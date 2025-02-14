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Чего ждать от погоды в Крыму в День влюбленных - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму в День влюбленных
Чего ждать от погоды в Крыму в День влюбленных - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в День влюбленных
В пятницу сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В пятницу сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Гололедица. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4...+6 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью 0...-3 градуса, днем столбики термометров покажут +5...+8.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в День влюбленных

Погода в Крыму в День влюбленных

00:01 14.02.2025
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В пятницу сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8, на южном побережье 0…-2; днем +3…+8", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Гололедица. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4...+6 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью 0...-3 градуса, днем столбики термометров покажут +5...+8.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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