для сельхозпроизводителей из новых регионов в Крыму созданы комфортные условия работы: дополнительные площадки на рынках и ярмарках, где они могут реализовать свою продукцию."Такие преференции не вредят местным производителям: и крымские, и фермеры из новых регионов имеют совершенно равные условия работы. В том числе – до половины всех мест на ярмарках им предоставляются на безоплатной основе", – уточнила Мезавцова.При этом замминистра отметила, что представители новых регионов полностью интегрировались и работают наравне и наряду с фермерами из других областей.Ранее председатель Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота сообщил, что более полутысячи агрохозяйств Запорожской области получили в этом году субсидии на посевную компанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опытМелитопольский район накормит Россию черешнейКак херсонские аграрии пережили сезон - власти

https://crimea.ria.ru/20221016/kherson-nakormit-v-regione-poschitali-potentsial-agrokompleksa-1124915520.html

https://crimea.ria.ru/20230311/bolee-500-agrokhozyaystv-zaporozhya-poluchili-subsidii-ot-minselkhoza-rf-1127485244.html

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Херсонская и Запорожская области поставят в Крым до тысячи тонн овощей и фруктов в неделю Херсонская и Запорожская области поставят в Крым до тысячи тонн овощей и фруктов в неделю 2023-04-12T16:52 true PT0M43S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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