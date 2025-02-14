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Чего ждать от погоды в Крыму в День влюбленных

Чего ждать от погоды в Крыму в День влюбленных - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в День влюбленных

В пятницу сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T00:01

2025-02-14T00:01

2025-02-14T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В пятницу сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Гололедица. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4...+6 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью 0...-3 градуса, днем столбики термометров покажут +5...+8.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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