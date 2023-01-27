https://crimea.ria.ru/20230127/krymskie-proizvoditeli-nakormyat-gostey-sanatoriev-i-doshkolyat-1126629305.html
Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят
Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят
Крымские аграрии наладят поставки местной продукции в здравницы и детские сады Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза, это позволит... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T21:37
2023-01-27T21:37
2023-01-27T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крымские аграрии наладят поставки местной продукции в здравницы и детские сады Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза, это позволит улучшить и расширить рационы питания детей и отдыхающих. Без лишних посредников"Закупка качественной крымской продукции без лишней цепочки посредников, напрямую у местных аграриев, позволит в кратчайшие сроки снабжать свежими овощами, буквально с грядки, санатории, пансионаты, отели, другие организации отдыха и образовательные организации", – цитирует пресс-служба главу министерства Андрея Савчука.По его словам, речь идет не только о фруктах и овощах, но и о мясной, колбасной и молочной продукции, а также хлебобулочных изделиях.Объемы позволяютКак ранее сообщал Савчук, в этом году крымские аграрии увеличат площади посева яровых зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля и других овощей. В целом производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года. В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%). Также в прошлом году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь летАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыСадовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, сельское хозяйство, экономика, минсельхоз крыма, андрей савчук
Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят
Минсельхоз: крымские аграрии накормят свежими продуктами здравницы и детсады
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крымские аграрии наладят поставки местной продукции в здравницы и детские сады Крыма. Как сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза, это позволит улучшить и расширить рационы питания детей и отдыхающих.
Без лишних посредников
"Закупка качественной крымской продукции без лишней цепочки посредников, напрямую у местных аграриев, позволит в кратчайшие сроки снабжать свежими овощами, буквально с грядки, санатории, пансионаты, отели, другие организации отдыха и образовательные организации", – цитирует пресс-служба главу министерства Андрея Савчука.
По его словам, речь идет не только о фруктах и овощах, но и о мясной, колбасной и молочной продукции, а также хлебобулочных изделиях.
Объемы позволяют
Как ранее сообщал Савчук, в этом году крымские аграрии увеличат площади посева
яровых зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля и других овощей.
В целом производство продукции сельского хозяйства в Крыму
в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года. В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%). Также в прошлом году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.
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