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Как транспорт в Крыму приспособлен для семей с детьми – ответ минтранса - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Как транспорт в Крыму приспособлен для семей с детьми – ответ минтранса
Как транспорт в Крыму приспособлен для семей с детьми – ответ минтранса - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Как транспорт в Крыму приспособлен для семей с детьми – ответ минтранса
Пандусами для маломобильных групп населения и родителей с колясками оборудовано 59% от общего количества машин предприятия "Крымтроллейбус", сообщили РИА... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T06:03
2025-01-29T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пандусами для маломобильных групп населения и родителей с колясками оборудовано 59% от общего количества машин предприятия "Крымтроллейбус", сообщили РИА Новости Крым в республиканском минтрансе."Пандусами оборудованы 724 единицы транспортных средств, в том числе 557 автобусов и 167 троллейбусов, что составляет 59% от общего количества. В 2025 году планируется закупка общественного транспорта, оснащенного пандусами, в количестве нескольких десятков единиц", - говорится в сообщении.Кроме того, весь транспорт, который стоит на балансе "Крымтроллейбуса", оснащен автоинформаторами для инвалидов по зрению и слуху. Это 1210 машин, из которых 235 троллейбусов и 975 автобусов.У частных перевозчиков количество автобусов, оборудованных для мам с колясками и маломобильных граждан, примерно на уровне 15%, сообщил председатель Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. Маршрутные автобусы с пандусами стоят значительно дороже, поэтому для их закупки перевозчикам необходима помощь государства, пояснил он.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил местным властям повысить качество и доступность перевозок маршрутным транспортом для семей с детьми. Речь идет в том числе о закупке автобусов, троллейбусов и трамваев, оснащенных для таких перевозок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортомВ Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сетиТроллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти
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РИА Новости Крым
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96
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транспорт, общественный транспорт, общество, минтранс крыма, новости крыма, крымтроллейбус, троллейбус, автобус
Как транспорт в Крыму приспособлен для семей с детьми – ответ минтранса

В Крыму почти 60% автобусов и троллейбусов оборудованы пандусами для колясок - минтранс

06:03 29.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком перед автобусом
Женщина с ребенком перед автобусом - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пандусами для маломобильных групп населения и родителей с колясками оборудовано 59% от общего количества машин предприятия "Крымтроллейбус", сообщили РИА Новости Крым в республиканском минтрансе.
"Пандусами оборудованы 724 единицы транспортных средств, в том числе 557 автобусов и 167 троллейбусов, что составляет 59% от общего количества. В 2025 году планируется закупка общественного транспорта, оснащенного пандусами, в количестве нескольких десятков единиц", - говорится в сообщении.
Кроме того, весь транспорт, который стоит на балансе "Крымтроллейбуса", оснащен автоинформаторами для инвалидов по зрению и слуху. Это 1210 машин, из которых 235 троллейбусов и 975 автобусов.
У частных перевозчиков количество автобусов, оборудованных для мам с колясками и маломобильных граждан, примерно на уровне 15%, сообщил председатель Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. Маршрутные автобусы с пандусами стоят значительно дороже, поэтому для их закупки перевозчикам необходима помощь государства, пояснил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил местным властям повысить качество и доступность перевозок маршрутным транспортом для семей с детьми. Речь идет в том числе о закупке автобусов, троллейбусов и трамваев, оснащенных для таких перевозок.
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