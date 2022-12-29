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В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц
В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц - РИА Новости Крым, 29.12.2022
В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц
Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в уходящем году выросло на 10% по сравнению с показателями 2021 года, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T16:12
2022-12-29T16:12
крым
сергей аксенов
сельское хозяйство
ход уборочной кампании в крыму
производство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в уходящем году выросло на 10% по сравнению с показателями 2021 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что в 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Кроме того, за год крымские аграрии заложили одну тысячу гектаров плодово-ягодных насаждений и 1,2 тысячи гектаров виноградников. Ожидаемый объем производства плодов и ягод составляет 166 тысяч тонн, винограда – свыше 120 тысяч тонн.Аксенов добавил, что в 2022 году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Крыма составил 3 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее.
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крым, сергей аксенов, сельское хозяйство, ход уборочной кампании в крыму, производство, новости
В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц

Аксенов: производство сельхозпродукции в Крыму в 2022 году выросло на 10%

16:12 29.12.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкяйца
яйца - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в уходящем году выросло на 10% по сравнению с показателями 2021 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По оперативным данным, урожай зерновых в текущем году составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%)", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что в 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.
"Резкий рост производства муки и крупы связан, прежде всего, с переизбытком зерна на внутреннем рынке из-за высокого урожая, низкой ценой на него, с расширением рынков сбыта, а также с обеспечением нужд СВО", - пояснил глава республики.
Кроме того, за год крымские аграрии заложили одну тысячу гектаров плодово-ягодных насаждений и 1,2 тысячи гектаров виноградников. Ожидаемый объем производства плодов и ягод составляет 166 тысяч тонн, винограда – свыше 120 тысяч тонн.
Аксенов добавил, что в 2022 году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Крыма составил 3 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее.
 
КрымСергей АксеновСельское хозяйствоХод уборочной кампании в КрымуПроизводствоНовости
 
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