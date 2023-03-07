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Крымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сети

Крымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сети - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Крымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сети

В Крыму нашли возможность помочь продукции местных фермерских хозяйств попасть на полки сетевых супермаркетов. Об этом по итогам круглого стола по повышению... РИА Новости Крым, 07.03.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму нашли возможность помочь продукции местных фермерских хозяйств попасть на полки сетевых супермаркетов. Об этом по итогам круглого стола по повышению взаимодействия торговых сетей с крымскими производителями заявила председатель комитета Госсовета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез.Глава комитета подчеркнула заинтересованность в развитии местных производителей. Она назвала эту задачу "одной из основных для региональных органов власти". При этом обратила внимание, что несмотря на достаточно большие объемы производства, на полках сетевых магазинов на полуострове чаще можно встретить материковые торговые марки.По ее мнению, необходимо создать условия, чтобы местные предприятия получили возможность реализовывать больше продукции в регионе. Это даст им импульс к развитию, а также позитивно отразится на стоимости товаров для конечного покупателя. Особенно это касается плодоовощной продукции и товаров небольших фермерских хозяйств.По словам представителей сетевого ритейла, такая ситуация в первую очередь связана с небольшими объемами овощей и фруктов. Сетевики отметили, что им экономически невыгодно закупать маленькие партии продукции. Гораздо удобнее получить большую партию, доставить ее на распределительный склад и далее развозить по своим торговым точкам.Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят >>В свою очередь производители пояснили, что не располагают складскими мощностями, которые позволят сохранить продукцию на протяжении длительного времени. В результате они вынуждены продавать урожай по оптовым ценам. Решить эту задачу поможет строительство и запуск складских центров. Они не только позволят формировать партии овощей, фруктов и ягод в интересных для ритейла объемах, но обеспечат исполнение обязательств по долгосрочным контрактам.Представители торговых сетей также заявили, что не могут сотрудничать с фермерскими хозяйствами из-за особенностей налогообложения. В частности, все представленные на полуострове крупные сетевые магазины являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), в то время как подавляющее число фермеров работают на так называемом едином налоге. Из-за этого сетевики не могут заключать с ними договора на поставки.По мнению замминистра сельского хозяйства Крыма Арсена Арзиева, выходом из сложившейся ситуации может стать создание объединений по направлениям производства. Такие ассоциации станут своеобразным посредником между производителями и ритейлом без увеличения стоимости товаров."Данная инициатива уже получила одобрение комитета Госсовета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства и профильных министерств, так как даст возможность найти эффективное решение, чтобы маленькие крымские фермерские хозяйства получили доступ к сетевому ритейлу", – подчеркнула Доброрез. Над окончательной проработкой данного инструмента будут совместно работать сотрудники Минпрома и Минсельхоза Крыма, с привлечением представителей фермерских хозяйств, добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в КрымуНе преодолело переправы: куда пропало молоко с полок магазинов КрымаПочему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертов

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Оксана Доброрез: продукции крымских фермеров помогут занять полки крупных торговых сетей Оксана Доброрез: продукции крымских фермеров помогут занять полки крупных торговых сетей 2023-03-07T21:10 true PT0M26S

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