https://crimea.ria.ru/20250125/transport-v-regionakh-dolzhen-byt-dostupnym-dlya-semey-s-kolyaskami--putin-1143652951.html

Транспорт в регионах должен быть доступным для семей с колясками – Путин

Транспорт в регионах должен быть доступным для семей с колясками – Путин - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Транспорт в регионах должен быть доступным для семей с колясками – Путин

Власти регионов должны проработать вопрос лучшей доступности общественного транспорта для семей с детьми в колясках. Об этом говорится в перечне поручений главы РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T13:56

2025-01-25T13:56

2025-01-25T13:56

владимир путин (политик)

общество

россия

транспорт

общественный транспорт

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/58/1118015882_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_ee396ccb67a37a3723e9c4b669bed185.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Власти регионов должны проработать вопрос лучшей доступности общественного транспорта для семей с детьми в колясках. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей.Руководители регионов должны представить доклады по принятым мерам до 15 мая текущего года и далее раз в полгода отчитываться о проделанной в этом направлении работе.Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с властями субъектов проработать установление льготной стоимости перевозок в такси для многодетных семей.Данным поручением также предлагается предусмотреть наличие в транспортных компаниях парка автомобилей, оснащенных детскими креслами, соответствующими весу и росту ребенка.Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Семья" к 1 декабря проработать вопрос об увеличении размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество, россия, транспорт, общественный транспорт, семья