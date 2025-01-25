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Транспорт в регионах должен быть доступным для семей с колясками – Путин
Транспорт в регионах должен быть доступным для семей с колясками – Путин - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Транспорт в регионах должен быть доступным для семей с колясками – Путин
Власти регионов должны проработать вопрос лучшей доступности общественного транспорта для семей с детьми в колясках. Об этом говорится в перечне поручений главы РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T13:56
2025-01-25T13:56
2025-01-25T13:56
владимир путин (политик)
общество
россия
транспорт
общественный транспорт
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Власти регионов должны проработать вопрос лучшей доступности общественного транспорта для семей с детьми в колясках. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей.Руководители регионов должны представить доклады по принятым мерам до 15 мая текущего года и далее раз в полгода отчитываться о проделанной в этом направлении работе.Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с властями субъектов проработать установление льготной стоимости перевозок в такси для многодетных семей.Данным поручением также предлагается предусмотреть наличие в транспортных компаниях парка автомобилей, оснащенных детскими креслами, соответствующими весу и росту ребенка.Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Семья" к 1 декабря проработать вопрос об увеличении размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), общество, россия, транспорт, общественный транспорт, семья
Транспорт в регионах должен быть доступным для семей с колясками – Путин
Путин поручил властям регионов обеспечить доступность транспорта для семей с колясками
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Власти регионов должны проработать вопрос лучшей доступности общественного транспорта для семей с детьми в колясках. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации проработать вопросы повышения качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок маршрутным транспортом общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай, микроавтобус), в том числе в части обеспечения закупок транспортных средств, имеющих возможность перевозок родителей с детьми в детских колясках", - говорится в документе.
Руководители регионов должны представить доклады по принятым мерам до 15 мая текущего года и далее раз в полгода отчитываться о проделанной в этом направлении работе.
Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с властями субъектов проработать установление льготной стоимости перевозок в такси для многодетных семей.
Данным поручением также предлагается предусмотреть наличие в транспортных компаниях парка автомобилей, оснащенных детскими креслами, соответствующими весу и росту ребенка.
Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Семья" к 1 декабря проработать вопрос об увеличении размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.
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