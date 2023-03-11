https://crimea.ria.ru/20230311/fermery-novykh-regionov-priekhali-v-krym-perenimat-opyt-1127483668.html

Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт

Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт

Федеральная ассоциация "Народный фермер", которая занимается защитой прав и интересов крестьянских хозяйств, создаст в Крыму представительство для помощи... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T18:25

2023-03-11T18:25

2023-03-11T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Федеральная ассоциация "Народный фермер", которая занимается защитой прав и интересов крестьянских хозяйств, создаст в Крыму представительство для помощи фермерам как Республики Крым и Севастополя, так и четырех новых регионов России. Об этом журналистам заявил председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты РФ, председатель совета Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота.В субботу в Симферополе собрались более ста представителей фермерских хозяйств ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя, чтобы обсудить развитие фермерства на новых территориях и на полуострове.Он подчеркнул, что одну из проблем ведения сельского хозяйства на новых территориях и в Крыму составляет невозможность использовать опрыскивание удобрениями с беспилотников как агротехнологический метод, что было широко введено в прогрессивное сельское хозяйство несколько лет тому назад.Также есть нерешенная задача доставки удобрений, содержащих селитру, на полуостров через Крымский мост. Это удобрение - взрывоопасное вещество.Сирота также отметил, что именно Крым, прошедший за девять лет путь из одного государства в другое, может существенно помочь коллегам из новых регионов."Регионы очень похожи по природной, климатической зоне, но организация, бухгалтерский учет, подходы государственных органов очень разные. В России есть много мер поддержки, но есть и ответственность за них. Сегодня проводим семинары по бухгалтерскому учету для того, чтобы объяснить аграриям, как правильно регистрировать аграрные налоги, потому что у нас чуть другая система налогообложения", - объяснил председатель профильной комиссии Общественной палаты."Мы сталкивались с теми же самыми проблемами, с которыми сейчас столкнетесь и уже сталкиваетесь вы, - в свою очередь к присутствующим в зале фермерам обратился министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук, - У нас есть опыт в преодолении, в решении этих вопросов".Кроме того, и сам полуостров пока не входит в Ассоциацию "Народный фермер", которая, в частности, помогает аграриям в получении различных субсидий от государства и льготных кредитов на развитие различных сельскохозяйственных отраслей."Фермеры прекрасно работают на земле, но они не знают, как оформлять документы. Мы за них это делали в Ассоциации. И в Крыму мы откроем представительство, направим наших сотрудников, чтобы они ездили по новым регионам делиться опытом. Мы хотим, чтобы это базировалось в Крыму", - сказал Сирота.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, "Федеральный научный центр риса" помог крымским рисоводам вырастить элитные сорта риса на площади 712,2 гектара. Их семенным материалом засеяли свои поля аграрии Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Мелитопольский район накормит Россию черешнейКрымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сетиСадовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты

https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html

https://crimea.ria.ru/20220720/fermery-kryma-poluchili-bolee-2-mlrd-rubley-na-razvitie-khozyaystv--1123910798.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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