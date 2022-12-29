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В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц

В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц - РИА Новости Крым, 29.12.2022

В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц

Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в уходящем году выросло на 10% по сравнению с показателями 2021 года, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T16:12

2022-12-29T16:12

2022-12-29T16:12

крым

сергей аксенов

сельское хозяйство

ход уборочной кампании в крыму

производство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в уходящем году выросло на 10% по сравнению с показателями 2021 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что в 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Кроме того, за год крымские аграрии заложили одну тысячу гектаров плодово-ягодных насаждений и 1,2 тысячи гектаров виноградников. Ожидаемый объем производства плодов и ягод составляет 166 тысяч тонн, винограда – свыше 120 тысяч тонн.Аксенов добавил, что в 2022 году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Крыма составил 3 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, сельское хозяйство, ход уборочной кампании в крыму, производство, новости