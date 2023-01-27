https://crimea.ria.ru/20230127/krymskie-proizvoditeli-nakormyat-gostey-sanatoriev-i-doshkolyat-1126629305.html

Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят

Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят

Крымские аграрии наладят поставки местной продукции в здравницы и детские сады Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза, это позволит... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T21:37

2023-01-27T21:37

2023-01-27T21:37

новости крыма

крым

сельское хозяйство

экономика

минсельхоз крыма

андрей савчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/14/1121485544_0:21:3138:1786_1920x0_80_0_0_b394ed6868da5e6e2942659dcf9f96ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крымские аграрии наладят поставки местной продукции в здравницы и детские сады Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза, это позволит улучшить и расширить рационы питания детей и отдыхающих. Без лишних посредников"Закупка качественной крымской продукции без лишней цепочки посредников, напрямую у местных аграриев, позволит в кратчайшие сроки снабжать свежими овощами, буквально с грядки, санатории, пансионаты, отели, другие организации отдыха и образовательные организации", – цитирует пресс-служба главу министерства Андрея Савчука.По его словам, речь идет не только о фруктах и овощах, но и о мясной, колбасной и молочной продукции, а также хлебобулочных изделиях.Объемы позволяютКак ранее сообщал Савчук, в этом году крымские аграрии увеличат площади посева яровых зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля и других овощей. В целом производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года. В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%). Также в прошлом году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь летАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыСадовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сельское хозяйство, экономика, минсельхоз крыма, андрей савчук