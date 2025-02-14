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Какой сегодня праздник: 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Какой сегодня праздник: 14 февраля
Какой сегодня праздник: 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Какой сегодня праздник: 14 февраля
14 февраля свой профессиональный праздник отмечают программисты и компьютерщики, в мире чествуют чудаков-одиночек и готовятся дарить книги. Еще в этот день... РИА Новости Крым, 14.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. 14 февраля свой профессиональный праздник отмечают программисты и компьютерщики, в мире чествуют чудаков-одиночек и готовятся дарить книги. Еще в этот день родилась советская певица Анна Герман.Что празднуют в мире14 февраля свой профессиональный праздник отмечают программисты и компьютерщики. Дата приурочена к событию 1946 года: именно в этот день научному миру был продемонстрирован первый работающий электронный компьютер ENIAC.О том, что книга – лучший подарок некоторые дети знают лучше взрослых. Как-то в 2012 году один американский мальчик спросил свою маму, книжного блогера: "Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?" Мама задумалась и закинула идею сына в сеть: с тех пор 14 февраля отмечается как Международный день дарения книг.Еще сегодня Международный день чудаков-одиночек и День времени для себя. Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия, Давида.Знаменательные событияВ 1706 году на севере Москвы, за Сухаревой башней император Петр I велел основать Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне это Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова.Оказывается, в России в даты с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю не произошло ни одного события: никто не родился, не женился, не умер. Этих дней просто не было. Страна перешла на григорианский календарь: после 31 января насупило сразу 14 февраля.Кто родился14 февраля 1483 года родился Захиреддин Мухаммед Бабур – тимуридский правитель и полководец, основавший империю Великих Моголов (территория современных Индии, Пакистана, Банагладеш и юго-восточного Афганистана), просуществовавшую более трех столетий.В 1813 году на свет появился русский композитор Александр Даргомыжский – один из основоположников русской музыкальной классической школы. Его творчество знаменито интонационным реализмом - когда звук выражает слово. А его произведение "Русалка" зародило новый жанр музыки - народно-бытовую драму.Исполняется 89 лет со дня рождения советской певицы Анны Герман. Ее голос имел чарующее действие на слушателей. Герман прославилась композициями: "Когда цвели сады", "Надежда", "Опустела без тебя Земля".Также 14 февраля родились российские эстрадные певицы Ирина Дубцова и Юлия Савичева, и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 14 февраля

Что празднуют в России и в мире 14 февраля

00:00 14.02.2025
 
© Dmitry MakeevВ центральной детской библиотеке имени Владимира Орлова
В центральной детской библиотеке имени Владимира Орлова
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. 14 февраля свой профессиональный праздник отмечают программисты и компьютерщики, в мире чествуют чудаков-одиночек и готовятся дарить книги. Еще в этот день родилась советская певица Анна Герман.

Что празднуют в мире

14 февраля свой профессиональный праздник отмечают программисты и компьютерщики. Дата приурочена к событию 1946 года: именно в этот день научному миру был продемонстрирован первый работающий электронный компьютер ENIAC.
О том, что книга – лучший подарок некоторые дети знают лучше взрослых. Как-то в 2012 году один американский мальчик спросил свою маму, книжного блогера: "Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?" Мама задумалась и закинула идею сына в сеть: с тех пор 14 февраля отмечается как Международный день дарения книг.
Еще сегодня Международный день чудаков-одиночек и День времени для себя. Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия, Давида.

Знаменательные события

В 1706 году на севере Москвы, за Сухаревой башней император Петр I велел основать Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне это Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова.
Оказывается, в России в даты с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю не произошло ни одного события: никто не родился, не женился, не умер. Этих дней просто не было. Страна перешла на григорианский календарь: после 31 января насупило сразу 14 февраля.

Кто родился

14 февраля 1483 года родился Захиреддин Мухаммед Бабур – тимуридский правитель и полководец, основавший империю Великих Моголов (территория современных Индии, Пакистана, Банагладеш и юго-восточного Афганистана), просуществовавшую более трех столетий.
В 1813 году на свет появился русский композитор Александр Даргомыжский – один из основоположников русской музыкальной классической школы. Его творчество знаменито интонационным реализмом - когда звук выражает слово. А его произведение "Русалка" зародило новый жанр музыки - народно-бытовую драму.
Исполняется 89 лет со дня рождения советской певицы Анны Герман. Ее голос имел чарующее действие на слушателей. Герман прославилась композициями: "Когда цвели сады", "Надежда", "Опустела без тебя Земля".
Также 14 февраля родились российские эстрадные певицы Ирина Дубцова и Юлия Савичева, и другие.
 
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